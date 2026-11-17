큰사진보기 ▲문옥배 당진문화재단 대표이사(오른쪽)가 최미향 기자와 당진문화재단의 역할과 당진형 문화도시의 방향에 대해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 당진문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진문예의전당 객석에 앉은 문옥배 당진문화재단 대표이사.문 대표는 공연장 운영을 넘어 문화정책과 현장을 연결하는 것이 문화재단의 역할이라고 강조했다. ⓒ 당진문화재단 관련사진보기

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"문화재단은 설립 초기에 경영시스템을 구축하는 과정에서 많은 시행착오를 겪습니다. 저는 재단 설립 설계와 초대 기관장 경험을 바탕으로 새로운 조직이 처음부터 체계적으로 출발할 수 있도록 하는 역할을 해왔습니다."

"문화재단은 단순히 공연전시, 예술인지원과 축제만을 운영하는 기관이 아닙니다. 지역의 문화정책을 만들고, 그것을 실제 현장에서 사업으로 실행하는 전문기관이라고 생각합니다."

"조직 혁신을 위해 경영시스템을 다시 정비하고 조직의 역할에 맞게 사업도 재구성하려 합니다. 외부적으로는 민선9기 정책 변화에 맞춰 도시문화정책을 새롭게 설계하고, 당진형 문화도시를 위한 전략과 과제를 만들어야 합니다."

"예술인의 활동이 소득으로 이어질 수 있는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 시민문화예술교육과 생활문화 지원을 강화하고 문화활동가를 키우는 일도 필요합니다."

"행정과 재단, 지역 예술계가 따로 움직이는 것이 아니라 함께 논의하고 실행하는 구조가 필요합니다. 단순한 협력을 넘어 협업과 협치가 가능한 문화거버넌스를 만들어야 합니다."

"축제가 오래 가려면 '왜 반드시 그곳에 가야 하는가'에 대한 명확한 답이 있어야 합니다. 성공한 축제의 공통점은 다른 곳에서 대신할 수 없는 고유함에 있다고 생각합니다."

"축제의 인지도가 처음 방문하게 만드는 힘이라면, 다시 찾게 만드는 것은 장소의 매력입니다."

"누구나 차별 없이 문화를 창조하고 활동하며 향유할 권리가 있습니다. 문화는 일부 사람만 누리는 특별한 경험이 아니라 시민의 삶과 연결돼 있어야 합니다."

"문화예술에 대한 지원은 단순히 공연과 전시 숫자를 늘리는 일이 아닙니다. 창의성과 다양성을 키우고 공동체를 연결하면서 시민의 삶과 도시가 더 건강하게 변화할 수 있는 기반을 만드는 일입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

6년 만에 다시 당진으로 돌아온 문옥배 당진문화재단 대표이사는 '복귀'보다 앞으로의 변화를 이야기했다.과거 사무처장제 시절 당진문화재단 초대 사무처장 겸 당진문예의전당 관장을 맡았던 그는 공주문화재단과 서천문화관광재단을 거쳐 다시 당진문화재단을 이끌게 됐다. 그 사이 도시의 모습도, 시민이 문화에 기대하는 역할도 달라졌다.문 대표가 이번 임기에서 강조하는 것은 공연과 축제의 숫자를 늘리는 데 그치지 않는다. 지난 16일 당진문화재단 대표이사실에서 만난 그는 "문화예술 활성화와 진흥은 목표를 이루기 위한 과정"이라며 "문화로 시민의 삶을 변화시키고 도시를 혁신하며, 지속가능한 도시문화 생태계를 만드는 것이 재단의 목표"라고 말했다.문 대표는 여러 지역 문화재단의 설립 초기부터 조직을 이끈 경험이 있다. 대전문화재단 초대 사무처장을 시작으로 당진문화재단 초대 사무처장, 공주문화재단과 서천문화관광재단 초대 대표이사를 지냈다.그가 여러 신생 문화재단의 출발을 맡게 된 이유를 묻자 '시스템'을 먼저 이야기했다.과거 당진문화재단 재직 당시에는 재단 경영 성과로 문화체육관광부 장관표창을 받았고, 당진문예의전당은 2018년 문예회관상을 수상했다. 공주문화재단에서는 설립 첫해 법정문화도시 사업에 선정됐다. 또한 공주문화재단과 서천문화관광재단 재직시 설립 원년에 경영평가에서 최고등급인 가등급을 받았다.하지만 문 대표가 강조하는 문화재단의 역할은 기관의 성과 자체에 있지 않았다.지역 문화자원을 발굴하고 정책과 사업을 개발하는 일부터 문화시설과 축제를 운영하고, 예술인 지원과 문화인력을 키우는 일까지 예술생태계 구축과 문화도시를 조성하는 것이 재단의 역할이라는 설명이다.그렇다면 6년 만에 돌아온 당진문화재단에서 무엇을 먼저 바꾸려는 것일까. 문 대표는 내부적으로 경영시스템과 사업 구조의 재정비를, 외부적으로는 당진의 새로운 도시문화정책 수립을 과제로 꼽았다.문화예술 지원방식도 창작지원에만 머물러서는 안 된다는 생각이다.문 대표가 구상하는 '당진형 문화도시'에서는 시민이 공연과 전시를 보는 관객을 넘어 직접 문화활동의 주체가 되고, 지역 예술인은 창작지원뿐 아니라 복지와 예술시장 진입까지 지원받아 활동을 지속할 수 있어야 한다.특히 지역 예술계와의 관계에서도 '지원하는 기관과 지원받는 예술인'이라는 틀을 넘어설 필요가 있다고 봤다.당진문화재단이 추진하는 또봄면천축제의 방향을 묻자 문 대표는 '대체 불가능성'을 강조했다.또봄면천축제의 가장 중요한 자원으로는 복원된 면천읍성의 장소성을 꼽았다. 그는 축제가 열리는 며칠 동안 관광객을 많이 모으는 것만으로는 충분하지 않다고 봤다. 축제를 통해 면천을 처음 찾은 사람이 평소에도 다시 방문할 수 있도록 해야 한다는 것이다.이를 위해 면천읍성 주변의 문화공간을 확충하고, 축제 기간이 아니더라도 즐길 수 있는 상설·정기 문화프로그램이 필요하다고 했다.축제의 성과를 단순 방문객 수보다 '다시 찾고 싶은 장소를 만들었는가'에서 찾아야 한다는 이야기다.문 대표가 문화정책을 이야기하며 반복해서 강조한 단어는 '시민'이었다. 그는 문화예술을 먼저 시민의 권리라고 설명했다.문화는 동시에 공동체를 움직이는 사회적 자본이라는 것이 그의 생각이다. 사람과 사람을 연결하고 삶의 질을 높이며, 사회가 직면한 문제를 해결하는 데도 문화가 역할을 할 수 있다는 것이다.문 대표는 1989년 <객석예술평론상>을 수상하며 음악평론가로 데뷔했다. 한국예술종합학교에서 석사과정을 마치고 상명대학교 대학원 예술경영 박사과정을 수료했으며, 저서는 2002년 문화관광부 우수학술도서로 선정됐다.여러 지역의 문화재단을 거쳐 다시 당진으로 돌아온 그가 내놓은 구상은 분명하다. 문화재단의 성과를 공연전시 횟수와 축제 규모만으로 평가하지 않고, 시민의 삶과 도시의 변화까지 연결하겠다는 것이다.다만 '당진형 문화도시', 예술인의 지속가능한 활동 기반, 시민 중심의 문화자치와 거버넌스는 선언만으로 완성될 수 없다. 앞으로의 과제는 이러한 구상이 실제 사업과 제도로 이어지고, 시민과 지역 예술인이 체감할 수 있는 변화로 나타나는지에 있다.6년 만에 다시 당진으로 돌아온 문 대표의 새로운 임기가 주목되는 이유도 여기에 있다.