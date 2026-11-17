큰사진보기 ▲최고위 참석한 최민희최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 자리로 향하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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더불어민주당 초선 국회의원 모임 '더민초' 소속 의원 55명이 최민희 최고위원에 대한 엄중한 징계를 촉구하는 공동성명을 17일 발표했다. 당 초선 의원 71명 중 77.46%가 참여한 성명이다. 최 최고위원은 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언 논란 등으로 당 윤리심판원에 회부돼 있다.더민초는 이날 오전, '최 최고위원에 대한 엄중한 징계를 촉구하며, 최 최고위원의 책임 있는 결단을 요구한다'는 제목으로 A4 2쪽 분량의 입장문을 발표했다. 별도 기자회견은 없었다.이들은 "당의 최고위원은 누구보다 높은 윤리적 기준과 정치적 책임을 요구받는 자리"라면서 "당의 지도부라는 지위가 책임을 면제하는 이유가 될 수 없다. 오히려 지도부일수록 더 엄격한 기준을 적용받아야 한다"고 짚었다.그러면서 두 가지 입장을 밝혔다. ▲ 당 윤리심판원의 신속하고 엄중한 판단 촉구 ▲ 최 최고위원 스스로 당과 국민을 위한 정치적 거취를 진지하게 판단할 것 등이 그것이다.이들은 "당사자의 해명과 반론은 충분히 보장되어야 한다"면서도 "동시에 사실관계가 확인된 사안에 대해서는 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다"고 지적했다.또 최 최고위원의 거취와 관련해 "당의 징계 절차와는 별개로, 최고위원직 사퇴 등을 포함한 모든 책임 있는 선택을 스스로 검토해야 한다"며 "당과 국민 앞에서 자신의 정치적 책임을 깊이 성찰하고 결단하라"고 요청했다.특히 더민초는 "이번 사안이 특정 계파의 대립이나 정치적 이해관계에 따라 처리되어서는 안 된다"면서 "당의 원칙은 누구에게나 공정하게 적용되어야 하며, 국민의 신뢰를 회복하는 일이 무엇보다 우선되어야 한다"고 강조했다.입장문 하단에는 더민초 대표인 안태준 의원을 비롯해 연서명한 55명 의원 이름이 적혔다. 이 중에는 당대표 비서실장을 맡고 있는 김태선 의원이나 대변인 혹은 원내대변인을 맡고 있는 이용우·이주희·전은수·조계원 의원 등 주요 당직자들의 이름이 다수 포함됐다.반면 곽상언, 권향엽, 김기표, 김성회, 김영환, 노종면, 문대림, 박지원, 손명수, 양부남, 이상식, 이성윤, 임문영, 정준호, 차지호, 한민수 의원 등은 이번 성명에 참여하지 않았다. 이중 김기표 의원은 현재 윤리감찰단장, 양부남 의원은 윤리심판원 위원을 맡고 있다.한편 김민석 당대표는 오는 18일 낮 당내 초선 의원들과 비공개 오찬을 진행하는 것으로 알려져, 이와 관련한 수습 방안 등이 논의될지 관심이 모인다.