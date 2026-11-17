큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 이상현 기자 = 대학 수학능력시험(수능)에서 스마트기기 휴대를 원천 차단된다. 또 수험생이 착용한 안경과 시계 등도 전수 검사된다.한 총리는 수능을 이틀 앞둔 17일 오전 정부서울청사에서 열린 국무회의 모두발언에서 이 같은 AI(인공지능) 활용 부정행위 차단 방침을 밝혔다.그는 "시험 중 스마트기기 휴대를 원천 차단하겠다"며 "스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거하고 하는 한편, 옷깃과 소매, 단추 등도 꼼꼼하게 살피겠다"고 밝혔다.이어 "고의로 미반납한 스마트기기 이용도 철저히 적발하겠다"며 "이를 위해 시험장 주변 와이파이 관리를 강화하고 수험생의 가방은 복도 등 시험실 외부에 별도 보관하겠다. 아울러 시험장 외부에 보관된 소지품에서 스마트기기가 작동하는지 수시로 점검하겠다"고 설명했다.아울러 "정부는 감독관을 추가로 배치해 현장에서의 부정행위는 물론 사전 모의에 대해서도 무관용 원칙으로 엄단하겠다"며 "의심 사례의 경우에는 끝까지 추적해 시험 무효, 응시자격 박탈, 고발과 수사의뢰 등 엄정 대응하겠다"고 약속했다.그는 "최근 국가자격시험에서 발생한 AI 악용 부정행위로 수험생과 학부모님들의 우려가 굉장히 크시다는 것을 잘 알고 있다"며 "정부는 이러한 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 긴급 대응팀을 긴급 가동해 발본색원하겠다"고 강조했다.그는 "교육부 등 관계기관은 직을 건다는 자세로 혼신의 힘을 다해주시기 바란다"며 "우리 수험생들이 그간 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 정부는 수능 관리에 끝까지 최선을 다하겠다"고 거듭 약속했다.한 총리는 이날 오후 직접 브리핑에 나서 구체적 대응 방안을 소개할 방침이다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>