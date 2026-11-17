큰사진보기 ▲올해 첫 노동조합 결성 이후 임금단체협상을 요구했던 전국금속노조 부산양산지부 리노공업지회. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산 반도체 테스트 소켓 분야 소부장(소재·부품·장비) 기업인 리노공업에서 노사가 장기간 갈등을 봉합하고 생산 정상화에 나선다. 올해 첫 노동조합 설립과 파업 과정을 겪은 양측은 상견례 이후 180여일 만에 임금·단체협약에 합의했다. 이후 조합원들도 투표에서 타결에 힘을 실으면서 절차는 조인식만 남겨두고 있다.17일 전국금속노동조합 부산양산지부 리노공업지회에 따르면, 전날 노조는 노사 잠정합의안에 대한 찬반투표를 실시했다. 전체 조합원 364명 가운데 317명이 참여해 275명이 찬성표를 던졌다. 반대와 무효는 각각 39명, 3명에 그쳤다. 진통 끝에 만들어진 합의안을 두고 75%가 넘는 조합원들이 지지를 표명했다.앞서 노사는 지난 13일 머리를 맞대 이러한 결과를 도출했다. 5월 첫 노사 상견례 이후 무려 183일 만의 일이었다. 리노공업 노동자들은 지난 3월 금속노조를 상급단체로 하는 노동조합을 결성했다. 반도체 활황으로 리노공업의 지난해 매출이 3700억 원, 영업이익도 1700억 원을 넘어섰지만, 정작 내부에서 개선 목소리가 나온 결과다.그러나 교섭은 순탄치 않았다. 크고 작은 80여 개의 노조 요구안을 놓고 이견은 좁혀지지 않았다. 고용노동부의 중재까지 이뤄졌지만 교섭은 난항을 거듭했고, 이후 겨우 접점을 찾았다. 내용은 기본급 추가 인상과 상반기 경영성과급 지급 등이다. 설·추석·하계휴가 상여금 및 교통비와 출산·입학 축하금 등 지급, 정년 이후 임금피크제 시행에도 동의했다.반면 핵심 쟁점이었던 성과급 체계 논의는 뒤로 미뤘다. 노조는 성과급 지급 기준을 바로 잡아야 한다고 요구해 왔는데, 사측은 난색을 표시한 바 있다. 결국 노사는 공동 태스크포스(TF)를 구성해 이 부분과 인사·승진 제도 개선까지 추가 협의를 하기로 했다. 이번 주 조인식 개최가 유력하지만, 날짜는 미정이다. 협약 체결이 마무리되면 1978년 설립 이후 48년간 무노조 경영을 이어온 리노공업의 첫 임단협 사례가 된다.어렵사리 해법을 만들어낸 만큼 노사는 공동합의서에서 지연된 생산 물량을 조속히 만회하기로 했다. 노조 관계자는 <오마이뉴스>와 통화에서 정상화에 힘을 싣겠다고 강조했다. 이 관계자는 "찬성이 많이 나왔다. 노동환경 개선에 공을 들이고 노사관계를 더 잘 만들어가는 계기로 삼겠다"라고 밝혔다. 사측 관계자는 "이런 일이 처음이었다는 점에서 서로 부족한 부분이 있었다"라며 "이번 교섭을 교훈 삼아 더 나은 방향으로 가겠다"라고 말했다.