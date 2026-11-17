큰사진보기 ▲16일 오마이뉴스 기자가 인공지능(AI) 안경을 착용한 채 시험문제를 촬영하고 있다. 안경테에 부착된 버튼을 누르자 촬영중을 알리는 불빛이 빛나고 있다. 카메라 렌즈는 안경 오른쪽에 동그랗게 부착되어 있다. 이 안경은 스마트폰과 무선으로 연결되어 사용자의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수능 시험장 반입 금지 물품교육부가 시험 중 휴대 가능 물품 및 반입 금지 물품의 종류를 안내했는데, AI 스마트안경이 금지 물품에 들어있다. ⓒ 교육부 보도자료 관련사진보기

큰사진보기 ▲최교진 교육부장관이 16일 오후 서울 영등포여고를 방문해 '수능 반입금지 물품' 안내문을 보고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

아무리 급하다고 바늘허리에 실을 매어 쓸까.'세무냥이'(세무사 시험에서 수석을 차지한 한아무개씨의 닉네임)의 AI 부정 행위 실토 파장이 커지자, 최교진 교육부 장관은 16일 국회 교육위원회에서 대학수학능력시험(수능) 시험장 전파 차단이 가능한지 과학기술정보통신부와 협의하고 있다고 말했다가 현 시점에서 그건 불가능하다고 결론을 냈다.전문가들은 오는 19일 치르는 수능을 코앞에 둔 현시점에서 'AI 커닝'을 막을 근본적인 대책은 없다고 입을 모은다. 무선통신 차단은 법적 근거가 없는데다 시험장 인근 주민의 민원, 119 통신 및 카드 결제 장애 등이 우려되고, 탐지 장비 확충이나 시험지에 문자 인식 교란 무늬를 인쇄하는 등의 대안도 내년에나 검토할 수 있기 때문이다.결국, 근본적 대안은 관련 법 개정 등을 거쳐 이르면 내년 6월 모의평가에나 시범 적용이 가능한데, 정부와 교육 당국이 여론을 의식해 설익은 대책을 내놓았다가 외려 여론의 뭇매를 맞은 형국이 되어 버렸다. 뾰족한 대안 없이 오락가락하는 교육 당국의 대처에 수험생과 학부모의 불안감만 커졌다.토익 정기시험에서 AI 스마트안경을 이용한 부정행위 시도가 적발되고 소방설비기사, 전기산업기사 등 국가기술자격 시험에서도 비슷한 사례가 나온 게 지난 5월이었다. 'AI 커닝'은 10월 서울시립대와 연세대 수시 논술시험에서도 드러났다. 일부 학교의 정기시험에서도 문제가 불거졌다.사태가 이렇게 심각한 상황으로 치달았는데도, 그동안 손을 놓고 있다가 '세무냥이'가 쏘아 올린 공에 부랴부랴 설익은 대책을 내놓았다가 번복하는 등 갈팡질팡한 정부와 교육부의 안일한 대처는 비판받아 마땅하다.수능을 연기해야 한다는 야당의 주장도 무책임하긴 마찬가지라는 지적도 나온다. 법적으로나 물리적으로 앞에서 언급한 근본적인 대책이 이른 시일 내에 현실화하기 불가능한 조건이라는 사실을 알면서도, 대안 제시도 못 하면서 수능을 며칠 앞두고 불안감만 키운 꼴이기 때문이다.사정이 이렇다 보니, 교육 당국의 안일한 대처와 근본 대책의 부재 속에 '정작 떨고 있는 건 수험생이 아니라 수능 감독관'이라는 말이 돌고 있다. 시험실 감독관은 AI 안경뿐만 아니라, 옷소매에 달린 단추 등에 숨겨진 초소형 카메라와 수험생 귀에 꽂힌 초소형 이어폰 등도 감시해야 하는 처지에 내몰린 탓이다.수능 응시생은 스마트폰은 물론이고 AI 스마트안경, 스마트워치, 통신(블루투스) 기능이 있는 이어폰 등 모든 전자기기 반입이 금지된다. 가져갔다면 1교시 국어영역 시험 전에 모두 제출해야 하고, 이를 어기면 사용 여부와 관계없이 부정행위가 된다.문제는 생성형 AI를 이용한 부정행위 수법이 날이 갈수록 진화하고 있다는 사실이다. 수험생이 옷소매 단춧구멍이나 지우개 등에 초소형 카메라를 몰래 부착하거나, 귓속에 초소형 이어폰을 숨긴다면 100% 적발하기는 쉽지 않은 게 사실이다.더 우려되는 것은 민원이다. 맨눈으로 식별하기 어려운 초소형 전자기기 단속에 열을 올리면, 자칫 지나치게 까다로운 검사로 시험에 방해받았다는 원성을 살 가능성이 크기 때문이다. 감독관의 발걸음 소리도 민원을 사는 형편이니 감독관으로서는 '조용한 매의 눈'을 갖추는 수밖에 없다.결국, 근본적인 대책이 없는 현실에서 수능 감독관은 '철저한 감독'과 '불필요한 민원 유발' 둘 사이의 균형을 찾는 수밖에 없다. 수험생이 편안하게 시험을 치르도록 분위기를 조성하되, 의심 행동을 보이는 수험생은 잘 관찰하여 가려내야 하는 것이다. 이래저래 감독관이 받는 스트레스와 중압감은 클 수밖에 없다.'AI 전담 인력' 실효성도 논란이다. 교육부는 전국 수능 시험장 1312곳에 AI 스마트안경 여부를 판단할 전담 요원을 1명 이상씩 배치할 예정이다. 그런데 이 전담 인력이 'AI 전문가'가 아닌, 'AI 부정행위 관련 연수를 받은 보조 인력'이라는 점에서 실효성이 낮다는 지적이 나온다.사전연수는 하루 또는 몇 시간에 그쳤고, (일부 교육청에서는 현직교사를 차출하기도 했으나) 대체로 교육청 자체 인력, 즉 장학사나 연구사 등을 활용할 계획인 것으로 알려졌다. 이와 관련하여 대전시교육청 관계자는 기자와 한 통화에서, "별도의 인력을 두는 건 아니고, 교육청 자체 인력을 파견해 전자기기 및 AI 안경 판별 등의 업무를 지원한다"라고 말했다.한마디로, 교육부가 대책이라고 내놓은 'AI 스마트안경 전담 인력'이 사실은 예년에도 시험장마다 1명씩 파견해왔던 장학사 또는 연구사의 시험장 관리 업무에 'AI 스마트안경 판별 및 대응'이 추가된 것에 불과하다는 것이다. 결국, 부정행위 적발은 수능 감독관의 역량에 기댈 수밖에 없어 보인다.일반인이 하루 또는 몇 시간 연수받아 날고뛰는 AI 활용 부정행위를 잡아낸다는 것은 쉽지 않다. 무늬만 '전담 인력'이 실제로 AI 스마트안경을 정확하게 판별할 수 있을지도 미지수다. AI 커닝은 날고뛰는데 대책은 아날로그 방식에 그친다는 비판이 나오는 이유다.