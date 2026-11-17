큰사진보기 ▲두레방 40주년 전시 및 포럼 입구 ⓒ 서준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲1부 '두레방 활동가들의 기억' 세션. 박경태 영화감독, 유영님 두레방 제3대 원장, 유복님 두레방 초대 원장 ⓒ 서준희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2부 '기지촌여성 국가배상 소송과 이주여성 지원, 두레방의 현재와 미래' 세션. 김태정 평택여성인권센터 품 전 소장, 박정미 충북대학교 교수, 하주희 변호사, 유영님 두레방 제3대 원장. ⓒ 서준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲포럼 참석자들이 발표를 경청하고 있다. ⓒ 서준희 관련사진보기

11월 15일 일요일 오후, 서울 종로구 통인시장 내 '풍요와 상생의 공간 합(合)'에서 두레방 창립 40주년 기념 행사가 개최됐다.두레방은 기지촌 여성 인권을 위해 활동해 온 단체다. 이날 포럼에는 오랜 기간 현장을 지켜온 활동가, 연구자, 법률가들이 참석해 지난 40년을 돌아보고, 두레방이 여성들과 맺은 관계가 사회적 연대와 인권운동으로 확장된 과정 및 향후 과제에 대해 논의했다. 1986년 경기도 의정부 기지촌에서 설립된 두레방은 오랫동안 주변화된 기지촌 여성들과 함께해 왔다. 이들은 주한미군 주둔과 함께 형성된 기지촌에서 성매매에 대한 사회적 낙인, 차별, 폭력에 노출되었으나, 그 경험은 오랫동안 공적 논의에서 배제되어 왔다.두레방의 역사는 이 여성들의 이야기를 듣는 것에서 시작됐다. 40년이 지난 지금, 두레방의 여정은 한국 사회가 기지촌 여성들을 어떻게 바라보고 그들의 권리를 어떻게 기억해 왔는지 되돌아보게 한다.포럼의 첫 순서는 두레방 초기 운동사를 돌아보는 발표였다. 1980년대 두레방 출범 당시의 사회적 분위기와 여성들의 현실, 그리고 초기 활동가들이 여성들과 관계를 맺어 온 과정이 소개됐다.1980년대 두레방이 활동을 시작할 당시, 기지촌 여성들은 진보적 여성운동 내에서도 온전히 받아들여지지 않았다. 성매매 여성에 대한 사회적 낙인과 미군 기지촌에 대한 편견이 더해져, 이들의 삶은 여성 인권 문제로 충분히 다뤄지지 못했다.이러한 상황에서 두레방은 여성들이 쉴 수 있고, 이야기를 나누며 서로 도움을 주고받을 수 있는 공간을 만들고자 했다. 초기 활동은 상담, 영어교실, 요리교실, 공동 식사, 놀이방, 공부방 등으로 구성됐다. 밤늦게까지 일하고 오전에 잠을 자느라 끼니를 거르기 쉬운 여성들을 위해 점심 식사 프로그램도 운영했다.특히 상담은 두레방 활동의 핵심이었다. 여성들의 삶을 평가하거나 훈계하기보다, 그들이 자신의 이야기를 꺼낼 때 진지하게 귀 기울였다. 기지촌 여성들에게는 누군가 자신의 이야기를 들어주는 경험 자체가 중요했다.두레방은 나이가 들어 기지촌에서 더 이상 일하기 어려워진 여성들을 위해 빵 만들기 프로그램도 운영했다. 여성들과 활동가들이 함께 만든 빵을 대학과 교회 등에 판매하며 경제적 자립을 모색했다. 경제적 어려움이나 가족과의 단절을 겪은 여성들을 위해 결혼식을 마련하기도 했다. 이러한 활동들은 겉보기에는 사회운동과 거리가 있어 보일 수 있으나, 여성들이 관계를 맺고 삶을 나누는 공동체를 형성하는 기반이 되었다.두레방의 40년은 법과 제도의 변화만으로 설명할 수 없다. 이 시간에는 함께한 식사, 대화, 안부를 묻고 곁에 머문 일상의 역사가 담겨 있다.1990년대에 들어 두레방의 활동은 대학생, 여성단체, 시민사회로 확장됐다. 대학생들은 기지촌 활동에 참여해 지역 아이들을 위한 놀이방과 공부방을 운영했고, 현장에서 여성들과 직접 만나 기지촌의 현실을 배웠다. 당시 기지촌 여성들의 경험은 대학생들이 쉽게 이해하기 어려운 문제였다. 학생운동에서 접한 반미 담론과 실제 기지촌 여성들의 삶 사이에는 간극이 있었다. 현장에서의 만남은 기지촌 문제를 정치적 구호가 아닌 구체적인 삶의 문제로 인식하게 했다.1992년 윤금이 살해 사건은 기지촌 여성에 대한 폭력을 한국 사회의 문제로 드러내는 중요한 계기가 되었다. 두레방은 이 사건을 알리고 여성단체와 종교단체 등 시민사회가 대응할 수 있도록 연결하는 역할을 했다. 기지촌 여성들에 대한 폭력은 이전에도 있었지만, 이들의 경험이 사회적으로 드러나고 이에 대응하는 연대가 형성되는 과정은 또 다른 의미를 지닌다. 그동안 개인의 문제로 여겨지거나 침묵을 강요받았던 경험이 이제 사회적 책임과 인권의 문제로 제기되기 시작했다.포럼에서는 2022년 대법원 판결로 이어진 기지촌 여성 국가손해배상청구소송의 과정도 비중 있게 다뤄졌다. 유영님 전 두레방 원장은 기지촌 여성들이 겪어온 폭력이 개인의 잘못이나 불운이 아니라 국가의 책임과 연결되어 있다는 문제의식에서 소송을 준비하게 됐다고 회고했다. 그러나 소송을 시작하는 것부터 쉽지 않았다. 국가 책임을 법적으로 입증하는 일이 어려웠고, 사건을 맡을 변호사를 찾는 데에도 오랜 시간이 걸렸다. 활동가들은 연구자, 법률가들과 함께 자료를 모으고 여성들의 경험을 법적 언어로 설명하기 위해 꾸준히 준비해 왔다.소송에 참여한 하주희 변호사도 사건의 법리를 구성하는 과정에서 어려움이 있었다고 설명했다. 오랜 시간이 지난 국가폭력 사건이었기 때문에 소멸시효 문제도 중요한 쟁점이었다. 2014년 6월 25일, 기지촌 여성 122명은 대한민국 정부를 상대로 국가손해배상청구소송을 제기했다. 2022년 9월 29일 대법원은 국가가 기지촌을 조성·관리·운영하고 성매매를 정당화하거나 조장한 행위의 위법성을 인정한 원심판결을 확정했다. 강제적인 성병 관리 과정에서 발생한 일부 위법행위에 대한 국가배상책임도 인정됐다.이는 기지촌 여성들이 오랫동안 제기해 온 국가의 책임을 사법적으로 확인한 중요한 판결이었다. 하지만 포럼에서 활동가들이 돌아본 것은 판결의 결과만이 아니었다. 여성들이 자신의 경험을 드러내고, 서로의 이야기를 듣고, 법정에서 국가의 책임을 묻기까지 함께한 시간이었다. 유영님 전 원장은 국가를 상대로 책임을 묻는 과정이 여성들에게 치유의 과정이 될 수 있다고 말했다. 자신들이 겪어온 일이 단지 개인의 문제가 아니라 국가가 책임져야 할 문제임을 확인하는 과정이기도 했기 때문이다.그러나 판결이 모든 문제의 해결을 의미하지는 않는다. 기지촌 여성들은 이미 고령이며, 국가 책임 인정이 피해 회복과 실질적 지원으로 이어져야 한다는 과제는 여전히 남아 있다.두레방의 활동 대상과 방식도 40년 동안 변화해 왔다. 1990년대 후반 이후 기지촌에는 한국인 여성뿐 아니라 필리핀 등 해외에서 온 여성들도 유입되기 시작했다. 연예활동을 명목으로 입국한 여성들이 기지촌 클럽 등에서 일하며 노동권 침해, 성착취, 인신매매 문제가 새로운 인권 과제로 떠올랐다. 두레방은 이러한 변화에 맞춰 기존 기지촌 여성 지원 활동을 이주여성 인권 문제로 확대했다. 포럼에서는 처음 이주여성들을 만났을 때의 경험과, 이들이 처한 상황에 어떻게 대응해야 할지 고민했던 활동가들의 기억도 공유됐다.낯선 나라에서 언어와 제도적 장벽에 부딪히는 여성들을 지원하기 위해서는 이전과는 다른 접근이 필요했다. 상담, 쉼터, 법률 지원, 피해 회복을 위한 활동이 이어졌다. 기지촌의 모습은 변했지만, 여성들의 취약한 처지를 이용하는 구조와 사회적 낙인은 형태만 달라졌을 뿐 계속되었다. 두레방의 활동 역시 특정 시기의 피해를 기억하는 데 머무르지 않고, 변화하는 현장에서 여성들의 권리를 지키는 데 집중했다.기록되지 않으면 이들의 이야기는 사라질 수 있다. 포럼에서는 출판, 다큐멘터리, 인권 실태조사를 통해 기지촌 여성들과 그 자녀들의 경험을 사회에 알린 과정이 소개됐다. 유영님 전 원장은 두레방에 합류한 뒤 현장 활동을 어떻게 이어갈지 고민했던 시간을 회고했다. 이전 활동가들의 경험을 기록하고 자료를 정리해 책으로 만드는 일이 자신이 잘할 수 있는 활동 방식이었다고 설명했다. 현장 경험을 직접 할 수 있는 사람은 제한적이지만, 책과 영상을 통해 그 경험을 더 많은 사람들에게 전달할 수 있다고 생각했다.박경태 감독 역시 두레방에서 기지촌 여성들과 교류하며 다큐멘터리 제작과 혼혈인 인권 실태조사에 참여하게 된 과정을 소개했다. 그가 이야기한 기지촌의 역사는 여성뿐 아니라 그곳에서 태어나고 자란 자녀들의 삶과도 연결되어 있었다. 이러한 작업은 기지촌 여성들을 단순히 불쌍하거나 도움이 필요한 존재로 그리는 데서 벗어나, 자신만의 삶과 관계, 목소리를 가진 사람으로 드러내고자 한 시도였다.포럼의 마지막 순서에서는 두레방의 기록을 체계적으로 보존하는 아카이브 구축과 함께, 과거 기지촌 여성들이 국가의 관리와 통제를 경험했던 옛 고산 성병보건소 건물의 보존 필요성도 제기됐다.이 공간은 이후 두레방의 활동 장소로도 사용됐다. 국가의 통제와 여성들의 인권운동이라는 서로 다른 역사가 한 장소에 공존하게 되었다. 기록을 남기는 일과 장소를 보존하는 일은 분리될 수 없다. 건물 보존만으로는 충분하지 않으며, 그곳에서 살아온 여성들의 이야기도 함께 남아야 한다.두레방의 40년을 돌아보는 자리에서는 앞으로 이어가야 할 과제도 제시됐다. 지난 40년이 기지촌 여성들의 곁에서 함께하며 그들의 권리를 사회적으로 드러내 온 시간이었다면, 앞으로의 40년은 그 삶과 기억을 어떻게 지키고 다음 세대에 전달할 것인지에 대한 고민으로 이어졌다.포럼 마지막에는 두레방이 앞으로 나아가야 할 방향으로 세 가지 과제가 강조됐다.첫 번째는 생존 여성들의 인권과 존엄을 지키기 위한 현장 활동을 지속하는 일이다. 2022년 대법원 판결로 국가의 책임이 인정됐지만, 이것이 곧 여성들의 삶에 대한 충분한 회복을 의미하는 것은 아니다. 고령화된 생존자들이 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 지원하고, 그들의 목소리가 정책과 제도에 반영될 수 있도록 하는 활동이 여전히 필요하다.두 번째는 두레방의 지난 40년과 여성들의 삶을 기록하고 보존하는 아카이브를 구축하는 일이다. 두레방에는 여성들의 이야기, 활동가들의 기록, 사진과 자료가 축적되어 있다. 이러한 기록은 단순히 한 시민단체의 역사를 넘어, 한국 사회가 오랫동안 외면해 온 기지촌 여성들의 삶과 국가폭력의 역사를 이해하는 데 중요한 자료다. 기록을 체계적으로 보존하고 공유하는 일은 여성들의 경험이 사회적 기억으로 이어질 수 있도록 하는 과정이기도 하다.세 번째는 옛 고산 성병진료소 건물을 갈등 기억 유산으로 보존하는 일이다. 과거 기지촌 여성들이 국가의 성병 관리 정책 아래 통제와 감시를 경험했던 공간은 이후 두레방의 활동 공간으로 활용되었다. 두레방은 2025년 10월, 의정부시가 추진한 빼뻘마을 도시재생사업으로 인해 약 25년간 활동해 온 옛 고산 성병보건소 건물을 떠나 민락동으로 사무실을 이전해야 했다. 이 건물은 과거 기지촌 여성들이 국가의 성병 관리 정책 아래 통제받았던 장소이자, 이후 두레방이 여성들과 함께 인권운동을 이어온 역사적 공간이다.두레방은 2024년 의정부시의 퇴거 요구에 맞서 시위와 서명운동을 벌이며 건물 존치를 요구했지만, 결국 이전하게 됐다. 포럼에서는 이 공간을 단순한 도시개발의 대상이 아니라 국가폭력과 여성 인권운동의 역사가 공존하는 '갈등 기억 유산'으로 보존해야 한다는 필요성이 강조됐다.이 공간에는 국가폭력의 역사와 여성들의 인권운동이 함께 남아 있다. 이 공간을 보존하는 일은 단지 오래된 건물을 지키는 것이 아니라, 그곳에서 일어난 일들을 사회가 기억하고 성찰할 수 있도록 하는 의미를 지닌다.세 가지 과제는 서로 분리된 일이 아니다. 여성들의 현재 삶을 지키는 일이 없다면 기록은 과거에 머무를 수 있고, 기록과 공간이 사라지면 다음 세대가 그 역사를 이해하고 기억할 기회도 줄어들 수 있다.두레방의 지난 40년은 기지촌 여성들의 이야기에 귀 기울이고, 그 곁에 머물며, 사회가 외면했던 책임을 묻는 시간이었다. 앞으로의 40년은 그 이야기들이 사라지지 않도록 사람과 기억, 공간을 함께 지켜 나가는 시간이 되어야 한다.여성들의 역사를 기억한다는 것은 단지 과거를 보존하는 것이 아니라, 그들의 존엄이 오늘의 삶에서도 존중받을 수 있도록 하는 일이다. 또한, 이는 한국의 현대사를 기억하고 계승하는 일이기도 하다.우리가 잊지 않고 기억해야 하는 이유이기도 하다.