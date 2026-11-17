오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲사춘기 아들과 함께 버스를 타고 동물원으로 향하는 길 ⓒ 이민호 관련사진보기

AD

11월 16일, 호주 현지 한인 매체인 <호주 톱뉴스(Australian TOP News)>를 통해 낯설면서도 묵직한 기사 하나를 접했다. 호주 연방정부 산하 국립보건의료연구위원회(NHMRC)가 18세 미만 성별 다양성 청소년의 사춘기 억제제(Puberty blockers) 사용에 관한 잠정 권고안을 내놓았다는 소식이었다.한국에서 나고 자란 나에게 사춘기 억제제라는 말은 낯설었다. 국내에서는 주로 성조숙증 치료에 사용되는 호르몬 억제 주사로 알려져 있다. 호주에서는 성별 불일치를 경험하는 청소년들이 사춘기를 맞으며 겪는 신체적 변화를 늦추기 위한 치료 선택지로 논의되고 있다. 사춘기 억제제는 성호르몬의 작용을 억제해 신체 발달을 일시적으로 늦추는 약물이다.이번에 NHMRC가 발표한 내용은 무조건적인 처방 허용이 아니었다. 사춘기가 시작된 청소년 가운데 의료진의 평가를 거쳐 치료가 적합하다고 판단되는 경우, 청소년 본인과 부모, 의료진이 충분히 논의해 치료 선택지로 고려할 수 있다는 조건부 권고였다. 아직 최종 국가 의료지침이 나온 것은 아니며, 2027년 1월까지 공개 의견을 수렴하는 절차가 진행된다.특히 내가 살고 있는 퀸즐랜드주는 연방 기관의 권고와 다른 입장을 보이고 있다. 주 정부는 성별 불쾌감 치료를 위한 신규 청소년 환자의 공공 의료서비스 이용 제한을 유지하고 있다. 기존에 치료를 받던 환자나 다른 의학적 이유로 약물을 처방받는 경우는 별개다. 연방정부와 주 정부의 입장이 엇갈리면서 이 문제는 의료계를 넘어 정치권과 학부모들 사이에서도 뜨거운 논쟁거리가 됐다.기사를 읽는 동안 마음이 복잡했다. 자신의 신체 변화로 극심한 고통을 겪는 아이들에게 의료적인 도움이 필요할 수 있다는 점은 이해한다. 사춘기에 나타나는 신체 변화가 누군가에게는 단순한 성장 과정이 아니라 견디기 힘든 고통일 수도 있기 때문이다. 그런 아이들에게 적절한 치료와 보호가 필요하다는 사실을 부정하고 싶지는 않다.그런데 이제 막 열세 살, 한창 사춘기의 문턱을 넘고 있는 아들을 키우는 아빠의 입장에서 기사를 읽다 보니 여러 생각이 들었다. 한창 뼈가 자라고 몸과 마음이 변하는 시기에 호르몬 작용을 억제하는 치료를 받는다는 것은 어떤 의미일까. 골밀도와 장기적인 신체 발달에 미칠 영향에 대한 의학적 논의도 계속되고 있다. 관련 연구의 근거 수준이 아직 충분하지 않다는 NHMRC의 평가를 보면서 부모로서 마음이 쉽게 정리되지는 않았다.물론 모든 아이의 사춘기를 하나의 잣대로 설명할 수는 없다. 부모가 이해하기 어려운 고민을 안고 있는 아이도 있고, 가족의 관심만으로 해결하기 어려운 고통을 겪는 아이도 있다. 다만 아들을 키우는 아빠로서 한 가지 생각이 자꾸 머릿속에 남았다. 어른들은 아이가 겪는 변화를 얼마나 기다려 주고 있을까.바쁜 일상에 쫓기는 어른들은 아이가 보내는 작은 신호를 놓치기 쉽다. 말수가 줄어들거나 평소와 달리 예민하게 반응하면 사춘기라서 그렇다고 넘겨버리기도 한다. 아이가 무슨 생각을 하는지 물어보기보다는 부모의 경험과 기준으로 먼저 판단할 때도 있다. 그러다 보면 아이의 이야기를 들을 기회도 조금씩 줄어드는 것은 아닐까.나 역시 13년 차 아빠지만 아직 많이 서툴다. 아들이 말대꾸를 하거나 방문을 닫고 들어가면 속이 상할 때도 있다. 그래도 녀석이 예민하게 굴거나 말수가 줄어들 때면 한 걸음 물러서서 숨을 고르려고 한다. 나 역시 그 시절을 지나왔으니 아이에게도 자기만의 시간과 여유가 필요하다는 생각에서다.특별한 교육법이 있는 것은 아니다. 주말이면 아내와 아들을 차에 태우고 근교로 드라이브를 나간다. 어디를 갈지 미리 정하지 않을 때도 많다. 그러다 문득 아들이 아주 어렸을 때 함께 갔던 놀이공원이나 동물원이 생각나면 그곳으로 차를 돌린다. "네가 다섯 살 때는 여기 캥거루 앞에서 한참을 안 떨어지려고 했었는데." 아빠가 옛날이야기를 꺼내면 아들은 처음에는 시큰둥한 표정을 짓는다. 그러다 어릴 때 찍은 사진이나 그날 있었던 일을 하나씩 떠올리면 슬며시 웃기도 한다. 아내와 내가 기억하는 어린 시절의 모습과 아들이 기억하는 이야기가 서로 다를 때도 있다. 그런 이야기를 나누다 보면 어느새 한두 시간이 훌쩍 지나간다.집에 돌아오면 외식이나 배달 음식 대신 아들을 주방으로 불러낸다. 메뉴는 거창하지 않다. 치킨이나 피자, 파스타처럼 한창 클 나이의 남자아이가 좋아하는 음식들이다. 가끔은 귀찮다며 소파에 누워 움직이지 않을 때도 있다. 그럴 때면 "지금 아빠랑 같이 만들면 끝내주는 맛있는 보상이 기다리고 있다"며 살살 꼬드긴다. 그러면 마지못해 일어나 앞치마를 두른다.나란히 서서 피자 도우를 대신한 식빵 위에 토핑을 올려 오븐에 굽기도 하고, 아이가 좋아하는 종류의 파스타를 같이 만들기도 하며, 튀김옷을 잔뜩 입힌 치킨을 튀긴다. 요리를 하다 보면 별것 아닌 이야기들이 오간다. 학교에서 있었던 일, 친구 이야기, 요즘 관심 있는 것들까지. 마주 앉아 "요즘 학교에서 공부 말고 다른 관심거리가 있어?"라고 물으면 입을 꾹 다물던 녀석도 함께 음식을 만들 때는 제법 많은 이야기를 꺼낸다. 아빠가 셰프로 일한다고 해서 아들과 늘 요리 이야기만 하는 것은 아니다. 오히려 음식을 만드는 동안 나누는 시시한 농담과 장난이 더 많다. 갓 구운 피자를 식탁에 올려놓고 뜨거운 조각을 호호 불어가며 먹다 보면 주방에서 시작한 이야기가 식탁까지 이어진다.나는 그런 시간이 좋다. 아들에게 무언가를 가르치거나 정답을 알려주려고 애쓰지 않아도 된다. 그저 함께 음식을 만들고 먹으면서 녀석의 이야기를 듣는다. 부모와 자식 사이에도 이렇게 편하게 마주 앉을 수 있는 시간이 필요하다는 생각이 든다.물론 가족의 사랑과 관심만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 전문적인 치료가 필요한 아이들에게는 적절한 의료적 도움을 받을 수 있는 길이 열려 있어야 한다. 사춘기 억제제에 관한 논쟁도 아이들의 건강과 미래를 중심에 놓고 신중하게 다뤄져야 할 문제다. 다만 사춘기를 지나고 있는 아이들에게 부모가 해줄 수 있는 일은 있다. 아이가 무슨 생각을 하는지 묻고, 대답할 때까지 기다려 주고, 함께 웃을 수 있는 시간을 만드는 일이다.이번 주말 저녁에도 아들과 주방에 같이 설 생각이다. 피자를 만들지, 치킨을 튀길지는 아직 정하지 않았다. 녀석이 좋아하는 메뉴를 물어보고 함께 준비하면 된다.아빠가 모든 고민을 해결해 줄 수는 없겠지만, 적어도 자기 이야기를 편하게 꺼낼 수 있는 사람은 되어주고 싶다.