글쓴이는 이 전시의 기획자입니다.

큰사진보기 ▲그린캔버스 인터뷰 직후 박금희, 조현용, 공인숙, 심완순 작가 (좌로 부터) ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲공인숙 작가의 동행, 72.7x50cm, watercolor on paper ⓒ 공인숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲박금희 작가의 꿈으로의 여정, 72.7x60.6cm, 캔버스위에 혼합재료 ⓒ 박금희 관련사진보기

큰사진보기 ▲심완순 작가의 Lovely Flowers (장미), 15호, Acrylic on Canvas ⓒ 심완순 관련사진보기

큰사진보기 ▲조현용 작가의 Fantasia, 60.6x50cm, Hanji & Acrylic ⓒ 조현용 관련사진보기

큰사진보기 ▲그린캔버스 전시 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기