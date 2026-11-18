글쓴이는 이 전시의 기획자입니다.
경기 의왕시 왕곡동 솔고개마을. 택지지구 발표 이후 정든 터전이 언젠가 사라질지도 모른다는 아쉬움이 짙게 배어 있는 공간에, 60년 세월을 품은 한옥의 서까래와 현대 미술이 어우러진 작은 전시장 '그린캔버스'가 자리하고 있다.
발길이 뜸해진 600년 마을에 소중한 문화 공간을 예술의 힘으로 지켜내겠다는 마음으로 한국미술협회 의왕지부 소속 작가 4인이 뭉쳤다. 11월 17일부터 12월 19일까지 열리는 기획초대전 <동행, 가을을 걷다>는 깊어가는 가을, 각기 다른 시선과 재료로 빚어낸 작품을 통해 관람객에게 쉼표 같은 시간을 건넨다. 전시 개막을 맞아 공인숙(의왕미협 지부장), 박금희(부지부장), 심완순(사무국장), 조현용(전문위원) 작가를 전시장에서 직접 만나 작품과 공간에 담긴 진솔한 이야기를 들었다.
수채화의 맑은 울림으로 피워낸 '사랑과 평화' - 공인숙 작가
전시장 벽면을 은은하게 물들이는 수채화 작품은 보는 이의 마음을 단숨에 무장해제 시킨다. 공인숙 작가는 이번 전시에서 대표작 <동행>을 통해 꽃이 전하는 온기를 화폭에 담아냈다.
공 작가는 작업의 본질에 대해 "사람이 항상 자연을 접하며 살아가듯, 자연에서 느낀 감정을 내 마음속에서 순화시켜 내보내는 과정"이라고 설명했다. 자연의 풍경을 단순히 눈으로 본 대로 재현하는 데 그치지 않고, 자신의 내면과 결합해 '내 마음의 색깔과 모양'으로 풀어낸다는 것이다.
그는 작가 노트를 통해서도 "그림은 자연을 담는 일이면서 동시에 내 마음의 풍경을 찾아가는 여정"이라며 "이 작은 세상에서 서로를 보듬으며 존중과 아름다움이 하나가 되어가는 '동행'의 의미를 담고 싶었다"고 전했다. 그의 그림 앞에 서면 사랑과 평화, 그리고 치유의 메시지가 수채화 특유의 맑고 투명한 결을 타고 고스란히 전해진다.
'길 없는 길'에서 '꿈으로의 여정'으로 - 박금희 작가
노란빛과 보랏빛이 어우러진 추상적인 화면 위로 유영하는 물고기와 점·선·면의 조화가 시선을 사로잡는다. 중첩된 채색과 두터운 마띠에르(재질감) 기법이 돋보이는 박금희 작가의 <꿈으로의 여정> 연작이다.
전통 문인화로 붓을 잡았던 박 작가는 도제식 교육의 틀을 넘어 자신만의 조형 언어를 찾기 위해 대학원 진학을 결심했고, 그때부터 '작품 속의 나'를 찾아 현대 회화의 길로 들어섰다. 초창기에는 작가가 걸어가는 고독한 길을 '길 없는 길'이라 명명했으나, 그림을 마주하는 이들에게 조금 더 밝고 희망찬 에너지를 건네고 싶어 주제를 '꿈으로의 여정'으로 바꾸었다.
박 작가는 하나의 큰 주제를 가지고 100점을 완성하겠다는 목표로 작품마다 개별 제목 대신 번호를 붙여가며 묵묵히 작업을 이어가고 있다. 그는 "우리가 삶의 지향점에 다가가기 위한 과정이 누군가와 함께이기를, 부정보다 긍정이기를, 포기보다 용기 내기를, 그리하여 마침내 자유로워지기를 바라는 마음"으로 오늘도 캔버스 앞에 선다.
파스텔톤 정원 속 어린왕자와 나누는 위로 - 심완순 작가
심완순 작가의 화폭에는 달항아리에 담긴 꽃과 작은 집, 어린 왕자, 여우, 강아지 등 정겨운 풍경이 담겨 있다. 대표작 <Lovely flowers(장미)>를 비롯한 그의 그림은 보는 이의 발걸음을 잠시 멈추고 미소를 머금게 한다.
시각디자인을 전공하고 정밀 묘사를 다뤘던 심 작가는 2000년대부터 아크릴 작업에 매진하며 자신만의 따뜻한 동화적 세계를 구축했다. 밑작업을 여러 겹 단단하게 올린 뒤 파스텔톤의 부드러운 색감을 입히는 그의 그림에는 갈등과 경제적 어려움 같은 세상의 무거운 짐을 잠시 내려놓고, 맑고 향기로운 것들만 남기고 싶은 간절함이 깃들어 있다.
흥미로운 점은 그림이 모두 완성된 뒤에야 비로소 제목을 정한다는 것이다. 심 작가는 이를 '자식을 성인이 되어 세상으로 내보내는 마음'에 비유했다. "제목을 정하고 세상 밖으로 내보내야 내 품에서 떠나보낼 수 있고, 그래야 또다시 똑같은 그림을 반복하지 않고 새로운 작업을 시작할 수 있다"는 그의 말에서 창작을 향한 치열함과 작품에 대한 깊은 애정이 묻어났다.
한지 결마다 쌓아 올린 시간과 정성 - 조현용 작가
멀리서 보면 세월을 품은 나무의 나이테 같기도 하고, 가까이 다가가면 사람의 지문을 닮은 독특한 질감의 숲이 펼쳐진다. 10년 넘게 한지로 작업해 온 조현용 작가의 현대 한지 회화다.
조 작가는 닥나무 섬유질이 얽혀 만들어내는 한지 특유의 따뜻함과 은은함에 매료되어 한지 회화의 길을 걸어왔다. 서구적인 물감의 자극적인 색채와 달리, 한지는 볼수록 마음을 편안하게 어루만지는 깊은 매력을 지녔기 때문이다. 그는 한지를 손으로 찢고 다듬어 한 겹, 두 겹 겹쳐 붙이는 부조적 기법으로 화면의 공간감을 극대화한다. 색을 달리해 이중으로 겹친 한지는 관람객이 서 있는 위치와 빛의 각도에 따라 미묘하게 다른 색감을 뿜어낸다.
손톱이 닳도록 한지를 찢고 붙이는 고된 작업이지만, 조 작가는 "억지로 하는 노동이 아니라 밤을 새워도 시간 가는 줄 모를 만큼 즐거운 놀이"라며 웃어 보였다. 한지의 따뜻한 섬유질에 사랑과 치유의 메시지를 담아내는 그의 작품은 한옥 전시장의 나무 기둥과 어우러져 더욱 깊은 울림을 전한다.
예술로 이어가는 마을과 공간의 숨결
전시장이 들어선 그린캔버스는 세월의 흔적이 묻어나는 한옥의 서까래와 흙벽을 그대로 살린 문화 공간이다. 전시장 곳곳을 둘러본 작가들은 "한 달 전만 해도 이 공간의 매력을 미리 알았더라면, 이곳의 정겨운 풍경을 담은 그림을 그려 전시했을 것"이라며 공간에 대한 각별한 애정을 드러냈다.
개발의 파도 속에서 사라질 위기에 놓인 왕곡동 솔고개마을, 그리고 60년의 온기를 지키는 작은 갤러리. 4인의 작가가 캔버스에 담아낸 '동행'은 단순히 작가들 간의 만남을 넘어, 예술을 통해 이웃과 공간을 이어주려는 따뜻한 연대의 몸짓이다. 깊어가는 가을 끝자락, 솔고개마을을 찾아 그림이 건네는 조용한 위로를 만나보는 것은 어떨까.
[전시 안내]
전시명: 동행, 가을을 걷다
참여작가: 공인숙, 박금희, 심완순, 조현용
전시기간: 2026년 11월 17일(화) ~ 12월 19일(토)
전시장소: 그린캔버스 (경기도 의왕시 솔고개길 35)