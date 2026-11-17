큰사진보기 ▲충남대·국립공주대 통합추진위원회는 16일 세종공동캠퍼스에서 제3차 회의를 열고 '충남대학교와 국립공주대학교의 통합 신청서 제출 추진안'을 의결했다. ⓒ 충남대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남대·국립공주대 통합추진위원회는 16일 세종공동캠퍼스에서 제3차 회의를 열고 '충남대학교와 국립공주대학교의 통합 신청서 제출 추진안'을 의결했다. ⓒ 충남대 관련사진보기

충남대학교가 국립공주대학교와 통합신청서를 교육부에 제출할지를 놓고 오는 30일부터 12월 2일까지 구성원 찬반투표를 다시 실시한다. 양 대학은 교명과 대학본부 위치 등 기존 합의안을 유지하기로 했다. 지난 9월 투표에서 찬성 결론을 낸 국립공주대는 이번에 다시 투표하지 않는다.충남대·국립공주대 통합추진위원회는 16일 세종공동캠퍼스에서 제3차 회의를 열고 '충남대학교와 국립공주대학교의 통합 신청서 제출 추진안'을 의결했다. 전체 위원 25명 가운데 24명이 참석했으며, 찬성 20명, 반대 2명, 무효 1명, 기권 1명이었다.통합추진위는 지난 9월 7일 제2차 회의에서 합의한 교명, 대학본부 위치, 대학 기능별 운영 체계, 캠퍼스별 특성화 전략 등 통합신청서의 핵심 내용을 바꾸지 않기로 했다.충남대의 재투표는 30일 오전 10시부터 12월 2일 오후 6시까지 중앙선거관리위원회 온라인투표시스템을 통해 진행된다. 투표에서는 글로컬대학30 사업의 이행 과제인 양 대학 통합신청서 제출에 찬성하는지를 묻는다.지난 투표와 마찬가지로 교수 50%, 직원·조교 30%, 학부생 15%, 대학원생 5%의 비율로 각 집단의 투표 결과를 반영하며, 합산 찬성률이 50%를 넘으면 가결된다.충남대는 지난 9월 투표에서 신청서 제출안이 부결된 뒤 구성원 간담회를 열어 학과 유지, 교직원 근무지, 졸업장 표기 등에 관한 우려를 들었다. 이번 투표에 앞서 기존 합의사항과 함께 이를 어떻게 이행하고 구성원의 권익을 보장할지 설명할 예정이다.충남대가 제시한 이행 보장안은 학과 유지와 교원·직원·조교의 신분 및 근무지, 졸업장과 입학전형에 관한 기준과 절차를 구체화하는 내용을 담고 있다. 주요 합의사항을 학칙 등 관련 규정에 명시하고, 교수·직원·조교·학생이 이행 여부를 직접 확인할 수 있도록 하겠다는 방안도 포함됐다.김정겸 충남대 총장은 "통합의 핵심 원안은 흔들림 없이 유지하되, 구성원들이 제기한 우려 사항은 향후 수립될 통합 이행계획서에 구체적으로 담아 실행력을 담보할 것"이라며 "구성원의 권익이 침해되는 일이 없도록 철저히 대비하며 마지막까지 소통의 책임을 다하겠다"고 말했다.충남대 재투표에서 신청서 제출안이 가결되면 양 대학은 각각 학무회의와 대학평의원회 등 필수 학내 심의를 거쳐 12월 31일까지 교육부에 통합신청서를 공동 제출할 계획이다.한편, 충남대는 지난 9월 8일부터 10일까지 실시한 국립공주대와의 통합신청서 제출 찬반투표에서 전체 유권자 2만 4346명 중 1만 8426명(75.68%)이 참여해 직군별 가중치를 적용한 결과, 찬성 46.58%, 반대 53.42%로 제출안은 부결된 바 있다. 교수(63.96%)와 대학원생(53.56%)은 찬성이 과반이었으나, 직원·조교는 67.29%, 학부생은 90.71%가 반대했다.같은 기간 국립공주대에서는 모든 직군에서 찬성이 과반이었지만, 충남대에서 제출안이 부결되면서 양 대학은 당시 교육부에 통합신청서를 내지 못했다.