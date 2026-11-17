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큰사진보기 ▲두 명의 친구와 많은 대화를 나누었다 ⓒ 챗GPT 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

저번 주 금요일에 휴가를 내고 고등학교 동창 2명과 1박을 하기 위해 대전에서 만났다. 평소에 연락을 자주 하지는 못하지만 간만에 만나도 어제 만난 것처럼 반갑고 추억을 나눌 수 있어서 이 친구들과의 만남은 나를 설레게 한다.금요일에 만난 우리는 토요일 아침에 한밭수목원에 가기로 계획했는데, 아침에 보니 부슬비가 내리고 있었다. 그럼에도 우리의 만남을 기념하기 위해 수목원에 가자고 결정한 터. 하지만 식탁에 모여 앉아 이야기를 나누기 시작하자, 우리의 수다는 끊이지 않고 이어졌고 한밭수목원에 가겠다는 계획은 이루어지지 않았다.우리의 끝없었던 대화 중에 나에게 인상 깊었던 대화 내용이 있었는데, 생활해 온 환경에 따라 대학에 대한 생각 차이가 선명했다는 것이다. 우리는 상업계 고등학교를 졸업했다. 그리고 지금 내 나이가 57세이다. 우리 셋의 이야기를 소개하며 각자 대학에 대한 생각 차이를 기록해 보려 한다.우선 나의 이야기부터 시작해 본다. 나는 친척분의 소개로 녹십자의료공업 자회사인 금형공장에서 경리로 사회의 첫발을 내디뎠다. 모든 조건은 만족스러웠다. 그러나 아주 시골에 위치한 회사에서 기숙사를 반복해서 왔다 갔다 해야 하는 상황이 나를 답답하게 만들었고, 5년을 근무하고 서울로 상경해 6개월간 캐드를 배워 새로운 직업을 갖게 되었다. 캐드의 특성상 마음 맞는 젊은 직원들과 함께 근무했었고 만족스러운 생활이었다.결혼하면서 15년간의 경력 단절 시기가 있었지만 다시 도전하여 지금 자동제어 설계를 하면서 그때 배운 캐드를 활용하고 있다. 나는 지금껏 살면서 배우고 싶은 마음을 미뤄 둔 적이 없었다. 배우고 싶은 마음만 있다면 길은 언제든 열려 있었다.현재도 도형심리를 배워 도형심리검사를 일로 하기 위해 준비하고 있는 터라 나는 대학의 필요성을 느껴 본 적이 없다. 대신 내가 무엇을 하고 싶은지를 아는 것이 훨씬 중요하다고 생각한다. 마음만 있다면 배움의 기회는 널려 있다는 것이 나의 생각이다.이번에는 한 친구의 이야기를 해 보려 한다. 그 친구는 고등학교를 졸업하고 선생님의 추천에 따라 공기업에 취업하게 되었다. 공기업의 특성상 학력은 무시할 수 없는 조건이 되었던 모양이다. 그리고 자존감이 강했던 나의 친구 입장에서는 비교되는 느낌이 싫었을 것이다. 친구는 야간 대학을 졸업하게 되었다.그 친구의 이야기를 그대로 옮겨 본다. "나는 졸업장이 필요했을 뿐 공부에는 1도 관심이 없었다." 그런데 그 친구 또한 그 졸업장 덕분에 경력 단절 후 또다시 공기업에 취업해 지금 일하고 있는 중이다.나머지 한 친구를 통해 나는 멋진 배움의 의미를 생각하게 됐다.친구가 결혼하고 아이들에게 도서 전집을 사주려 했더니, 남편이 "도서관에서 빌려 보면 되지 책을 살 필요가 뭐가 있냐"는 말을 했다고 한다. 그 말이 불씨가 되어 친구는 고등학교 졸업이라는 한계에도 불구하고 학습지 선생님으로 적지 않은 시간 동안 일했고, 지점장까지 지냈다.남편의 타지 발령을 핑계로 스트레스가 너무 심했던 그 직업을 그만두고 휴식을 갖게 되었지만, 그 휴식이 오히려 답답함이 되었었나 보다. 그래서 숲해설을 공부해 지금 세종에서 숲해설사로 일하고 있는 중이다.그 직업을 너무 좋아하게 된 친구는 더 배우고 싶은 욕심에 방송통신대학에 입학해 올해 졸업을 앞두고 있다. 그리고 또 더 배우고 싶은 욕심에 대학원 진학을 진지하게 고민 중이다. 기관에 숲해설을 갔을 때 간혹 인사카드에 학력을 적게 되면 당당하게 대졸이라고 쓰고 싶다는 친구의 말에 나는 마음속으로 응원을 보내게 되었다.친구를 통해 배움에 나이는 중요하지 않음을 배우게 된다. 그리고 이 친구의 대학 졸업장이야말로 정말 의미 있는 졸업장이 아닐까 하는 생각도 하게 되었다. 각자의 자리에서 열심히 살아내고 있는 친구들이 있어 참 고마운 만남이었다.