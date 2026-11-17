큰사진보기 ▲김용범 전 청와대 정책실장. 사진은 2026년 5월 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 이재명 대통령 주재 K-조선 미래비전 간담회에 참석한 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"조직과 돈이 아무리 많아도 유권자의 삶에서 멀어진 정당은 집니다. 유권자의 불만을 듣고 말과 정책을 고친 정당에는 기회가 옵니다."

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미국 민주당의 대승으로 끝난 미 중간선거에 대한 김용범 전 청와대 정책실장의 '생각'이다. 정치권이 민생 문제에 보다 집중해야 한다는 취지의 제언으로 읽힌다. 그는 17일 페이스북에 "좌우가 아닌 위아래였다"는 제목의 글을 통해 "제가 주목한 건 누가 민주당을 찍었느냐다"고 했다.김 전 실장은 "2년 전 대선 때 민주당은 고학력·고소득층에 기댄 정당이었다. (그런데) 이번엔 형편이 어려운 유권자들이 돌아왔다"며 "출구조사를 보면 연소득 3만 달러 미만 유권자의 60%가 민주당 하원 후보를 찍었다. 대선 때 공화당으로 넘어갔던 히스패닉 유권자도 60% 안팎이 민주당을 택했다"고 짚었다그는 "물론 중간선거는 원래 집권당이 고전하는 선거다"고 전제했다. "물가와 생활비 부담, 미국에서 '어포더빌리티(affordability)'라고 부르는 문제가 풀리지 않았다"며 "관세와 이란과의 군사 충돌로 경제는 더 불안해졌고, 강경한 이민 단속은 농업과 지역경제에 타격을 줬다"고 설명했다.그러나 "트럼프 정부가 못해서 이겼다고만 하면 절반만 본 것"이라며 "민주당 후보들이 달라졌다"고 강조했다.김 전 실장은 "(민주당 후보들은) '워크(woke : 진보적 가치나 정치적 올바름을 조롱하는 말로 사용)' 논쟁과 정체성 담론은 뒤로 물리고 생활비, 임금, 의료비, 집값을 앞에 세웠다"며 "다양성이나 소수자 권리는 그대로 두되, 무엇을 먼저 말하고 어떤 말로 유권자를 만날지를 바꿨다"고 강조했다.구체적으론 민주당 후보로는 38년 만에 텍사스 연방 상원의원이 된 제임스 탈라리코가 선거 내내 식료품값과 생활비, 부패와 불평등을 얘기했다면서 "유권자들이 생활비 때문에 화가 나 있을 때, 민주당 후보들은 그 화를 받아 자기 말로 옮겼다"고 평했다.그는 그러면서 "AI 시대에 대의민주주의가 위기라는 말을 자주 듣는다. 미국 정치는 결국 돈이 좌우한다는 냉소도, 쓸 만한 인재들이 정치를 피한다는 걱정도 많았다"며 "그런데 이번에 보니 조직과 돈이 아무리 많아도 유권자의 삶에서 멀어진 정당은 진다"고 지적했다.또 "정치는 사람들이 무엇을 힘들어하고 어떻게 살고 싶어 하는지 알아듣는 데서 시작한다"라며 "세상이 아무리 빨리 변해도 그건 변하지 않는다는 걸 이번 미국 중간선거에서 다시 봤다"고 적었다.