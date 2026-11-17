큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 수소트램 가상이미지. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김신웅 대전시의원 ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전도시철도 2호선을 수소트램으로 운영할 경우 연료비와 수소 생산·충전시설 구축비 등을 포함한 30년간 비용이 약 1조 7429억 원에 이를 것으로 추산됐다. 당초 계획보다 약 2530억 원 늘어난 금액으로, 증가분의 80% 이상을 수소 연료비가 차지한다.대전시의회 산업건설위원회 김신웅 의원(더불어민주당·서구5)은 16일 도시철도건설국과 건설관리본부 행정사무감사에서 트램 사업에 얼마가 들고, 언제까지 어떻게 안전하게 마칠 수 있는지 시민에게 설명하라고 요구했다.김 의원은 비용 증가와 계약 중단에 따른 일정 지연 가능성을 짚고, 도로 경사가 심한 정거장의 휠체어 대기구역을 평탄하게 만드는 방안도 제안했다.김 의원이 대전시에서 제출받은 자료에 따르면, 2024년 기본계획에는 차량 제작사인 현대로템이 제안한 ㎏당 4344원의 수소 가격이 반영됐다.저가 공급계획이 무산된 뒤 시중 가격 수준인 ㎏당 약 1만 400원을 적용하자 30년간 연료비 추산액은 1471억 원에서 3554억 원으로 늘었다. 충전소 구축비는 229억 원에서 360억 원으로, 수소 생산시설 구축비는 631억 원에서 947억 원으로 각각 증가했다.김 의원은 시중 가격의 40% 수준인 제작사 제안 단가를 별도의 비교·검증 없이 기본계획에 반영한 점을 지적했다. 대전시는 현재 추가 비용 증가 요인이 크지 않다고 보면서도 에너지 가격 등 외부 변수에 따라 추산액이 달라질 수 있다고 설명했다. 수소 생산시설에 민간투자를 유치하는 방안 등을 검토 중이며, 시 재정으로 직접 추진할 경우 수소 공급비를 약 30% 줄일 가능성도 있다고 밝혔다.트램 선로를 놓기 위해 지하 매설물 등 공사에 걸리는 시설을 옮기는 비용도 초기 추계 813억 원에서 2043억 원으로 1230억 원 늘었다. 김 의원은 도면과 실제 매설물 위치가 다른 현장 여건을 감안하더라도 추가 비용을 줄이려면 관계기관과 사전에 협의해야 한다며, 필요하면 시의회 차원에서 건의안 발의 등을 통해 협의를 뒷받침하겠다고 밝혔다.차량·신호·검수를 묶은 일괄계약이 지난 4월 27일 일시 정지된 뒤 7개월째 재개되지 않은 점도 지적했다. 한 분야가 늦어지면 신호설비 설치와 시운전 등 다른 공정까지 밀려 2030년 하반기 완공 목표에 영향을 줄 수 있다는 것이다. 대전시는 운영 단계에서 발생할 수 있는 문제를 줄이기 위해 세 분야를 같은 제작사에 맡겼다고 설명했다.김 의원은 수소트램 임시 기술기준 마련과 국토교통부 승인 절차를 앞당기기 위해 같은 제작사의 차량 도입을 추진하는 울산시와 공동 대응하자고 제안했다.김 의원은 대사·가양·복합터미널 등 정거장 12곳이 도로 경사가 1%를 넘어 '장애물 없는 생활환경'(BF) 인증에서 제외될 예정이라고 지적했다. 그는 "정거장 전체의 기울기를 맞추기 어렵다면, '휠체어 대기구역' 바닥만이라도 부분적으로 평탄화하여 시공하는 대안을 검토해 달라"고 주문했다.건설관리본부 감사에서는 관급자재를 살 때 조달 단가와 시중 단가, 제품 품질을 함께 비교하라고 주문했다. 공사나 노후화로 다시 설치해야 하는 자동염수분사장치나 매년 보수가 필요한 교량 난간에는 조달청의 '혁신제품 시범구매 제도'를 활용하자고 제안했다. 조달청 예산을 활용해 시비를 아끼면서 지역 중소기업과 스타트업에는 제품 성능을 현장에서 입증할 기회를 줄 수 있다는 설명이다.앞서 대전지역 시민단체와 진보정당이 참여한 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'는 지난 11일 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 수소 방식 확정을 멈추라고 요구했다. 이들은 수소와 가선·배터리 방식의 초기 사업비, 30년간 연료비와 운영비, 안전성, 개통 가능 시점을 같은 기준으로 비교해 공개하라고 촉구했다. 민선 8기인 2023년 수소 방식을 선택한 근거를 공개하고, 결정을 내리기 전에 시민 설명회를 열고 대책위와 면담할 것도 허 시장에게 요구했다.이와 관련, 허태정 대전시장은 16일 주간업무회의에서 "12월 중순까지 급전 방식 변경 여부와 사업 추진 일정, 시민 불편 해소 방안 등을 포함한 종합적인 계획을 시민들에게 발표하겠다"고 밝혔다.