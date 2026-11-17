큰사진보기 ▲최고위 참석한 최민희-김민석최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

"일단 윤리심판원은 독립된 기구이구요. 그렇기 때문에 윤리심판원에 대해 압박을 가하는 것은 누구도 해선 안 되는 일이라 생각하고. 저도 마찬가지입니다."

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큰사진보기 ▲더불어민주당 더민주전국혁신회의 공동대표들이 16일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최민희 등 최고위원 3인의 해당 행위를 규탄한다"며 "세 최고위원은 당무에 복귀해 민생 우선ㆍ책임정치에 나서라"고 밝힌 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 김문수, 이광희, 김준혁, 박완희 공동대표. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

최민희 더불어민주당 최고위원이 17일 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 한 말이다. 김어준씨가 '왜 당내 일각에서 최 최고위원에 대한 제명까지 요구하면서 최고위원직을 못하게 하려 한다고 보느냐'는 취지로 질문한 데 대한 답변이었다.최 최고위원은 이날 방송에서 당 윤리심판원에 회부된 비공개 당원 간담회 발언의 배경을 다시 설명했다.'검사 보완수사권 문제나 김지용 중대범죄수사청장 후보 지명 등을 두고 일부 당원들이 탈당까지 거론하는 등 너무 심하게 반발해서 오해를 푸는 간담회를 했던 것이다', 또 가장 큰 논란이 된 '이재명 대통령은 윤석열 탄핵에 반대했다' 취지의 발언에 대해선 '제가 한덕수 탄핵 논의와 헷갈렸다'는 취지로 말했다.또한 지금 언론 등을 통해 보도된 녹취록들은 1시간 30분가량 진행됐던 간담회의 일부로, 인사말이라던가 모임 취지 등을 설명하는 내용들이 없어서 오독되고 있다는 취지로 설명했다.최 최고위원은 이러한 발언들이 뒤늦게 보도되고 지금처럼 징계 수순을 밟고 있는 배경에 대한 질문에는 "제가 알 길이 없다"고 했다. 본인의 소명이나 해명을 듣지 않은 상황에서 자신에 대한 징계를 요구하는 당내 여론이 형성되고 있다는 설명이었다.이에 대해 그는 "이 사안이 터지고, 그러니까 소위 '친청(친정청래)' 개혁파라고 하는 의원들 몇 명 안 되지만 그분들과는 이제 소통을 했고"라며 "그 외에는 의원들 중 저에게 전화를 하셔서 '이게 전후가 어떻게 되는 거냐' 물어보신 의원님은 딱 한 분밖에 안 계신다"고 말했다. 이어 "나머지 의원님들과는 이거 관련해서 대화를 안 해봤기 때문에 지금 그 의도는 제가 알 길이 없다"고 했다.그러면서 최 최고위원은 본인에 대한 징계 문제와 별도로 8.17 전당대회 때 '신천지 개입설'을 제기해 당내 분열을 자초한 김민석 당대표에 대한 책임은 물어야 한다고 했다.그는 "제가 이 일로 대통령께 심려를 끼쳐 드리고 논란을 일으킨 데 대해서 정말 잘못했다고 생각하고 사과드린다"면서 "(그러나) '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합을 깨는 게 지난 전대의 목표'라 그래서 그로 인한 당원 간의 분열·혼란은 그냥 덮을 수 없다고 생각한다"고 말했다.또 "그것은 저에 대한 징계와는 별개 사안으로 이번에 이걸 풀지 않으면 민주당은 앞으로 선거가 있을 때마다, 경선이 있을 때마다 신천지 당원 논란이 일고 경선 결과에 대하여 승복하지 않는 문화가 생길 수 있다"고 주장했다.한편 최 최고위원에 대한 징계 심의에 대한 당내 공방은 계속되고 있는 중이다. 최 최고위원과 함께 친청계(친정청래)로 분류되는 한민수 최고위원은 이날(17일) SBS라디오 <김태현의 정치쇼>와 한 인터뷰에서 최 최고위원과 같은 주장을 폈다.그는 "(사안이 이미) 윤리심판원으로 넘어간 거 아니겠나. 독립적인 기구인데 당내 초선이 됐든 중진이 됐든 의원님들이 단체로 연서명까지 해서 입장을 낸다면 그게 타당한 건가"라고 지적했다.또한 '신천지 의혹을 제기해 당 분열을 초래했다'는 취지로 윤리심판원에 접수된 김민석 대표 징계청원 건을 언급하면서 "선입선출(先入先出 : 먼저 들어온 것을 먼저 내보낸다) 얘기 많이 하지 않느냐. 이 또한 윤리심판원이 판단할 것이라 본다"고 말했다.최 최고위원에 대한 징계 심의를 다루기 전에 김민석 대표 징계 청원부터 결론 내려야 한다는 주장이다. 그는 "(윤리심판원이) 누구는 누구니까 아예 논의도 안 하고, 어떤 건 지금 여론이 초선의원이 성명도 낸다고 하니까 빨리 또는 심하게 하고, 저는 심판원이 그렇게 판단하지는 않을 거라 생각한다"고 말했다.반면 친명계(친이재명) 조직으로 분류되는 '더민주전국혁신회의' 공동대표 김문수 민주당 의원은 같은 날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 최 최고위원에 대한 제명을 주장했다.그는 "'위헌, 불법 계엄한 윤석열 탄핵을 이재명 대통령이 반대했다'는 건 이 대통령의 정체성을 근본적으로 부정하는 얘기"라며 "(이 발언은) 허위사실에다 정체성을 부정하는, 가장 큰 해당 행위"라고 주장했다. 최 최고위원의 발언은 "이재명 정부를 부정하는 얘기이자 이재명 정부를 믿고 있는 사람들에게도 완전히 (사실과) 반대되는 이야기"란 비판이다.또한 "(당내) 초선 의원 모임이 별도로 있는데, 거기서도 혁신회의와 비슷한 내용의 성명을 어제 만들어서 55명 정도 서명을 한 것 같다"며 "(전체가) 한 70명 정도 되는데 아직 안 한 분들도 있지만, 3분의 2 이상이 서명을 해서 오늘 오전 중에 아마 곧 내용을 발표할 걸로 안다"라고 밝혔다.