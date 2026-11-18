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큰사진보기 ▲모옌 에세이집 《강풍에도 쓰러지지 않는다》(필로틱) 표지. 거센 바람 속에서도 묵묵히 제 땅을 딛고 살아가는 평범한 사람들의 숨결과 삶의 태도가 담겼다. ⓒ yes24 관련사진보기

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"개는 똥 먹는 버릇을 못 고치고, 늑대는 고기 먹는 버릇을 못 버린다."

"상을 받기 전에는 남과 어깨를 나란히 해도 되지만, 상을 받은 후에는 남보다 머리 하나는 낮춰야 한다."

"미야, 고만 싹 밀었뿌자."

"큰바람에도 쓰러지지 말라."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

이른 아침, 반려견의 가벼운 발걸음에 발을 맞추며 시작했던 산책길. 낯선 돌담과 바람이 스치던 큐슈 올레길의 어느 모퉁이, 그리고 김포와 대구를 바쁘게 오가던 기차 창가에서. 내 귀에는 늘 한 권의 책이 흘러내리고 있었다. 밀리의 서재 최근작을 보름에 걸쳐 귀로 품은 책, 2012년 노벨문학상 수상사인 중국 작가 모옌의 에세이집 <강풍에도 쓰러지지 않는다>였다.이어폰 너머로 전해지는 투박하지만 묵직한 목소리를 따라 걷노라면, 거센 세월의 바람 속에서도 묵묵히 제 땅을 딛고 살아온 평범한 사람들의 숨결이 발끝마다 묻어나는 듯했다. 길 위에서, 그리고 일상의 틈새마다 흘려들었던 그 문장들 위로, 문득 저 멀리 시간의 뒤안길로 사라진 나의 유년 시절과 나의 아버지, 그리고 평생 손에서 놓지 않았던 낡은 다이어리 한 권이 겹쳐졌다.나는 왜 매일 같이 글을 쓸까. 명예를 얻으려 함도 아니요, 엄청난 공을 세우려 함도 아니다. 무엇을 위해서 쓰겠다는 거창한 생각조차 없다. 다만 오래전부터 내겐 '기록'이라는 유난스러운 버릇이 있었다.초등학교 시절, 선생님이 시키지도 않았던 일기를 매일 썼다. 일기 검사 날이 오면 그렇게 기쁠 수가 없었다. 미리 꾸준히 써둔 나를 슬며시 드러내고 싶었던 어린 날의 작은 몸짓이었다. 성인이 되고, 공직에 몸담아 수십 년간 수많은 아이들과 부대끼는 동안에도 기록은 멈추지 않았다. 다들 형식적이라며 꺼리던 교수학습지도안조차 나는 매년 다시 작성했다. 같은 학년을 가르쳐도 그해 만난 아이들은 달랐고, 1년 전의 나와 지금의 나는 매일 다른 사람이었으므로.정년까지 치열하게 달려오다 명예퇴직을 선택하고 교단을 떠난 지 어느덧 몇 계절이 흘렀다. 거대한 소속감과 분주했던 일상이 썰물처럼 빠져나간 자리, 매일 아침 <오마이뉴스>에 기사를 한 편씩 올리는 일은 이제 내 삶의 가장 단단한 닻이자 세상과 소통하는 유일한 창구가 되었다.어떨 때는 너무나 쪼잔하고 사소한 감정에 얽매여 글을 쓰고 나면 민망할 때도 적지 않다. 그러다 문득 깨닫는다. 부글부글 끓어오르던 그 억울함과 분노도 결국은 지나간다는 것을. 지나고 나면 별것 아니라는 것을. 교단을 떠난 은퇴자가 온전히 자신만의 속도로 매일의 기록을 쌓아간다는 것은, 내 안의 요동치는 감정을 흘려보내고 스스로를 반듯하게 다독이는 가장 소박하고도 위대한 치유의 방식이었다.모옌은 책에서 어머니가 자신을 나무라며 했던 말을 회상한다.입만 열면 말이 쏟아지고 운율까지 맞추던 자신의 천성을 일컫는 말이었다.그 대목을 읽으며 피식 웃음이 났다. 나 역시 말하기를 좋아하는 천성을 타고났다. 나의 첫 번째 청자는 고된 들일 끝에 지쳐 돌아온 어머니였다. 시골 작은 학교 도서관의 옛이야기를 들려달라며 매일 밤 내 목소리를 기다리던 엄마 덕분에 나는 제법 말을 맛깔나게 하는 아이로 자랐다. 5리 길을 걸어 등하교하던 시절, 동화책 이야기를 재밌게 풀어내어 친구들을 내 곁에 줄 세우던 그 어깨 으쓱함도 기억난다.내 입담을 유독 예뻐해 주셨던 작은 고모는 "선생님을 하면 아이들을 참 잘 가르치겠다"며 내게 교사의 꿈을 심어주었다. 그 시절, 책은 내게 교과서가 전부였고 다락방에 처박혀 있던 표지 없는 외국 동화책이 유일한 외부 세상이었다. <알프스 소녀 하이디> 속 전나무 소리에 가슴 설레며 하이디 같은 사람이 되겠노라 꿈꾸던 아이는, 마침내 교단에 서서 수십 년간 아이들에게 지식과 마음을 건네는 삶을 살았다.모옌의 책에서 가장 깊게 박힌 대목은 문학적 성취가 아니라, 그의 아버지와 할아버지가 보여준 삶의 태도였다. 노벨문학상을 받고 세상의 관심이 쏠렸을 때, 아버지는 나랏돈으로 집을 고칠 수 없다며 자비를 들였고, 호화주택을 마다하며 이렇게 말했다고 한다.그 대목에서 세상의 칭찬 앞에서도 머리를 낮추라던 거장의 아버지와, 나의 투박했던 아버지가 겹쳐졌다. 나의 아버지는 무서운 분이었다. 속정은 깊었으나 세상은 아버지의 편이 아니었고, 그 묵직한 울분은 늘 집안을 서늘한 긴장감으로 감쌌다.어려서 이발소 갈 돈을 아끼려 아버지가 바리깡으로 직접 내 머리를 깎아주던 날이 있었다. 가만히 앉아 있던 내게 아버지가 툭 던졌던 말.그게 무슨 뜻인지도 모르고 "예" 대답했다가 그만 번들거리는 '빡빡이'가 되어버렸다. 동네 부끄러워 밖에도 나가지 못하고 울지도 못했던 그날의 황당함.하지만 세월이 흘러 돌아보니, 무섭고 냉정해 보였던 아버지의 그늘은 내게 소중한 자산이 되어 있었다. 그 서늘했던 거리감은 어떤 자리, 어떤 사람을 만나도 주눅 들지 않게 하는 단단함을 주었고, 감정에 휩쓸리지 않고 상황을 한 발 물러서서 냉정하게 바라볼 수 있는 안목을 길러주었다. 사회에서 냉정하고 무서운 상사를 만날 때도, 나는 그들의 겉모습 대신 그 내면에 숨겨진 인간적인 결핍이나 따뜻함을 보려고 노력했다. 덕분에 나는 누구와도 모질지 않게 지낼 수 있었다.학부모 민원을 대할 때도 마찬가지였다. 그들을 적으로 돌리는 대신, '저 사람을 지금토록 분노하게 만든 진짜 욕구가 무엇일까' 그 이면을 보려 애썼다. 어렵고 힘든 민원일수록 내겐 오히려 더 쉽게 다가왔던 이유다. 모옌의 아버지가 삶의 경계마다 세워준 꼿꼿한 품격처럼, 우리 아버지가 남긴 그 투박한 엄격함은 결국 세상의 거센 바람 속에서도 꺾이지 않는 유연한 내공을 가르쳐준 가장 든든한 스승이었다.모옌은 SNS를 통해 청년들에게 이렇게 당부했다고 한다.여기서 말하는 큰바람은 진짜 기상 현상이 아니라 삶의 역경과 시련을 뜻한다.돌이켜보면 내 인생에도 예상치 못한 바람들이 불어왔다. 교사로서 아이들을 선도해야 하는 위치에서 학폭 문제로 생전 처음 법원이라는 곳을 오가야 했던 날들. 가르치는 선생으로서 제자를 벌해야만 했던 그 과정은 가슴이 먹먹하고 견디기 힘들 만큼 괴로웠다.하지만 그 소용돌이 속에서도 중심을 잡을 수 있었던 것은, 아버지의늘 냉정했던 가르침 덕분에 아이의 행동 뒤에 숨은 상처와 본질을 냉철하게 보려고 애썼던 시간들 덕분이었다. 학부모 민원에 머리를 싸매며 치열하게 버텨야 했던 교직의 시간들, 그리고 명예퇴직을 선택하며 삶의 국면을 바꾸던 순간들까지. 김포와 대구를 오가며 손주들을 돌보는 새로운 일상 속에서 문득문득 깊은 숨이 찾아오기도 했다.하지만 은퇴한 지금의 나는 급할 것이 없다. 그리고 반드시 이루어야 할 과제도 없다. 모옌이 문학이라는 고향 속에서 마음의 평안을 얻었듯, 나 역시 마음의 여백이 생기니 휘몰아치는 외부의 강풍도 더는 두렵지 않다. 오히려 그 여백이 나를 반듯하게 세워주고, 할 말은 당당하게 하게 만든다.세상은 여전히 시끄럽고, 삶은 때때로 우리에게 예측할 수 없는 바람을 몰고 온다. 그러나 소란스러운 세상 속에서 진실의 힘을 잃지 않고, 나만의 속도로 매일의 글을 써 내려가는 사람들은 결코 쉽게 쓰러지지 않는다. 오늘도 나는 묵묵히 다이어리를 펼치고 펜을 든다. 모옌이 전한 거장 아버지의 가르침과, 내 아버지가 남긴 투박한 다리미의 온기를 품고서. 마음의 여백을 담아, 그 따뜻한 기록으로 세상 풍파에 구겨진 나와 우리 이웃의 마음을 반듯하게 펴본다.