큰사진보기 ▲정승제 수능 수학 강사도 입시 일정 지연에 따른 현장의 혼란을 충분히 인지하고 있다는 전제하에 단호한 입장을 내놓았다. 정 강사는 "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 부정행위에 대한 의심을 안고 시험을 보게 해서는 안 된다"라고 강조했다. ⓒ 정승제 강사 SNS 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 대표는 "공정성이 담보되지 않는 수능을 강행하면 시험장 혼란과 수능 이후 줄소송이 이어질 수 있다"라고 경고하며, "수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 수능 연기를 검토해야 한다"라고 촉구했다. ⓒ 장동혁 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

제63회 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 자백한 사건이 교육계와 정치권 전반에 거센 후폭풍을 몰고 왔다.오는 19일 시행 예정인 2027학년도 대학수학능력시험을 코앞에 둔 시점에서 국가공인시험의 보안망이 첨단 기기에 무력하게 뚫렸다는 사실이 드러나자, 수험생과 학부모의 불안감은 극에 달했다. 이에 유명 입시 강사들과 야당 의원들은 일제히 현행 감독 체계의 한계를 지적하며 수능 연기론을 공론화하고 나섰다.이번 사태를 두고 가장 먼저, 그리고 가장 직접적으로 목소리를 낸 집단은 수험생들과 최접점에 있는 대표 입시 강사들이다. 조정식 수능 영어 강사는 지난 16일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 현 상황에서 시험을 강행하는 것에 강한 회의감을 표했다.조 강사는 "감독 체계가 허술하다는 게 이미 밝혀진 상황에서 인공지능 부정행위를 막을 강력한 제재 수단 없이 치러지는 시험의 공정성을 믿을 수 없다"고 지적하며 "공정을 위한 장치 마련 전까진 수험생들이 다소 힘들더라도 시험을 미루는 게 답이 아닐까 한다"라고 입장을 분명히 했다.유대종 수능 국어 강사 역시 같은 날 정부와 교육 당국을 향해 스마트 안경과 초소형 카메라 등 첨단 전자기기를 이용한 부정행위 방지 대책을 즉각 수립할 것을 촉구하면서 "만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"라고 밝히며 조건부 연기론에 힘을 실었다.정승제 수능 수학 강사도 입시 일정 지연에 따른 현장의 혼란을 충분히 인지하고 있다는 전제하에 단호한 입장을 내놓았다. 정 강사는 "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 부정행위에 대한 의심을 안고 시험을 보게 해서는 안 된다"라고 강조했다.그는 구체적인 해결책으로 항공 보안에 준하는 입실 검사와 전자장비 반입 금지, 시험장 내 전파 차단 등을 제안하며 "수험생들이 납득할 만한 대책을 먼저 마련한 뒤에 시험을 치러야 한다"라고 주장했다.입시계의 이러한 반발은 곧장 여의도 정치권으로 번져 여야 간의 첨예한 공방으로 이어졌다. 야권에서는 국민의힘과 개혁신당을 중심으로 정부의 안일한 대처를 질타하며 수능 연기론을 공식 의제로 끌어올렸다.16일 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북을 통해 세무사 시험 부정행위자가 스마트 안경이 아닌 초소형 카메라를 사용했음을 짚으며 정부의 현재 대응책은 "사실상 무대책"이라고 비판했다.장 대표는 "공정성이 담보되지 않는 수능을 강행하면 시험장 혼란과 수능 이후 줄소송이 이어질 수 있다"라고 경고하며, "수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 수능 연기를 검토해야 한다"라고 촉구했다. 국회 교육위원회 전체회의에서도 서범수 국민의힘 의원이 최교진 교육부 장관을 상대로 현 상황에서의 수능 연기 가능성과 정부 검토 여부를 공식 질의하며 대책 미비를 추궁했다.개혁신당에서도 지도부 차원의 조건부 연기론이 제기됐다. 천하람 개혁신당 원내대표는 16일 당 비상대책위원회 회의에서 "고사장 당 전담 요원 1명을 배치해 육안으로 확인하는 정도의 대책으로는 인공지능 커닝을 막을 수 없다"라고 단언했다. 그는 중국의 대학입시인 가오카오처럼 금속탐지기와 무선 신호 차단 장치를 먼저 도입해야 한다며, "수능 연기가 반드시 필요하며 이를 당론으로 구체화하겠다"라고 밝혔다.이기인 개혁신당 비상대책위원장도 같은 자리에서 "시험 날짜를 지키는 것보다 중요한 것은 정직하게 공부한 학생들의 노력을 지키는 일"이라고 역설했다. 이 위원장은 "공정성을 담보할 수 없다면 최악의 경우 수능 연기와 후속 입시 일정 조정까지 책임 있게 검토해야 한다"라고 주장했으며, 국회를 찾은 최인호 청와대 정무수석을 직접 만나 수능 연기 필요성을 공식 전달했다.반면 여당인 더불어민주당과 정부는 수능 연기 주장에 대해 선을 그으며 예정대로 시험을 치르겠다는 입장을 고수하고 있다.16일 이주희 원내대변인은 브리핑을 통해 "장동혁 대표는 수능을 앞둔 수험생의 불안을 정쟁에 이용하지 말라"면서 "국민의힘은 수험생과 학부모의 불안을 조장해 정부를 공격하는 비열한 정치공세를 당장 멈추라"고 비판했다.김민석 민주당 대표 또한 수능 일정 변경 대신 부정행위자 응시 제한을 현행 1년에서 최대 10년으로 늘리는 법안을 추진하겠다고 밝혔고, 고민정, 안규백, 백승아 의원 등 민주당 교육위원회 소속 의원들은 응시 자격을 영구 박탈하는 '원스트라이크 아웃제' 도입과 소지품 검사 강화를 대안으로 내세웠다.한 민주당 교육위 의원은 <중앙일보>에 "교육위 소속 민주당 의원은 "수능을 연기하면 뒤이은 일정이 도미노처럼 악영향을 받고, 수능을 연기해도 확실한 대책을 세우기 어렵다"며 "차라리 수능 당일 1시간 연기를 하고 금속탐지기 등으로 철저하게 조사를 하는 게 불안을 줄일 수 있다"고 말했다.교육부 역시 "수능을 연기할 경우 더 큰 사회적 혼란이 발생할 수 있다"라며 연기론을 공어 일축하고, 매 교시 안경 전수점검과 전담 인력 배치 등 보완 대책을 통해 예정대로 수능을 시행하겠다고 못 박았다.