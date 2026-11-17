큰사진보기 ▲세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한아무개씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 고개를 숙이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한아무개씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

초소형 카메라와 스마트 기기 등을 이용한 부정행위로 63회 세무사시험 수석을 차지한 한아무개(필명 세금냥이, 34)씨가 17일 오전 서울경찰청 광역수사단에 출석했다.한씨는 "제가 한 일을 숨기지 않고 수사기관에 사실대로 말씀드리겠다"라며 "조사를 성실히 받고 잘못에 대한 책임을 지겠다"라고 말했다.그는 이날 오전 9시 17분께 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울경찰청 광역수사단을 찾았다. 청사에 들어가기 전 한씨는 "시험을 준비해오신 수험생분들과 관계자분들께 진심으로 죄송하다"면서 범행 사실을 숨기지 않고 사실대로 말씀드리겠다는 점 등을 언급했다. 이후 그는 "죄송하다"는 말과 함께 허리 숙여 인사했다.취재진이 '부정행위가 안 걸릴 줄 알았나', '초소형 카메라와 모니터는 어떻게 준비한 건가', '수험생들에게 하실 말 없는가' 등의 질문을 쏟아냈지만 한씨는 응답하지 않았다.한씨는 지난 15일 자신의 변호를 맡은 변호사의 유튜브 채널을 통해 초소형 카메라, 스마트폰 등을 이용해 세무사시험을 치렀고, 수석을 차지한 범죄사실을 자백했다.경찰은 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해 혐의 적용을 검토 중인 것으로 알려졌다.