큰사진보기 ▲11월 16일 열린 <꿈꾸는 엄마, 자라는 세종> 북토크 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작가들은 각자의 삶과 글을 쓰게 된 계기, 책을 통해 발견한 변화와 앞으로의 바람을 진솔하게 나눴다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲꿈꾸는 엄마, 자라는 세종 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

엄마가 된다는 것은 인생에 새로운 이름 하나를 더하는 일이다. 그 이름을 얻는 순간, 여성들은 이전과 다른 모습, 다른 이름으로 불리며 살아간다. 엄마란 아이에게 보여줄 세상을 새롭게 배우는 과정일지 모른다. 아이를 키우고, 밥을 짓고, 가족을 돌보는 일상 속에서 엄마들은 얼마나 많은 꿈을 접어두었을까.세종에서 살아가는 엄마들이 각자의 이야기를 책으로 엮고, 그 안에 담긴 경험과 생각을 나누는 뜻깊은 자리를 마련했다. 16일 오후 2시, 세종의 한 카페에서 여성 작가 10명이 참여한 <꿈꾸는 엄마, 자라는 세종> 북토크가 열렸다.이번 북토크는 세종시문화관광재단 신진예술 지원사업을 통해 여성예 작가가 기획·출간한 책을 중심으로 진행됐다. 책에는 세종에서 살아가는 여성 10명이 육아와 일, 가족과의 관계 속에서 겪은 고민과 선택, 그리고 새로운 꿈을 찾아가는 과정이 담겼다.이날 행사는 책의 기획 취지와 참여 작가들의 이야기를 나누는 방식으로 진행됐다. 작가들은 각자의 삶과 글을 쓰게 된 계기, 책을 통해 발견한 변화와 앞으로의 바람을 진솔하게 전했다.책의 출발점에는 아이를 키우는 엄마들의 삶을 기록하고 싶다는 생각이 있었다. 아이에게 성장의 순간을 남겨주고 싶었던 마음은 어느새 세종에서 살아가는 엄마들의 이야기를 함께 기록하자는 바람으로 확장됐다. 그렇게 개인의 일상이 공동체의 기록이 되어 한 권의 책으로 탄생했다.북토크에서는 엄마들의 다양한 삶의 모습이 소개됐다. 간호사에서 네 아이의 엄마이자 마케터로 새로운 길을 걷게 된 이야기, 사교육 없이 아이들에게 영어를 가르치며 자신만의 교육 방식을 만들어 온 경험, 육아와 직장생활을 병행하며 자기 삶을 다시 설계하는 과정 등이 공유됐다.특히 삶의 변화에 따라 꿈의 모습도 달라질 수 있다는 이야기는 참석자들의 공감을 얻었다. 한때 품었던 꿈을 이루지 못했더라도 삶은 다른 방향으로 이어질 수 있으며, 중요한 것은 꿈을 가졌던 자신을 잊지 않는 일이라는 메시지에 모두 깊이 공감했다.또한 글쓰기와 배움이 가져온 변화도 눈길을 끌었다. 서툰 자신을 부끄러워하지 않게 된 경험, 큰 성취가 없어도 자신의 속도로 살아가는 삶의 가치, 함께 책을 읽었던 사람들과 나눈 온기가 오래 기억에 남는다는 이야기 등은 평범한 일상에도 충분히 기록할 만한 의미가 있음을 보여줬다.작가들은 아이를 키우는 일이 엄마의 희생이나 포기만을 의미하지 않는다는 점도 강조했다. 아이에게 무언가를 가르치는 과정은 엄마 자신도 배우고 성장하는 시간이기도 하다. 서로의 삶을 공유하는 관계가 될 수 있기 때문이다. 부모의 성장은 자녀의 성장과도 깊게 맞닿아 있다. 북토크에 모인 작가들은 아이가 태어난 이후에도 자신들의 이름을 키우며 삶의 폭을 넓혀가는 모습을 보였다.이날 참석자들은 자녀 교육에 대한 현실적인 고민도 나눴다. 아이를 키우면서 오히려 더 많은 두려움을 느끼게 됐다는 이야기부터, 부모에게서 배우지 못했던 것을 자신의 아이들에게는 전해주고 싶다는 마음까지 다양한 경험이 이어졌다.한 작가는 아이에게 늘 열심히 살아가는 엄마로 기억되고 싶다고 했다. 엄마들의 삶은 우리 모두에게 유산이다. 자신의 삶을 포기하지 않고, 새로운 세상에 직면했을 때조차 굴하지 않는 엄마들은 한 시대의 역사를 쓰는 사람들이다. 이것이 다음 세대에 이어질 우리 사회의 문화이자 자산인 이유다.한편 이날 북토크에서는 엄마들의 경험을 일회성 이야기로 남기지 않고 지속적인 기록과 배움으로 이어가자는 의견도 나왔다. 엄마들의 이야기를 기록집으로 발전시키고, 홈페이지 제작과 아이들의 교육 경험, 모래놀이 등 각자의 전문성과 재능을 나누는 후속 활동도 제안됐다.이번 북토크는 엄마라는 공통된 이름으로 모였지만, 그 안에는 서로 다른 직업과 꿈, 상처와 도전이 존재한다는 사실을 확인하는 자리였다.엄마의 삶은 아이를 키우는 시간으로만 설명되지 않는다. 한 사람의 여성으로서 배우고 도전하며 자신의 이름으로 살아가는 시간 역시 소중하다. 엄마들은 아이를 키우는 동안 자신 역시 함께 자라고 있었다. 아이의 나이에 맞춰 세상을 다시 바라보고, 잊었던 감정을 되살리고, 자신이 살아온 시간을 새롭게 이해한다.10명의 이야기가 모여 한 권의 책이 됐듯, 그 기록이 또 다른 엄마들에게 자신의 삶을 돌아보고 새로운 꿈을 시작하는 계기가 되기를 기대한다.