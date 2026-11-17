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큰사진보기 ▲인천시는 ‘2026 인천국제디자인페어(2026 INDEF)’를 11월 20일부터 22일까지 사흘 동안 인천 남동구 인천문화예술회관에서 연다 ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 박찬대)는 '2026 인천국제디자인페어(2026 INDEF)'를 오는 20일부터 22일까지 사흘 동안 인천 남동구 인천문화예술회관에서 연다고 17일 밝혔다.올해로 20주년을 맞은 이번 행사는 인천시가 주최하고 인천테크노파크, 인천경기디자인기업협회, 인천디자인협회가 함께 주관한다. 주제는 '스물; 인천을 만나다'다. 지난 20년 동안 쌓아온 인천 디자인의 성과를 돌아보고, 도시와 사람, 지역과 문화를 디자인으로 잇는 방향을 보여주겠다는 취지다.개막식은 20일 오후 2시 인천문화예술회관 회의장에서 열린다. 인천 음악 단체 '인천콘서트 챔버'가 20주년 기념 축하 공연을 한다.전시는 다섯 개 관으로 꾸려지며, 모두 300여 점이 나온다. '디자인기업관'에서는 지역 디자인 기업들이 혁신 포트폴리오를 선보인다. '국제교류전'에는 인천과 해외 작가들이 참여해 20주년을 주제로 한 작품을 내놓는다. '예비디자이너전'에서는 인천 지역 대학생들의 작품을 볼 수 있고, 굿즈 나눔 마켓도 열린다.사회문제 해결 아이디어 공모전인 'K-디자인 콘서트' 수상작도 전시된다. '인천디자인지원센터관'에서는 인천시 공예명장 브랜드 '공명'의 작품과 시의 산업디자인 지원 성과를 소개한다.부대행사도 마련됐다. 예비 디자이너들이 관람객 앞에서 자신의 디자인 철학과 작업물을 직접 발표하는 '디자인 버스킹'이 열리고, 관람객이 포스트잇에 메시지를 남기는 참여 코너도 운영된다.박찬대 시장은 "지난 20년간 쌓아온 디자인 역량은 인천의 도시 가치를 재평가하고 새로운 성장을 이끌 핵심 동력"이라고 말했다. 이어 박 시장은 인천의 역사와 이야기를 담은 디자인이 시민의 일상과 도시 곳곳에 스며들 수 있도록 지원을 이어가겠다고 밝혔다.인천시는 앞으로 산·학·관 협력을 강화하고 디자인 산업 인프라 지원을 늘릴 계획이다. 지역 디자이너와 기업이 꾸준히 성장할 수 있는 산업 생태계를 만들겠다는 것이다.관람은 무료이며 누구나 할 수 있다. 자세한 내용은 인천국제디자인페어 누리집(www.indef.kr)에서 확인할 수 있다.