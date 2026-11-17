큰사진보기 ▲11일 오후 전남광주 영광군 한 숙박시설에서 열린 한빛원자력본부의 부지 내 사용후핵연료 저장시설 공청회에 참여한 영광군민들이 관련 자료를 살펴보고 있다. 2026.11.11. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 은재호 / 정치행정학자

글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 대통령 직속 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수, 프랑스 파리1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. 민주주의 디자이너를 ‘참칭’하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.

지난 11월 13일 전북 고창에서 열린 한빛원전 사용후핵연료 건식저장시설 공청회에서는 설명보다 고성이 더 크게 울렸다. 일부 주민은 자리를 박차고 나갔고, 좌장을 맡은 필자는 남은 이들과 함께 가까스로 절차를 마쳤다. 돌아오는 길 내내 마음이 무거웠던 까닭은, 그날 난무한 고성과 욕설 속에서 주민 삶과 유리된 국가의 모습을 생생하게 보았기 때문이다.'고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법'은 중간저장시설을 2050년 이전, 최종 처분시설을 2060년 이전에 운영할 수 있도록 노력해야 한다고 정하고 있어, 그때까지 나오는 사용후핵연료는 발전소 안에 둘 수밖에 없다. 지금 초등학생인 아이가 중년이 될 때까지 이 '임시' 시설이 마을 옆을 지킨다는 뜻이다. 그래서 주민들은 묻는다. 언제, 어디로 옮기는가. 그때까지 안전은 누가 확인하는가. 약속한 때가 되어도 가져가지 않으면 어떻게 할 것인가. 2060년 이전에 운영하면 하는 거지, '노력한다'는 건 또 뭔 사족인가?문제는 법이 정한 의견수렴의 창구가 정부 정책을 현장에서 집행하는 공기업 한국수력원자원(한수원)이라는 데 있다. 한수원이 설명할 수 있는 것은 저장시설의 규모와 설계, 운영 중 안전대책까지이고, 그 너머의 질문에는 답할 권한이 없다. 중간저장시설과 처분시설의 부지와 일정은 국무총리 소속 고준위방사성폐기물관리위원회가, 저장시설의 안전성은 원자력안전위원회가, 반출 지연의 책임과 지원 범위는 법령이 정한다. 한수원이 만들 시설계획 본안조차 고준위방사성폐기물관리위원회의 심사를 통과해야 한다.은행 창구 직원에게 기준금리를 왜 올렸느냐고 따지는 격이니, 주민은 국가에 물어야 할 질문을 사업자에게 던지고 사업자는 원론만 되풀이하는 장면이 공청회마다 반복될 수밖에 없다. 필자가 보기에 그날의 분노 상당 부분은 바로 이 어긋남에서 나왔다.권한이 여러 기관에 흩어져 있으면 모두가 조금씩 관여하면서도 누구도 끝까지 책임지지 않는 일이 벌어지기 마련이다(울리히 벡은 이를 '조직화된 무책임'으로 개념화했다. Beck, 1988). 이런 구조에서 답할 권한이 없는 사업자를 향해 아무리 목청을 높인다 한들 결정권을 쥔 기관들에는 들리지 않으니, 욕설은 가장 손쉬운 항의이면서 가장 값싸게 소비되고 가장 쉽게 잊히는 저항이다.1980년대 이후 방사성 폐기물 처리장(방폐장) 부지 선정이 아홉 차례 무산되는 것을 지켜본 주민들이 '임시'라는 말을 믿기 어려운 것은 당연하고, 자리를 박차고 나간 마음도 이해하지 못할 바 아니다. 게다가 설명하러 온 이들의 업무상 부담과 삶의 터전에서 위험을 감당해야 하는 주민의 불안을 같은 무게로 잴 수는 없다.그러나 삶의 터전을 지키겠다는 절박함도 타인에게 욕설을 퍼붓고 발언을 가로막을 권리까지 주지는 않는다. 절차에 동의하지 않아 퇴장할 수는 있어도, 남아서 묻고 들으려는 이웃의 기회까지 빼앗을 권리는 누구에게도 없다. 자신의 목소리를 존중하라면서 다른 사람의 입을 막는 것은 명백한 모순이다. 고성과 욕설로 토론을 무너뜨리는 구태는 엄중히 비판받아야 하며, 들을 준비가 되어 있고 개선할 의지가 있는 상대에게는 특히 그렇다.공청회에 참석한다고 사업에 찬성하는 것도, 설명을 듣는다고 정부를 믿는 것도 아니다. 분노를 질문으로 바꾸어, 답할 권한이 있는 기관에 다음 여섯 가지를 요구해야 한다.첫째, 질문마다 답할 기관을 정해 기록에 남겨야 한다. 한수원이 답할 질문과 고준위방사성폐기물관리위원회·기후에너지환경부·원자력안전위원회가 답할 질문을 나누어 적고, 주민의 권리와 국가의 의무는 국회가 법률로 정해야 한다.둘째, 지역의 대의기관이 움직여야 한다. 군수와 군의회, 지역구 국회의원이 '국가사업이니 국가와 직접 이야기하라'며 물러서는 것은 대의제의 원리를 망각한 것이다. 이들이 요구하면 정부는 답변 기한을 공개하고 해당 기관을 통해 답할 의무를 져야 한다.셋째, 주민이 믿을 수 있는 안전 감시를 보장해야 한다. 한빛원전 환경·안전감시센터가 고창분소를 두고 있지만, 관건은 감시의 독립성과 조사 권한이다. 주민이 추천한 전문가가 자료와 현장을 확인하고 사업자의 승인 없이 결과를 공개할 수 있어야 하며, 사업자에게 불리한 말을 했다고 예산이 줄어서도 안 된다. 중대한 이상이 발견되면 긴급 점검이나 작업 중지를 요청하고, 감독기관은 신속히 판단해 결정과 이유를 공개해야 한다.넷째, 반출이 늦어질 때 국가가 질 책임을 미리 정해야 한다. 미국 정부는 1998년부터 사용후핵연료를 인수하겠다는 약속을 지키지 못해 발전사업자의 추가 저장비용을 배상했고, 그 돈이 2018년까지 70억 달러를 넘었다. 약속을 어긴 국가가 값을 치른다는 원칙이 법정에서 확인된 셈이다. 배상을 받은 쪽은 발전사업자였지만, 저장이 길어질수록 위험을 떠안는 쪽은 발전소 옆에 사는 주민이다. 우리도 지연의 이유와 새 일정을 공개하고, 늘어난 안전관리 비용과 지역 부담을 누가 어떻게 감당할지 법률로 못 박아야 한다. 원전의 수명 연장으로 저장 기간과 용량이 슬그머니 늘어나는 것 아니냐는 의문에도 같은 원칙으로 답해야 하며, 정권이 바뀔 때마다 주민이 처음부터 다시 협상하는 일은 이제 끝내야 한다.다섯째, 지원의 목적과 범위를 실제 부담에 맞춰야 한다. 대피훈련과 안전 장비에 드는 공공 비용, 생활과 생업 지원, 실제 피해에 대한 배상을 모두 '보상금'이라는 한 단어로 뭉뚱그리면 액수만 남고 목적은 사라진다. 현행 발전소 주변 지원에는 고창군 상하면도 포함되지만 사고에 대비해야 할 지역은 그보다 넓다. 2026년부터 고창·부안의 방재 부담을 고려한 국가 재원 배분이 시작된 만큼, 그 지원이 인력과 장비를 갖추고 주민 생활을 돕기에 충분한지 따져야 한다.여섯째, 지역공동체의 분열을 막도록 국가가 비용을 함께 부담해야 한다. 주변지역 지원의 배분 비율과 상생사업비 규모를 두고 영광과 고창 사이에는 이미 형평성 다툼이 벌어지고 있다. 영광의 몫을 덜어 고창에 얹어 주는 제로섬 게임으로는 이웃 지역끼리 원수가 되기 십상이다. 원전의 전기는 전국이 함께 쓰는데, 그 뒤에 남는 핵폐기물의 부담만 발전소 주변 몇 개 읍·면이 떠안아야 할 이유는 없다. 물론 국가 지원도 국민의 세금이니 필요한 규모와 쓰임을 밝혀야 한다. 다만 지역 지원이 안전 검증을 대신하거나 주민의 동의를 돈으로 환산하는 수단이 되어서는 안 된다.이제 공은 정부와 사업자에게 넘어갔다. 그날 나온 질문에 답하되 한수원이 답할 수 없는 질문은 권한 있는 기관이 직접 답하게 하고, 어떤 요구를 받아들였는지, 어렵다면 이유가 무엇인지 밝혀야 한다. 일부의 소란을 핑계로 주민의 요구를 외면하거나 퇴장했던 주민을 협의에서 배제해서도 안 된다.이미 발생한 사용후핵연료를 안전하게 관리해야 한다는 이유로 주민에게 정부 계획을 그대로 받아들이라고 요구할 수는 없다. 필요한 것은 안전을 검증하고 약속의 이행을 끝까지 확인할 수 있는 권리다. '임시'라는 말을 믿으려면 그 끝을 누가 어떻게 책임지는지부터 분명히 해야 한다.참고문헌Beck, U. (1995). Ecological Politics in an Age of Risk(A. Weisz, Trans.). Cambridge: Polity Press. (독일어 원본 1988)