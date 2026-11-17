큰사진보기 ▲16일 세종시 어진동 대통령 직속 빛의 위원회 세종현장접수센터에서 열린 ‘빛의 혁명 기록물 기증식’ 기념사진 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 전국 지자체장 가운데 ‘제1호 기증자’로 박미경 빛의 위원장에게 기록사진 등을 기증하고 기록물 접수증을 교부받았다. ⓒ 세종시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 세종비상행동이 기증한 윤석열정권퇴진세종운동본부의 나라걱정 세종행진 대형 현수막 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 뉴스피치도 계엄 직후 1년간 현장을 기록한 방대한 보도 기록물 일체를 기증했다. ⓒ 세종시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

12·3 비상계엄에 맞서 헌정질서와 민주주의를 지킨 세종시민들의 발자취와 현장의 기록이 국가적 사료(史料)로 영구 보존된다.조상호 세종특별자치시장과 당시 '윤석열퇴진 사회대개혁 세종비상행동(아래 세종비상행동)' 대표단은 16일 세종시 어진동 대통령 직속 빛의 위원회 세종현장접수센터에서 열린 '빛의 혁명 기록물 기증식'에 참석해 박미경 빛의 위원회 위원장에게 관련 기록물을 직접 전달했다. 이 자리에서 지역 공동체미디어 <뉴스피치>도 뜻을 모아 1년간의 보도 기록물을 함께 기증했다.이번 기증식은 빛의 위원회가 12·3 비상계엄 당시 헌법과 민주주의를 수호하기 위해 행동한 세종시민의 활동을 역사적 기록으로 보존하고 그 정신을 계승하기 위해 마련됐다. 특히 행정과 시민사회, 지역언론이 각자의 위치에서 남긴 기록을 함께 보태며 당시 광장의 역사를 입체적으로 복원하는 데 뜻을 모았다는 점에서 의미를 더했다.이날 조상호 시장은 전국 지자체장 가운데 '제1호 기증자'로 선정되어 당시 헌정질서 수호 현장에서 직접 활동하며 남긴 기록사진 등을 위원회에 직접 기증하고 기록물 접수증을 교부받았다.조 시장은 "당시의 기록을 역사에 남기는 것은 민주주의를 지켜낸 시민들의 뜻을 기억하고 그 가치를 이어가기 위한 것"이라며 "빛의 정신을 이어받아 행정수도 세종을 완성하고 대한민국의 지속 가능한 균형성장을 이끌어가겠다"고 밝혔다.같은 자리에서 세종비상행동 대표단도 당시 집회와 거리 행진 현장에서 사용했던 실물 자료를 기증했다. 이들은 앞서 온라인을 통해 활동사진과 영상 기록물을 대거 접수한 데 이어, 이날 현장에서는 '윤석열 즉각 퇴진 구속!! 국민의힘 해체!! 나라걱정 세종행진' 문구가 선명한 5차 총집결 대형 현수막을 비롯해 '민주주의 지켜', '윤석열 OUT' 응원봉, '내란처벌' 머리띠, '탄핵이 정답' 손팻말, '윤석열 즉각 퇴진' 박터트리기 퍼포먼스에 쓰인 오재미 등 현장성을 더하는 실물 자료들을 함께 기증했다.특히 강현옥 전국학교비정규직노조 세종지부장은 세종지역 집회를 넘어 상경투쟁에 동참했던 자료까지 기증해 눈길을 끌었다. 그는 한남동 투쟁 현장에서 눈 오는 날 추위를 막기 위해 은박 담요를 덮고 이른바 '키세스 시위대'로 활동할 당시 사용했던 은박지와 응원봉, 머리띠 등을 함께 내놓았다.성은정 세종참여자치시민연대 사무처장은 "세종비상행동이 집회와 거리 행진 등에서 세종시민들과 함께 사용했던 의미 있는 물품들을 모아 오늘 기증하게 됐다"며 "기증된 물품들이 그 당시 세종시민들이 가졌던 민주주의에 대한 열망을 잘 담아내고 있어 그 뜻이 제대로 전해질 것으로 기대한다"고 말했다.이날 지역 공동체미디어 <뉴스피치>도 계엄 직후 1년간 현장을 기록한 방대한 보도 기록물 일체를 기증했다. 기증 자료에는 2024년 12월 4일 당일 새벽 비상계엄 직후 세종지역 정치권과 시민사회 분위기를 다룬 보도 기사부터 같은 날 시민사회의 첫 기자회견, 12월 9일 제1차 집회부터 2025년 4월 윤석열 전 대통령 파면 직후 열린 제20차 집회, 같은 해 12월 4일 1주년 기념 집회에 이르기까지 1년의 여정을 생생하게 담아낸 현장 보도 기사 37건과 사진·동영상 약 1000여 점이 모두 포함됐다.대형 언론사들이 대규모 상경 집회나 주요 정치적 분기점 위주로 보도한 것과 달리, <뉴스피치>는 지역 공동체미디어로서 세종 지역 집회 전 과정과 지역사회 분위기를 빠짐없이 기록했다는 점에서 남다른 의미를 지닌다. 특히 한겨울 격변의 현장을 지키며 일목요연하게 아카이빙한 이 기록물은 광장에 모인 세종시민들의 자발적인 참여와 연대의 과정을 풀뿌리 언론의 시선으로 온전히 담아냈다는 평가를 받는다.박미경 빛의 위원회 위원장은 조상호 세종시장과 세종비상행동, 뉴스피치의 기증에 감사를 전하며, "한 사람 한 사람이 남긴 기록은 그날 어떻게 민주주의를 지켰는지 보여주는 소중한 자료인 만큼, 기증해 주신 기록물을 잘 보존·관리해 다음 세대에 전승하겠다"고 밝혔다.한편, 대통령 직속 빛의 위원회는 2026년 3월 17일 시행된 '빛의 위원회의 설치 및 운영에 관한 규정'에 따라 출범한 기구로, 헌정질서 수호와 관련된 국민적 활동 사료의 조사·수집·보존과 기념사업 등을 추진한다. 기증된 기록물들은 위원회의 분류와 보존 절차를 거쳐 미래 세대를 위한 민주주의 교육 및 역사 자료로 활용될 예정이다.아울러 빛의 혁명 2주년을 맞아 오는 12월 4일 세종시민사회 주최로 도담동 해뜨락광장에서 기념 기자회견이 열릴 전망이다. 이날 빛의 위원회는 당시 세종시민들의 항거가 펼쳐졌던 해뜨락광장에 기념동판을 설치한다. 동판은 비상계엄에 맞서 민주주의를 지켜낸 시민들의 실천과 연대의 역사를 지역사회에 새기는 상징물로 남게 된다. 현재 구체적인 동판 문구는 조율 중이다.