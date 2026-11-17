큰사진보기 ▲2020~2026년 연도별, 월별 홍역 발생 현황(2026년 46주 기준) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전 세계 연도별, 월별 홍역 발생 현황(2021-2026) 6개 지역(아프리카, 미주, 중동, 유럽, 동남아시아, 서태평양)의 연도별, 월별 홍역 환자 발생 추이 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍역은 급성 발진성 바이러스 질환으로 전염성이 매우 높다. 홍역에 걸리면 초기에 감기처럼 기침, 콧물, 결막염 등의 증상이 나타나고, 고열과 함께 얼굴에서 시작해서 온몸에 발진이 나타난다. * 사진 출처: 미국질병관리본부(Centers for Disease Control and Prevention) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역별 주요 국가 2026년 홍역 확진 환자 수 상위 10개국 현황 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

우리나라가 세계보건기구(WHO)로부터 13년 연속 '홍역 퇴치국가'로 인정받았다. 해외에서 홍역 환자가 유입되고 있지만 국내에서 바이러스가 지속적으로 전파되는 상황은 발생하지 않았다는 평가다.17일 질병관리청에 따르면 WHO 서태평양지역본부(WPRO)는 지난 9월 7~11일 인도네시아 자카르타에서 지역홍역퇴치인증위원회를 열어 회원국들의 홍역 관리 수준을 평가하고, 우리나라의 퇴치국 지위 유지를 지난 10월 최종 승인했다. 이로써 우리나라는 2014년 이후 13년 연속 WHO의 홍역 퇴치국 지위를 유지하게 됐다.홍역 퇴치국가는 해외에서 환자가 유입되더라도 바이러스가 국내에 정착해 지속적으로 전파되지 않는 상태를 의미한다.평가 대상 기간인 2025년부터 2026년 상반기까지 국내에서 신고된 홍역 환자는 모두 86명이었다. 이 가운데 61명은 해외에서 감염된 해외유입 사례였으며, 나머지 25명은 해외 감염자로부터 전파된 해외유입 관련 사례였다. 국내에서 자체적으로 발생한 홍역 사례는 없었다.WHO는 우리나라가 높은 홍역 예방접종률을 지속적으로 유지한 점과 의료진 및 보건당국의 신속한 대응 능력을 높이 평가했다. 실제 MMR(홍역·볼쇼이·풍진) 백신 1·2차 접종률은 2025년 각각 96.9%, 96.7%를 기록했다. 2023년과 2024년에도 1차 접종률은 97% 안팎, 2차 접종률은 95% 이상을 유지했다.신속한 환자 격리와 치료, 감염 경로 추적 등 환자 감시·대응 체계도 WHO가 제시한 기준을 충족했다.하지만 해외 홍역 유행이 다시 확산하고 있다는 점에서 안심하기는 이르다. WHO에 따르면 2026년 전 세계 홍역 발생은 약 34만 명에 이른다. 특히 우리 국민의 방문이 잦은 동남아시아는 2025년 1만9851명에서 올해 10만405명으로 5.1배, 미주 지역은 1만4707명에서 5만6190명으로 3.8배 증가했다.이에 질병관리청은 국외 발생 상황을 감시하고 국내 위험도를 평가해 107개국을 홍역 검역관리지역으로 지정했다. 해당 국가를 방문한 뒤 입국할 때 발열·발진 등 의심 증상이 있다면 검역정보 사전입력시스템(Q-CODE)이나 건강상태질문서를 통해 건강 상태를 신고해야 한다. 방문 국가의 감염병 유행 정보는 '여행건강알림e'에서 확인할 수 있다.해외여행 후 입국한 뒤 3주 이내 발열이나 발진 등 홍역 의심 증상이 나타나면 다른 사람과의 접촉을 최소화하고 마스크를 착용한 뒤 의료기관을 방문해 해외여행력을 알려야 한다. 특히 홍역 예방접종을 완료하지 않은 영아나 임신부 등 고위험군과 함께 생활한다면 가족 간 접촉도 주의해야 한다.홍역은 공기 전파가 가능한 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병이다. 잠복기는 7~21일이며 발열과 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이 주요 증상이다. 면역력이 없는 사람이 환자와 접촉하면 90% 이상 감염될 수 있지만, 백신 접종으로 충분히 예방할 수 있다.예방접종은 생후 12~15개월과 4~6세에 각각 한 차례씩 모두 2회 완료해야 한다. 특히 생후 12개월 미만 영아는 감염 시 폐렴이나 뇌염 등 합병증 위험이 높다. 홍역 유행 국가 방문이 불가피하다면 생후 6~11개월 영아도 출국 전 가속접종을 받는 것이 권고된다.임승관 질병관리청장은 "최근 여러 국가에서 홍역이 유행하는 상황에서도 우리나라가 퇴치국 지위를 유지할 수 있었던 것은 국민 여러분의 적극적인 예방접종 참여와 의료진 및 보건 관계자분들의 헌신적인 노력 덕분"이라며 "해외유입 사례에 대한 감시와 대응을 강화해 홍역 퇴치국 지위를 계속 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.