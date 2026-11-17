큰사진보기 ▲16일 시청에서 열린 ‘녹색문명 실현을 위한 세종시 환경교육 협의체’ 업무협약식 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

"도시에서 가장 비싼 한복판 땅 100만 평을 녹색을 위해 비워둔 도시, 세종이 행정수도와 함께 진정한 생태도시로 나아가는 출발점은 바로 시민의 참여와 교육입니다."

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큰사진보기 ▲이날 협약식에 참석한 (왼쪽부터) 양지훈 고려대학교 세종캠퍼스 부총장, 강미애 세종시교육감, 조상호 시장, 강신구 국립세종수목원장, 이채연 세종시환경교육센터장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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조상호 세종특별자치시장이 16일 시청에서 열린 '녹색문명 실현을 위한 세종시 환경교육 협의체' 업무협약식에서 꺼낸 화두다. 이날 협약식에는 조상호 시장을 비롯해 강미애 세종시교육감, 강신구 국립세종수목원장, 양지훈 고려대학교 세종캠퍼스 부총장, 이채연 세종시환경교육센터장 등 5개 기관 수장이 한 자리에 모여 머리를 맞댔다.이번 협약은 기존의 탄소문명에서 지속 가능한 녹색문명으로 전환하는 시대적 흐름에 발맞춰, 기후·에너지·생태를 통합적으로 이해하고 시민의 일상 속 실천을 이끌어내기 위해 마련됐다. 특히 지난 4월 실무 차원에서 첫발을 뗀 협의체가 11월 2일 기후에너지환경부 주관 '환경교육도시' 신규 지정이라는 결실을 본 데 이어, 기관 간 협력 의지를 공식화하고 공동 사업을 본격화한다는 점에서 의미가 깊다.협약에 따라 5개 기관은 ▲녹색문명교육 프로그램 공동 개발 및 운영 ▲기관별 특성을 살린 체험·현장교육 지원 ▲환경교육 정책 자문 및 연구 ▲시민참여 확대를 위한 공동 캠페인 등 다방면에서 힘을 모으기로 했다.이날 협약식에서는 각 기관 대표들이 현장에서 체감해 온 환경교육의 철학과 구체적인 실천 방안을 공유하며 협력의 깊이를 더했다.먼저 조상호 시장은 세종시의 태생적 정체성을 강조했다. 조 시장은 "세종시는 국가균형발전이라는 행정수도의 목적과 함께 생태도시를 지향하며 태어난 유례없는 도시"라며 "이 비전은 시민이 참여하는 과정 없이는 달성할 수 없고 그 출발점이 교육인 만큼, 오늘 모인 5개 기관 협의체가 20년, 50년, 100년을 이어가며 세종시민이 가장 아끼는 공동체로 자리 잡길 기대한다"고 밝혔다.교육 현장을 이끄는 강미애 교육감은 생애 첫 교육 단계인 유아기부터 자연과 호흡하는 환경교육의 중요성을 짚었다. 강 교육감은 "세종시 내 모든 유치원이 아이들이 숲과 자연 속에서 뛰어노는 '숲유치원'을 지향하며 운영하고 있다"며 "환경교육의 진정한 시작점인 유아기부터 아이들이 자연과 친숙해질 수 있도록 교육청도 적극 동참해 생태도시 세종을 지켜나가겠다"고 전했다.현장 체험 교육의 거점인 국립세종수목원의 강신구 원장은 교육의 '재미'와 '지속성'을 핵심 키워드로 제시했다. 강 원장은 그동안 다양한 생태 교육을 진행하며 느낀 점은 첫째 교육이 재미있어야 하고, 둘째 최종 목적인 행동의 변화까지 이어지려면 지속적이고 반복적으로 이루어져야 한다"며 "학생과 시민들을 위해 수목원의 문을 활짝 열고 생생한 현장 중심 생태교육을 확대해 나가겠다"고 약속했다.대학과 전문 연구 역량을 보태는 고려대학교 세종캠퍼스는 이날 녹색 넥타이를 매고 참석한 양지훈 부총장이 대학의 변화상을 소개했다. 양 부총장은 "대학 차원에서도 올해 3월 '지속가능원'을 신설해 유엔 지속가능발전목표(SDGs)를 교과 과정과 지역사회 프로그램에 녹여내고 있다"며 "협의체와의 긴밀한 협력을 통해 대학의 연구 역량이 지역사회의 실질적인 교육 프로그램으로 구현되도록 힘쓰겠다"고 말했다.지역 사회와 기관을 잇는 가교 역할을 맡은 이채연 세종시환경교육센터장은 '앎'과 '행동'의 간극을 좁히는 데 주력하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 센터장은 "세종시가 환경교육도시로 지정되고 시·교육청·수목원·대학이 함께하는 든든한 협력 체계가 완성되어 뜻깊다"며 "환경을 아는 것과 실제로 생각하고 행동하는 것 사이에는 분명한 차이가 있는 만큼, 이번 협력을 통해 시민들의 생각과 행동의 거리를 좁히고 지역사회와 기관·학교·단체를 잇는 환경교육 거점의 연결고리 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.세종시는 이번 협약을 기점으로 유아·학교 교육에서부터 청년 참여, 시민 평생교육과 현장 체험을 하나로 아우르는 입체적인 환경교육 생태계를 구축해, 시민 누구나 일상 속에서 녹색문명의 전환을 체감하고 실천할 수 있도록 적극 뒷받침할 계획이다.