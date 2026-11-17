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큰사진보기 ▲지난 일요일 오전 9시 무렵, 경남 양산 남부시장 인근 도로의 같은 지점에서 서로 반대 방향으로 담은 가을 풍경. 동그랗게 다듬어진 은행나무 가로수가 휴일 아침의 거리를 아름답게 수놓고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 일요일 오전 9시 무렵, 경남 양산 남부시장 인근 도로의 같은 지점에서 서로 반대 방향으로 담은 가을 풍경. 동그랗게 다듬어진 은행나무 가로수가 휴일 아침의 거리를 아름답게 수놓고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

가을이면 사람들은 붉게 물든 산과 계곡을 찾아 나선다. 울긋불긋한 단풍이 아름다운 계절이지만, 도심의 거리에서 만나는 가을 풍경도 그에 못지않다. 지난 15일 오전 9시 무렵, 경남 양산 남부시장 인근 도로를 지나다 잠시 발걸음을 멈췄다.휴일 아침의 거리는 비교적 한산했고, 도로 양쪽으로 줄지어 선 은행나무들은 노란빛과 초록빛이 어우러진 모습으로 가을을 맞고 있었다. 평소라면 무심코 지나쳤을 거리의 풍경이 그날따라 유난히 아름답게 다가왔다.무엇보다 눈길을 끈 것은 동그랗고 단정하게 다듬어진 은행나무들이었다. 마치 누군가 정성껏 빚어 놓은 듯 나무마다 둥근 모양을 하고 있었다. 노랗게 물들어 가는 잎들과 아직 초록빛을 간직한 잎들이 어우러져 거리 전체가 한 폭의 그림처럼 펼쳐졌다.길게 이어진 가로수 아래로 자동차가 지나고, 시장 주변에서는 사람들의 일상이 이어지고 있었다. 이름난 단풍 명소도 아니고 특별한 볼거리가 있는 곳도 아니지만, 그 소박하고 정겨운 풍경만으로도 마음이 한결 편안해졌다.노동자에게 휴일은 고단했던 한 주를 내려놓고 잠시 쉬어 가는 소중한 시간이다. 굳이 먼 곳으로 여행을 떠나거나 유명한 단풍 명소를 찾아가지 않아도 좋다. 익숙한 도심의 거리에서 계절의 변화를 느끼고, 잠시 발걸음을 멈춰 주변을 바라보는 것만으로도 충분한 쉼이 될 수 있다.이날 마주한 은행나무 가로수는 그렇게 내게 작은 위로와 여유를 선물했다. 가을은 멀리 산과 계곡에만 있는 것이 아니었다. 우리 곁의 평범한 거리에도 가을은 깊어 가고 있었다. 노동자의 휴일 아침, 뜻밖에 만난 도심 속 가을 풍경이 오래도록 마음에 남을 것 같다.