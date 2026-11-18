익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

'첫 만남은 계획대로 되지 않아.'

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큰사진보기 ▲출산가정을 찾은 첫만남 봉사단'첫만남 봉사단' 자원봉사자들이 출산가정을 찾아 '첫만남 꾸러미'를 전하고, 둘러앉아 이야기를 나누고 있다 ⓒ 충청북도자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲괴산군자원봉사센터가 지난 4월 27일 센터(왼쪽)와 가정(오른쪽)에서 출산가정과 상담하며 필요한 도움을 살피고 있다. ⓒ 충청북도자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉사자들이 직접 지은 육아용품지난 7월 30일 충북 괴산에서 열린 재봉틀 교육에서 '첫만남 봉사단' 자원봉사자들이 출산가정에 전할 육아용품을 만들고 있다(왼쪽). 한 봉사자가 완성한 작품을 들어 보이고 있다(오른쪽). ⓒ 충청북도자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲아기를 안고, 유모차를 밀고'첫만남 봉사단' 자원봉사자들이 출산가정을 찾아 아기를 돌보고, 유모차를 밀며 함께 산책하고 있다. ⓒ 충청북도자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲괴산 '첫만남 봉사단' 발대식지난 6월 30일 충북 괴산에서 열린 '2026 첫만남 봉사단' 발대식에서 앞치마를 맞춰 입은 자원봉사자들이 자원봉사 캐릭터 '자봉이' 인형을 들고 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 충청북도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글 최정원(한국중앙자원봉사센터), 안수아(충청북도자원봉사센터)

이 기사는 1365자원봉사포털에도 실립니다.



<참고자료>

보건복지부, 「2024년 산후조리 실태조사 결과」, 2025. 2. 5.

박민정, 「충북 산후우울 관리 실태와 정책 과제: 다태아 출산 특성을 중심으로」, 『충북 FOCUS』 제241호, 충북연구원, 2026. 3. 11.

괴산군보건소, 「출산장려금 지원사업」, 괴산군보건소 누리집(2026. 11. 16. 확인).

충청북도종합자원봉사센터, 「지역활력 스케일업 프로젝트 결과보고서(기쁘다, 아기 오셨네)」, 2026. 11.

통계청(현 국가데이터처), 「2024년 생활시간조사 결과」, 2025. 7. 28.

한국중앙자원봉사센터, 「2026 대한민국 자원봉사 활력포럼」, 2026. 9. 22.

2024년 그룹 투어스(TWS)가 부른 데뷔곡의 제목이다. 설레는 첫 만남을 노래한 곡이지만, 이 말이 가장 잘 들어맞는 건 아기와 엄마의 첫 만남일지도 모른다. 열 달을 아무리 준비해도 아기가 태어나는 순간부터 하루는 계획과 다르게 흘러간다.충북 괴산의 이웃들이 출산 가정을 처음 만나는 일도 계획대로만 흘러가지는 않았다. 처음에는 아기가 태어난 집 15곳을 찾아갈 생각이었다. 그런데 먼저 가정들을 만나 이야기를 들어 보니, 출산 뒤에는 몸을 회복하고 집 안의 일상을 지키는 것이 먼저인 곳도 있었다.이웃들은 그 마음에 맞춰 방법을 바꿨다. 찾아갈 집을 다섯 곳으로 줄이고, 날을 정해 찾아가는 대신 가정이 부를 때 문을 두드리기로 했다. 아이를 먼저 키워 본 이웃들은 육아용품을 직접 들고 가, 엄마의 말벗이 되고 아기를 함께 돌봤다. 괴산의 '첫만남 봉사단' 이야기다.아기가 태어난 뒤의 시간을 홀로 견디는 엄마도 많다. 보건복지부가 2023년에 아이를 낳은 산모 3221명에게 물은 '2024년 산후조리 실태조사'에서 68.5%가 출산 뒤 우울감을 겪었다고 답했다. 우울감을 덜어내는 데 누구의 도움도 받지 못했다는 응답도 23.8%였다.질병관리청 지역사회건강조사를 분석한 충북연구원의 올해 3월 보고서에 따르면, 2024년 충북 여성의 우울감 경험률은 8.6%로 전국 평균(8.3%)보다 높았지만 의사에게 진단받은 우울증 유병률은 4.6%로 전국 평균(5.1%)보다 낮았다. 연구원은 지역의 산후우울 위험이 실제보다 가볍게 여겨질 수 있다고 짚었다.아이를 낳은 가정에 대한 지원은 늘었다. 괴산군에서 올해 셋째를 낳은 가정은 거주 요건을 갖추면 정부의 '첫만남이용권'과 충북 출산육아수당, 군 출산장려금을 더해 모두 5000만 원을 여러 해에 걸쳐 나눠 받는다.돈은 큰 힘이 된다. 하지만 밤새 우는 아기를 함께 달래 주고, 몸이 아플 때 병원에 같이 가 줄 사람까지 돈으로 채우기는 어렵다. 출산 가정에는 아이 키우는 일상을 나눌 이웃도 필요하다.충청북도종합자원봉사센터와 괴산군자원봉사센터는 올해 '기쁘다, 아기 오셨네' 사업을 펼쳤다. 한국중앙자원봉사센터가 전국 15개 지역에서 진행한 '지역활력 스케일업 프로젝트'의 하나로, 인구 감소를 사람 수가 아니라 관계가 줄어드는 문제로 보고 출발한 사업이다.첫만남 봉사단은 출산과 육아를 먼저 겪은 주민 17명이 괴산의 자원봉사단체 세 곳을 중심으로 꾸렸다. 센터는 괴산군보건소, 가족센터 등과 머리를 맞대 출산 가정을 찾았다. 함께하게 된 다섯 가정은 외국에서 온 산모와 아이 여럿을 키우는 가정, 시부모를 모시며 아이를 키우는 산모처럼 돌봄의 손길이 닿기 어려웠던 집들이었다.봉사자들은 세 차례 재봉틀 교육을 받으며 아기 베개와 여름 이불, 넥워머를 직접 지었고, 겨울을 앞두고는 담요와 모자, 목도리를 떴다. 가정마다 필요한 물품을 담은 '첫만남 꾸러미'도 두 차례 전했다. 하지만 방문은 물건을 건네는 데서 끝나지 않았다.봉사자들은 7월부터 10월까지 25차례 가정을 찾았다. 말벗이 되고, 병원에 함께 가고, 아기를 돌봤다. 문 앞에서 꾸러미를 건네던 이웃이 엄마의 이야기를 들어 주는 사이가 됐다. 살림이 버거운 한 가정에는 봉사자 15명이 함께 찾아가 집 안을 치우고 정리했다.이 활동에서 도움은 한쪽으로만 흐르지 않았다. 산모에게는 물어볼 이웃이 생겼다.봉사단을 만난 산모 A씨는 출산 뒤 아이를 돌보다 궁금한 것이 생겨도 바로 물어볼 사람이 없었다. 부모님은 멀리 살았고, 인터넷을 찾아보는 데에도 한계가 있었다. 아기가 계속 울 때면 어떻게 해야 할지 몰라 A씨도 지쳐 갔다.그럴 때 아이를 먼저 키워 본 봉사자들이 "아기들은 다 우는 거예요"라며 육아 경험을 나눠 줬다. A씨는 "출산 후 막막했는데, 직접 경험해 본 분들이 알려주는 소소한 팁들이 좋았다"고 말했다.도움은 봉사자에게도 돌아왔다. 봉사자들은 한 번 돕고 끝나는 봉사가 아니라 관계를 이어 가는 봉사에서 큰 보람을 느꼈다고 한다.아기와의 첫 만남이 서툴지 않았던 엄마가 있을까. 첫만남 봉사단의 김미옥씨도 그 시간을 먼저 지나온 엄마다. 봉사단에 들어오기 전까지 그는 자신의 경험을 특별하게 여기지 않았다."출산과 육아는 여성이라면 누구나 겪는 일이라고 생각했는데, 그 경험이 누군가에게 도움이 되는 재능이 될 수 있다는 것을 알게 됐어요. 여성으로서, 또 봉사자로서 제 경험을 나눌 수 있어 더욱 의미 있고 보람 있었어요."그가 먼저 겪은 첫 만남이 이제는 다른 엄마의 첫 만남을 곁에서 받쳐 주는 힘이 됐다.이런 경험이 여성에게 본래 주어진 능력이라는 뜻은 아니다. 국가데이터처의 '2024년 생활시간조사'를 보면 초등학교에 들어가기 전 자녀를 둔 어머니는 아버지보다 하루 4시간 10분 더 가사와 돌봄을 맡았다.윤순화 한국중앙자원봉사센터 사무처장은 지난 9월 '2026 대한민국 자원봉사 활력포럼'에서 "지역의 문제를 개인의 문제로 취급하기보다 함께 해결해야 하는 공동체의 문제로 인식을 바꾸는 데서 출발한다"고 말했다. 괴산의 첫만남 봉사단이 보여 준 것이 바로 그 전환이다.과제도 남았다. 관계가 깊어질수록 가정마다 필요한 도움이 다양해졌고, 봉사자의 부담도 커졌다.센터는 가정별 사례 관리와 봉사자 전문성 강화, 역할 범위와 전문기관 연계 기준 마련을 과제로 꼽았다. 산모들이 얼마나 달라졌는지 살필 조사 체계도 개인정보와 응답 부담을 고려해 마련하기로 했다.여성들의 돌봄 경험이 지역의 자원이 된다는 말이 또다시 여성에게 돌봄을 떠맡기는 말이 되어서는 안 된다. 봉사자들이 오래 곁을 지키려면 그들을 받쳐 주는 체계가 함께 가야 한다.센터는 내년 봉사자 교육에 가정 방문 수칙과 정서적 지지 방법을 담을 계획이다. 괴산군 11개 읍·면 행정복지센터에는 봉사단을 알리는 거즈 손수건을 나눠, 출생신고를 하러 온 가정에 사업을 안내한다.첫 만남은 계획대로 되지 않는다. 아기를 처음 품에 안은 엄마에게도, 그 집을 처음 찾아간 이웃에게도 그랬다. 그래서 괴산의 이웃들은 무엇을 해 줄지 정해 두고 찾아가기보다, 가정의 사정을 듣고 찾아갈 시간부터 맞췄다.요즘의 자원봉사는 그렇게 이웃과 관계를 맺으며 한 가정의 출산을 동네의 일로 바꾸고 있다.