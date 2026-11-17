큰사진보기 ▲김경배 작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"어느 날 미술 선생님께서 고구마를 먹겠느냐고 물으셨어요. 제가 얼마나 맛있게, 허겁지겁 먹었는지 선생님께서 '너 밥 못 먹었니?' 하고 물으시더라고요. 며칠 제대로 먹지 못했다고 말씀드렸더니, 그때부터 매일 관사로 오라고 하셨습니다. 고구마도 챙겨주시고 밥도 나눠주셨죠. 그렇게 선생님과 인연을 맺으면서 자연스럽게 미술부 활동도 시작하게 됐습니다."

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"그때는 색에 대한 자신이 없었기 때문에 흑백 먹판부터 시작했어요. 이후 한국에 돌아와 교직생활을 하면서 공모전에도 참여하고, 자연스럽게 저만에 컬러 판화까지 작업 영역을 넓혀갔습니다."

"서양화나 다른 회화는 칠하고 그 위에 또 칠하는 더하기 회화라고 한다면, 판화는 하나하나 깎아내야 이미지가 나타나는 마이너스 회화라고 생각합니다. 특히 칼이 지나간 흔적은 한 번 새기면 쉽게 고칠 수 없어요. 저는 그 정직함이 너무 좋았습니다."

"요즘은 서예의 형식으로 캘리그라피를 하는 경우가 많아졌어요. 캘리그라피가 가진 디자인적 특성과 변화의 가능성을 살려야 하는데, 오히려 획일화되고 있다는 생각이 듭니다. 자기만의 서체를 만들어가는 작가들이 많아졌으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲충만25/45*45cm/Woodcut/2025/Ed.5_2025 제15회 세계서예전북비엔날 ⓒ 김경배 작가 제공 관련사진보기

"인천은 팔만대장경과 관련된 역사적 의미가 있는 곳입니다. 이런 전통을 이어가는 작업이 필요하다고 생각했어요. 제가 인천에 살아온 지도 오래됐고, 인천은 제게 제2의 고향입니다."

"인천에서 해야 할 일을 다른 지역에 가서 참여 작가로 활동하고 있다는 게 때로는 아쉬웠어요. 이제는 인천 현대판화가협회와 함께 팔만대장경을 주제로 한 역사적 접근과 생활예술을 결합한 목판화 행사를 추진하고 싶습니다."

큰사진보기 ▲포트아트인천 아트페어참가중인 작품들 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"그때 생각했어요. 내가 그동안 받은 게 너무 많았구나. 교사 월급으로 자식들도 키우고 살아왔으니 이제는 사회에 보탬이 되는 일을 하고 싶었습니다. 제가 할 수 있는 일은 목판화 운동이라고 생각했죠."

"자기가 직접 만든 것을 가족이나 친구에게 선물하고 이웃과 나눌 수 있다는 게 중요합니다. 목판화가 작가들만의 예술이 아니라 시민들의 생활 속으로 들어갔으면 좋겠습니다."

"서양화는 말 그대로 서양의 그림입니다. 그것만 가지고 해외로 나가는 데는 한계가 있다고 생각해요. 우리 케이컬처에 맞는 한국만의 독특한 예술을 개발하겠다는 자부심과 도전정신이 필요합니다."

큰사진보기 ▲김경배작가판화 작품 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"나이가 들어 눈이 침침해지고 근력이 떨어지더라도 판만 있으면 작품을 다시 재현할 수 있잖아요. 그래서 지금 다작을 하고 있습니다. 10년 뒤에도 왕성하게 활동하고 있지 않을까 생각합니다."

"그때 교직으로 옮긴 것은 정말 잘한 선택이었다고 생각합니다. 제 성격상 교사가 잘 맞았어요. 지금도 후회는 없습니다."

김경배 작가의 예술 인생은 한 편의 드라마와 닮았다. 어린 시절 부모를 여의고 어린 동생을 돌보며 학창 시절을 보냈던 소년. 끼니조차 제대로 해결하기 어려웠던 그에게 미술 선생님이 건넨 고구마 한 개는 단순한 간식 이상의 의미였다. 예술과 처음 인연을 맺게 된 순간이었기 때문이다.16일 포트아트인천 아트페어가 열리고 있는 인천문화예술회관에서 김경배 작가를 만나 걸어온 인생에 대해 들어봤다전남 해남 출신인 김 작가는 자신의 고향을 상징하는 '남쪽의 소나무'라는 의미를 담아 '남송(南松)'이라는 아호로 활동하고 있다. 1988년 인천에 정착한 뒤 교직생활과 창작 활동을 병행하며 판화의 길을 걸어왔다.그러나 처음부터 작가의 길이 순탄했던 것은 아니다.중학교 시절 미술반장을 맡을 만큼 그림을 좋아했던 그는 중학교 3학년 때 색각검사에서 적색과 녹색을 구분하지 못한다는 판정을 받았다. 당시 교사들의 "색깔도 제대로 구분하지 못하면서 무슨 미술을 하겠느냐"는 말은 어린 그에게 깊은 상처를 남겼다. 좋아하는 일을 계속할 수 없다는 좌절감에 그림에 대한 자신감마저 잃었고, 결국 미술과 멀어졌다. 한때 꿈꾸었던 화가의 길은 그렇게 마음속에 묻혔다.다시 예술을 만난 것은 군 복무를 마치고 동아건설에 입사해 해외 근무를 하던 시절이었다.총무부에서 근무하면서 틈틈이 그림을 그리던 그에게 회사 임원들이 명함과 카드를 만들어 달라고 부탁했다. 여러 사람의 요구에 맞춰 그림을 그리던 중 한 가지 생각이 떠올랐다. 고무판을 이용해 그림을 새기고 찍어내면 어떨까 하는 것이었다.런던 출장길에 고무판 재료를 구입해 직접 판을 새기고 찍어봤다. 그렇게 시작한 것이 판화였다.김 작가가 판화에 빠져든 이유는 무엇일까. 그는 다른 회화 장르와 판화의 차이를 '더하기와 빼기'로 설명했다.한 번의 칼질이 작품의 형태를 결정하는 판화의 특성은 작가에게 창작의 긴장감이자 매력이었다. 나무를 깎아내며 이미지를 만들어가는 과정에서 자신의 예술적 정체성을 발견한 것이다.김 작가의 작업에서 또 하나 주목할 부분은 목판화와 캘리그라피의 결합이다.그가 처음부터 캘리그라피 작가를 꿈꿨던 것은 아니다. 30여 년 전부터 학생들에게 좋은 문구를 직접 써주던 글씨가 지금의 작업으로 이어졌다."처음에는 캘리그라피도 서예도 아닌 저만의 글씨였어요. 아이들에게 계속 글씨를 써주다 보니 어느 순간 자연스럽게 달필이 라는 평을 들었죠. 나중에 캘리그라피가 유행하면서 제가 쓰던 글씨가 캘리그라피라는 걸 알게 됐습니다."좋은 문구를 학생들에게 전하기 위해 글씨를 쓰고, 그 글씨를 목판에 새기기 시작했다. 그렇게 목판화와 캘리그라피가 결합한 자신만의 작업 방식이 만들어졌다.그는 현재 캘리그라피의 대중화 과정에서 나타나는 획일화 현상에 대해서도 아쉬움을 나타냈다.캘리그라피는 단순히 글씨를 아름답게 쓰는 기술을 넘어 글자의 크기와 형태, 배치와 변화, 전체적인 조형미가 함께 어우러지는 디자인 예술이라는 것이다.김 작가가 인천의 목판화 문화에 각별한 관심을 두는 이유는 역사적 배경과도 관련이 있다고 말한다.고려시대 몽골 침입 당시 강화도에서 제작된 팔만대장경은 우리나라 목판 인쇄문화의 대표적인 유산이다. 그는 이러한 역사적 전통을 인천의 현대 목판화 예술로 이어가야 한다고 강조한다.2023년 개인전 <도화바람>에서도 이러한 문제의식이 작품의 중요한 축을 이뤘다. 목판을 깎고 새기는 전통적인 작업을 통해 인천이 지닌 역사적 자산과 목판화의 가치를 다시 생각하게 했다.그는 인천에서 목판화가 제대로 조명받지 못하는 현실도 안타까워했다. 현재 인천미술협회에서 활동하는 회원이 1천여 명에 이르지만, 그가 파악하기로는 목판화를 전문적으로 하는 작가가 사실상 혼자라는 것이다.울산 반구대 암각화 일대에서 열리는 국제 목판화 행사에 10년 가까이 참여해 온 것도 같은 이유에서다. 하지만 이제는 다른 지역의 행사에 참여하는 데 그치지 않고 인천에서 목판화의 가치를 알리는 행사를 만들고 싶다는 생각이다.그가 인천시에 바라는 것도 분명하다. 인천이 가진 목판 인쇄문화의 역사적 자산을 현대 예술로 연결하고, 이를 지역의 문화적 정체성으로 발전시킬 수 있도록 관심과 지원이 필요하다는 것이다.김 작가가 창작 활동을 넘어 사회적협동조합 설립에 나선 데에는 개인적인 경험이 있었다.10여 년 전 뇌출혈로 쓰러져 생사의 갈림길을 경험했다. 간신히 건강을 회복한 뒤 자신의 삶을 돌아보게 됐다고 한다.그렇게 뜻을 같이하는 예술인 20여 명이 모였다. 각자 출자해 1억 5천만 원의 자본금을 마련하고 문화체육관광부의 인가를 받아 프롬아트 사회적협동조합을 설립했다.조합의 활동은 전문 작가 양성에만 머물지 않는다. 지역 주민들이 일상에서 목판화를 경험할 수 있도록 생활목판화 교육을 진행하고 있다.그동안 인천시의 지원을 받아 연인원 약 800명의 주민에게 목판화 교육을 진행했다. 전문적인 작품 제작보다는 손수건이나 앞치마 등에 자신이 새긴 그림을 찍어내는 생활예술 중심의 프로그램이었다.후배 작가들에게 전하고 싶은 메시지도 분명했다. 그는 한국의 미술이 세계로 나아가기 위해서는 우리만의 문화적 정체성을 갖춘 예술을 개발해야 한다고 강조했다.그에게 앞으로의 10년은 새로운 작품을 준비하는 시간이다. 이미 10년 뒤까지 작업할 작품들을 구상하고 판을 제작하고 있다.대표적인 작업 가운데 하나가 100년도 시리즈다. 100개의 작품을 완성하기 위해 여러 판을 제작하는 과정은 체력적으로도 상당한 부담이다.그럼에도 미리 판을 만들어두는 이유가 있다.인터뷰 말미에 1988년 인천에서 교직을 시작하던 젊은 시절의 자신에게 해주고 싶은 말이 무엇인지 물었다.고구마 한 개로 시작된 미술과의 인연은 오랜 시간을 돌아 목판화라는 자신만의 예술세계로 이어졌다. 색을 구분하지 못한다는 이유로 한때 포기했던 미술은 이제 색과 글씨, 나무의 결을 통해 새로운 언어가 됐다.나무를 깎아내야 비로소 형상이 드러나는 목판화처럼 김경배 작가의 삶도 수많은 아픔과 선택을 깎아내며 지금의 모습을 만들어왔다.그가 새기는 것은 단순한 그림이 아니다. 자신이 살아온 시간이며, 다음 세대에 전하고 싶은 예술의 가치다.