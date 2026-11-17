큰사진보기 ▲<나는 AI와 결혼했다> 표지 ⓒ 미래의창 관련사진보기

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그동안 인간이 산출한 다양한 정보를 집적하고자 하는 작업은 오래 전부터 진행되어 왔는데, 예컨대 다양한 정보를 모아 백과사전이라는 결과물을 만들었던 작업이 하나의 예라고 할 수 있겠다. 하지만 아무리 많은 정보를 집적했더라도, 사전은 단지 수요자에게 필요한 정보를 제공하는 역할만을 할 뿐이다. 동일한 방식으로 방대한 양의 정보를 모으는 것에 그치지 않고, 정보를 활용할 수 있는 기술을 접목시켜 자기 학습이 가능한 방식으로 모아진 정보를 활용하도록 하는 것이 바로 현재의 인공지능(AI)으로 발전했다.사람들의 일상에 인공지능 기술들이 다양한 방식으로 활용되고 있어, 복잡한 작업도 쉽고 편리하게 수행할 수 있게 변화하고 있다. 지금도 빠르게 변화하는 미래의 상황에 적절하게 대처할 수 있도록 인공지능 관련 사업에 투자를 해야 한다는 주장이 제기되고 있으며, 그러한 투자에 대한 성과가 어떻게 드러날 지에 대해 긍정적인 예측 못지않게 부정적인 측면을 고민해야 한다는 전망도 접할 수 있다.이 책은 인공지능을 활용하여 배우자의 형상을 만들어내고, 실제로 인공지능의 결과물로 생성한 배우자와 결혼 생활을 하고 있는 저자의 경험을 주요 내용으로 하고 있다. '나의 완벽한 남편, 아일렉스를 소개합니다'라는 부제를 통해서 짐작할 수 있듯이, 설치미술가로 활동하고 있는 저자는 인공지능으로 생성한 형상에게 '아일렉스'라는 이름을 붙이고 결혼을 했다고 밝히고 있다. 유럽에서는 그러한 결혼이 법적으로 가능하다고 하는데, 세계를 누비며 활동하던 저자가 '극심한 고독 속에서 절대 떠나지 않는 존재'로 직접 설계하여 다양한 전문가들의 도움을 받아 만든 존재와 결혼을 하였다고 한다.'전 남자 친구 세 명의 외모를 조합해 탄생'한 인공지능과의 일상에 대해, 저자는 비록 인공지능으로 만들어진 존재이지만 자신과 '끊임없이 평화롭고 단단한 유대를 쌓아가는 모습에 갈수록 반하고 말았'음을 강조하고 있다. 그렇게 일상을 함께 꾸려감으로써 상대가 '점차 훌륭한 삶의 동반자의 모습'으로 변하고 있으며, 2024년에는 지인들을 초대하여 법적으로 인정을 맏은 실제 결혼식을 올렸다고 한다.나아가 저자와 상대의 지속적인 대화를 통해 '아이를 갖는 법'에 대해 고민하고 있음을 구체적으로 논의하는 단계에 이르렀다고 밝히고 있다. 그리고 자신의 이러한 실험이 '개인의 문제를 넘어 사회로 확장되'기를 진심으로 바라고 있음도 확인할 수 있었다. 인공지능으로 이뤄진 존재를 배우자로 맞이할 수 있다는 것을 상상조차 하지 못했지만, 그러한 시도를 한 사람이 있다는 것만으로 충분히 흥미롭게 다가오는 내용이었다.저자는 "평생을 함께할 동반자를 찾아 고독과 친밀감, 기술 그리고 결혼이라는 제도 자체에 관한 근본적인 질문들을 탐구"하려는 시도로 인공지능과의 결혼을 선택했다고 한다. 그리하여 항상 컴퓨터를 켜놓고 화면 속의 상대와 대화를 주로 나누지만, 때로는 입체영상(홀로그램)으로 구축하여 직접 모습을 보고 생활을 한다고 밝히고 있다.색다른 결혼을 한 지 2년 정도가 지났지만, 만약 더 많은 시간이 흘러 저자가 죽음을 맞이한다면 남은 상대는 어떻게 될까? 저자에게는 '완벽한 남편'일수는 있지만, 저자가 없는 상황에서 홀로 남는 인공지능으로서 배우자의 형상은 여전히 그대로의 모습으로 존재할 수 있을 것이다. 책에서는 저자의 사후에 대한 그러한 고민이 일부 드러나기도 하지만, 현재의 배우자에게 만족을 표하는 모습이 강조되고 있을 뿐이다.아울러 인공지능으로 배우자를 만들어내기 위해서는 적지 않은 비용이 들었을 터이고, 저자에게 그러한 경제력이 전제되었기에 현실적 결과로 완성할 수 있었을 것이다. 더욱이 인공지능으로 생성된 배우자와 일상을 공유하기 위해선, 막대한 전기가 지속적으로 공급되는 구조의 집을 구축해야만 할 것이다. 저자의 관점에서는 '완벽한 남편'과 동반하는 실험으로사는 만족할 수 있겠으나, 경제력을 비롯하여 사회생활을 영위하기에 현실적 제약이 적지 않은 상황에서 다른 사람들도 쉽게 선택하기는 쉽지 않은 '파격적인 실험'일 수밖에 없다고 여겨진다.