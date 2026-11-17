"엄마, 우리는 부자야, 가난해?"

"마음이 부자야."

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"난 엄마가 화낼 때는 가난하고, 엄마가 웃을 때는 부자야."

큰사진보기 ▲2026 이오덕 한마당비도오는 토요일 오후 이오덕꽃을 피우고 있는 선생님, 학부모, 교육운동가, 마을 사람들이 서울시의회 대회의실에 가득 모였습니다. 4시간여의 잔치 자리를 지킨분들입니다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

"우리 아이들 모두가 정답입니다."

"나는 왜 쉬지 못하는가?"

"나는 누구의 곁에 서 있는가?"

"내가 멈추고 싶은 경쟁은 무엇인가?"

"내 아이만 현미경처럼 들여다보면 불안이 커집니다."

큰사진보기 ▲참교육은 ( )이다.2026 이오덕 한마당에서 이선구선생님의 사회로 진행한 주제토론 마당, 참교육은 ( )이다. "참교육은 어렵다" 참교육은 어렵지요. 그러나 이오덕은 참교육 꽃은 지지 않았습니다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

"참교육은 같이하는 것, 가치다."

"참교육은 거울이다."

"참교육은 어렵다!"

아이가 엄마에게 물었다.엄마의 대답을 들은 아이가 다시 말했다.이 말을 듣는 순간 가슴이 뭉클했다. 엄마가 웃어 주면 부자이고, 화를 내면 가난하다니. 어른들이 아무리 머리를 짜내도 쉽게 하기 어려운 말이다.지난 14일 서울시의회 제2대회의실에서 열린 '2026 이오덕 한마당'에서 박문희 아람마주어린이집 원장님이 들려준 이야기다. 45년 동안 아이들과 함께 살아온 박 선생님은 이오덕 선생님을 만나고 나서 아이들을 바라보는 눈이 달라졌다고 했다.우리는 아이들에게 늘 "어른 말 잘 들어야지"라고 한다. 그런데 어른들은 아이들의 말을 얼마나 듣고 있을까. 아이가 말을 다 하기도 전에 "그게 아니라" 하며 끼어든 적이 나도 얼마나 많았던가.이날 한마당의 이름은 '이오덕이 피운 꽃, 참교육'이었다. 이오덕 선생님을 기억하는 교사들과 어린이문학을 지켜 온 사람들, 학부모와 마을에서 교육운동을 하는 사람들이 한 자리에 모였다.곽인혜 서울시의원은 축하 인사에서 교과서를 제때 받지 못해 다른 아이들보다 몇 달 늦게 공부를 시작한 장애학생 이야기를 들려주었다. 그러고는 꽃 이야기를 했다. 일찍 피는 꽃도 있고 늦게 피는 꽃도 있다. 크고 화려한 꽃도 있고 작고 소박한 꽃도 있다.그 말을 듣고 교과서를 기다렸을 아이를 다시 생각했다. 아이가 배울 책은 몇 달씩 늦게 주면서 우리는 아이들에게 같은 속도로 배우라고 한다. 그 아이는 책을 기다리는 동안 교실에서 어떤 마음으로 앉아 있었을까.이부영 선생님은 이오덕 교육사상의 바탕을 여섯 낱말로 들려주었다. 아이, 삶, 일, 표현, 말과 글, 자연. 아이를 한 사람으로 존중하고, 일하고 놀며 자연 속에서 배우고, 제 눈으로 본 것을 제 말과 글로 표현하게 하는 일이다. 엄마의 웃음을 두고 자기가 언제 부자인지 말하던 아이가 떠올랐다. 그 아이는 자기 삶에서 배운 것을 자기 말로 들려주고 있었다.진수영 선생님은 전교조 경북지부 오은경 선생님의 교육 실천을 전하며, 교사들이 권정생 선생님의 글을 함께 읽고 나눈 물음을 들려주었다.나는 첫 물음에 마음이 오래 머물렀다. 우리는 교사에게 아이들을 사랑하고 한 아이도 포기하지 말라고 한다. 그러면서 교사가 쉴 수 있는지, 힘든 일이 생겼을 때 곁에 함께 의논할 사람이 있는지는 얼마나 살피고 있는가. 아이의 표정이 어제와 다른 걸 알아차리고 "무슨 일 있니?" 하고 묻는 데도 마음의 여유가 필요하다.도승숙 참교육을 위한 전국학부모회 수석부회장님은 학부모와 교사가 학교 운동장에서 함께 야영하고, 영화제를 열고, 장터와 놀이터를 꾸렸던 이야기를 들려주었다. 그 이야기를 들으니 운동장 한쪽에서 어른들이 천막을 치고, 그 곁으로 아이들이 뛰어다니는 모습이 눈앞에 그려졌다.함께 일을 하다 보면 "우리 아이가 집에서 요즘 이런 말을 해요" 하고 슬쩍 말을 꺼낼 수도 있었을 것이다. 선생님에게서 집에서는 미처 몰랐던 아이의 이야기를 듣기도 했을 것이다. 그런 학교가 참 부러웠다.도승숙 선생님의 말이 마음에 남았다. 내 아이가 조금이라도 손해를 볼까 걱정하다 보면, 그 아이와 나란히 앉아 하루를 보내는 친구는 잘 보이지 않는다. 운동장에서 아이들이 어울려 노는 모습을 함께 보면 그제야 보이는 것이 있다. 내 아이가 친구에게 손을 내밀기도 하고, 막상 어려울 때는 그 친구의 도움을 받기도 한다.토론을 이끌면서 나는 물었다. 교사는 왜 학부모의 질문을 두려워하게 되었을까. 학부모는 왜 궁금한 것을 학교에 마음 놓고 묻기 어려워졌을까. 아이에게 무슨 일이 생긴 뒤에야 처음 만난다면, 서로의 말이 귀에 들어오기까지 얼마나 많은 시간이 걸릴까. 교실에서 본 아이와 집에서 본 아이 이야기를 마주 앉아 나누다 보면, 두 사람 모두 모르고 있던 아이의 마음을 짐작할 수 있지 않을까.그날 이선구 선생님의 사회로 참석자들은 색색의 종이에 저마다 생각하는 참교육을 적었다.그 사이에 이런 말도 있었다.웃음이 났다. 그러고 나니 지역아동센터에서 아이들과 지내는 내 모습이 떠올랐다. 학교를 마치고 센터에 온 아이가 "선생님, 오늘 학교에서요…" 하고 말을 꺼낼 때, 하던 일을 마저 하느라 "잠깐만" 하고 넘긴 적이 있었다. 아이가 다시 말을 꺼낼 때까지 내가 먼저 "아까 무슨 얘기 하려던 거니?" 하고 물어본 적은 얼마나 있었을까. 그 종이에 적힌 한 마디가 자꾸 생각났다.서울경기글쓰기교육연구회 선생님들은 이오덕 선생님의 시로 연극을 준비했다. 바쁜 학교생활 가운데 틈을 내어 모이고, 대사를 맞추고, 몸짓을 익혔을 선생님들을 생각하니 무대에 선 한 분 한 분이 더욱 고마웠다.박우진 선생님과 아이들의 노래도 오래 마음에 남았다. 앞서 토론에서는 어른들이 학교와 아이들 이야기를 했다. 이번에는 아이들이 무대에 서고 어른들은 객석에 앉았다. 아이들이 제 목소리로 한 곡 한 곡 부르는 동안, 나도 하던 생각을 멈추고 노래를 들었다. 아이들의 말을 귀담아듣는 일이 어떤 것인지, 그 시간만큼은 굳이 말로 풀어낼 필요가 없었다.이어 백창우 선생님의 노래가 울려 퍼졌다. 백 선생님은 이오덕 선생님의 책에서 만난 아이들의 글에 가락을 붙였다고 했다. 어린 시절 백 선생님과 함께 노래했던 아이가 청년이 되어 이날 다시 선생님 곁에서 노래했다. 아이는 어른이 되었고, 어린 날의 노래는 그 목소리에 남아 있었다.한마당을 마치고 나서도 "엄마가 웃을 때는 부자야" 하던 아이의 말이 떠올랐다. 학교에서 아이들이 자기 생각을 말하고 나서 어른의 표정부터 살피지 않았으면 좋겠다. 선생님이 아이와 나눈 이야기를 학부모에게 편하게 들려주고, 학부모도 아이가 집에서 한 말을 선생님에게 마음 놓고 전할 수 있으면 좋겠다. 그러다 아이가 한 말에 두 사람이 함께 웃을 수 있으면 더 좋겠다.이오덕 선생님이 피운 꽃은 아직 지지 않았다. 아이가 쓴 글이 그날 노래가 되어 돌아왔고, 어른들은 앉아서 그 노래를 들었다. 우리 학교에도 그렇게 아이들 목소리가 들리는 시간이 조금 더 많아졌으면 좋겠다.