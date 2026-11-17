큰사진보기 ▲젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6월 1일(현지시간) 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이' 기조연설에서 AI용 PC용 칩 N1X를 선보이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 지지한다고 밝혔다.트럼프 대통령은 16일(현지시간) 아시아 순방을 떠나기 전 백악관에서 기자들과 만나 황 전 CEO의 복귀 가능성에 대해 "나는 분명히 그것을 환영할 것"이라고 말했다.그러면서 "많은 사람이 젠슨이 돌아가야 한다고 생각한다. 분명 나쁜 생각은 아니다"라며 "나는 그것을 마다하지 않는다"라고 강조했다.AP통신은 "황 전 CEO가 엔비디아로의 복귀를 시도하는 것으로 알려졌다"라며 "기술 업계 리더들과 다수의 직원들에 이어 트럼프 대통령까지 지지하면서 그 계획이 탄력을 받고 있다"라고 전했다.트럼프 대통령은 황 전 CEO에 대해 "젠슨에게는 분명히 두 가지 문제가 있다. 하나는 가족 문제인데, 어려운 상황"이라며 "그리고 다른 하나는 중국에 반도체를 팔고 싶어 한다는 것"이라고 두둔했다.그러면서 "우리는 그가 중요한 반도체, 최신 반도체를 (중국에) 판매하는 것을 금지했다"라며 "하지만 솔직히 다른 반도체를 판매하는 것은 나쁜 일이 아니라 좋은 일"이라고 주장했다.최첨단 반도체에 대한 대중국 수출 규제 방침을 재확인하면서도, 다른 반도체 판매는 미국에 이익이 된다는 입장을 나타낸 것이다. 그는 "2년 후면 블랙웰은 구식이 될 것이고, 젠슨은 또 다른 반도체를 갖게 될 것"이라고 설명했다.트럼프 대통령은 "젠슨이 큰 교훈을 얻었을 것이다. 어떤 교훈은 다른 것보다 더 중요할 수 있겠지만, 나는 그것(황 전 CEO의 복귀를)을 지켜보는 일에 분명히 개의치 않을 것"이라고 밝혔다.이번 사태가 국가안보를 위협했다는 우려에 대해서도 "미국은 위험에 처하지 않았다. 우리는 지금 어느 때보다 강하다"라며 "중국은 우리와 게임을 하고, 우리도 중국과 게임을 한다. 하지만 지금 우리의 군사력은 역대 최강"이라고 강조했다.더 나아가 황 전 CEO와 불륜 관계였던 앨리스 황이 실제로 중국의 스파이였는지 확실치 않다는 주장도 폈다.트럼프 대통령은 "중국에서 아름다운 여성이 오면 다들 스파이라고 한다. 하지만 나는 그녀가 스파이인지 모른다"라며 "아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다"라고 말했다.메가스피드는 이날 입장문을 내고 "앨리스 황은 지난해 8월 30일 자로 회사를 떠나 현재 어떤 역할도 맡고 있지 않다"라며 "우리는 적법하고 합법적인 사업을 하고 있다"라고 주장했다.트럼프 대통령은 미국 수출 규제를 피해 엔비디아 최신 반도체를 중국에 유출한 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 제재를 미룬 하워드 러트닉 상무장관도 옹호했다.그는 "그(러트닉)가 그 일을 미뤘을 수 있지만, 미루지 않았다면 중국과 심각한 갈등이 발생할 수도 있었기 때문"이라며 "우리는 중국과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 양측의 견해를 잘 알고 있다. 결정은 내가 내린다"라고 밝혔다.그는 엔비디아 최신 반도체의 중국 유출에 대해 트럼프 행정부 내에서 논쟁이 벌어지는 것과 관련해 "두 가지 상반된 견해가 있다. 하나는 중국을 자극해서는 안 된다는 것이고 다른 하나는 수단과 방법을 가리지 않고 (규제를) 하자는 것"이라며 "우리는 중국으로 향하고 있기 때문에 도착하기 전 중국을 자극하고 싶지 않다"라고 강조했다.그러면서 이번 중국 방문 기간에 시진핑 중국 국가주석을 만나 엔비디아 문제를 논의할 수도 있다고 밝혔다.하지만 <워싱턴포스트>는 이날 트럼프 대통령의 재무자료를 분석한 결과, 올해 8월 말 기준으로 그가 보유한 엔비디아 주식 가치가 1300만~6200만 달러(한화 약 174억~828억 원)에 달한다고 보도했다.또한 9~10월 재무자료가 아직 공개되지 않았고, 엔비디아 주가도 상승해 실제 가치는 더 높을 수 있다면서 민주당이 이번 중간선거 승리로 연방 상·하원 다수당이 되면서 트럼프 대통령의 엔비디아 주식 보유의 이해관계 충돌에 대한 조사가 확대될 수 있다고 관측했다.반면 백악관은 성명을 통해 "대통령은 개별 주식을 선택하거나 거래하지 않는다. 독립적인 금융 관리자들이 그의 포트폴리오를 운용한다"라며 트럼프 대통령이 직업 주식 거래에 관여하지 않는다고 밝혔다.