큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터) ⓒ 로이터 EPA 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에서 김정은 북한 국무위원장과 만날 수 있다고 밝혔다.트럼프 대통령은 16일(현지시간) 백악관을 떠나 아시아 순방길에 오르면서 기자들에게 중국에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 예정이라며 "김 위원장과도 만날 수 있다"라고 말했다.또한 "그러니 (이번에 참석하는 행사들은) 좋을 것"이라며 "많은 성과를 이룰 기회가 있다"라고 덧붙였다.그는 시 주석, 푸틴 대통령과의 3자 회담에서 북핵 문제도 다룰 예정이냐는 질문에 "뭘 알고 싶은가. 김정은도 그 자리에 함께할 수도 있다"라며 "그는 (중국에) 올 수 있다. 그건 시 주석에게 달렸다"라고 답했다.지난 13일 백악관 당국자는 언론에 트럼프 대통령이 이번 순방에서 김 위원장과 만날 계획은 없다고 밝혔다. 그러나 주말을 거치며 상황에 변화가 생겼거나, 트럼프 대통령이 김 위원장에게 만나자는 메시지를 던진 것이라는 관측이 나온다.중간선거에서 공화당이 참패하며 상·하원을 민주당에 모두 빼앗겨 레임덕 위기에 몰린 트럼프 대통령이 국내 정치보다는 외교적 성과를 남기려고 김 위원장과의 만남을 추진하는 것으로도 보인다.트럼프 대통령은 이번에 시 주석과 푸틴 대통령을 만나 우크라이나 전쟁, 핵확산 방지, 이란 전쟁 등을 주제로 대화할 것이라고 밝혔다.만약 트럼프 대통령이 중국에서 김 위원장을 만난다면 2019년 6월 판문점에서 당시 문재인 대통령과 함께 회동한 이후 7년 5개월 만에 다시 북미회담이 열리게 된다.트럼프 대통령은 2기 행정부 출범 후에도 자신이 "김 위원장과 매우 좋은 관계"라며 다시 만나고 싶다는 뜻을 공개적으로 나타내왔다.지난 8월에는 북한이 "57개의 매우 강력한 핵무기를 가지고 있다"라며 구체적인 보유 숫자까지 언급하며 북한을 핵보유국으로 인정하는 듯한 발언을 했고, 한국과의 연합군사훈련 규모를 축소하도록 지시해 논란이 일기도 했다.로이터통신은 "트럼프 대통령은 백악관에 재입성한 이후 북한과 의미 있는 대화를 이끌어내지 못했다"라며 "만약 김 위원장과의 회담이 성사된다면 이번 아시아 순방 일정에 큰 변화가 있을 것"이라고 전했다.다만 "유엔 주재 북한 대표부는 이와 관련한 논평 요청에 응하지 않았으며, 북한은 현재로서는 트럼프 대통령과 만날 의사가 없다는 입장"이라고 덧붙였다.트럼프 대통령과 김 위원장의 회동이 이루어질 경우 교착 상태에 놓인 북미 관계에 새로운 변화가 생길 수 있다. 반면에 만나더라도 실질적인 비핵화 협상이나 합의로 이어질 가능성은 별개의 문제라는 지적도 있다.트럼프 대통령은 이날 필리핀 마닐라로 출발해 17~18일 쿼드(미국·일본·호주·인도 안보협의체) 정상회의 및 미·아세안(ASEAN) 정상회의에 참석한다.이어 중국 선전으로 이동해 18~19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하며, 이 기간에 사상 처음으로 미중러 3자 정상회담이 열린다.