큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서는 스마트안경, 스마트워치 등 모든 전자기기의 시험장 반입이 금지된다. 특히 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경은 시험 중 착용만 해도 부정행위로 간주돼 올해 시험이 무효 처리되고 내년 수능 응시 자격도 박탈된다. 사진은 이날 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. 2026.11.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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2027학년도 수능을 사흘 앞두고 인공지능(AI)을 이용한 부정행위가 논란이다. 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 시인하면서, 스마트안경 등 소형 기기가 수능에도 악용될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 교육당국은 시험의 공정성을 지키기 위한 감독과 단속에 신경을 곤두세우고 있다.부정행위를 막는 일은 반드시 필요하다. 그러나 새로운 기술이 등장할 때마다 감시와 통제를 강화하는 것만으로 충분할까. AI가 던지는 질문은 시험을 어떻게 지킬 것인가에 그치지 않는다. 우리는 여전히 시험을 치르고 점수를 매기는 일을 평가의 전부처럼 여기고 있지는 않은가.교육과정은 오래전부터 암기와 정답 찾기를 넘어 탐구, 문제해결, 학생의 성장을 강조해 왔다. 과정중심평가도 학생이 무엇을 이해하고 어떻게 배워 가는지를 살피자는 취지에서 강조돼 왔다. 그런데 평가의 변화를 논의할 때마다 기초학력 저하와 공정성 훼손에 대한 우려가 뒤따랐다. 이러한 우려는 중요한 문제이지만, 때로는 기존의 시험과 점수 중심 방식을 유지해야 한다는 논리로 작용해 왔다.기초학력은 모든 학생에게 보장해야 할 배움의 토대다. 그러나 기초학력을 확인하는 방법을 정해진 시험의 점수로 좁히면, 학생이 무엇을 모르고 어떤 도움이 필요한지 살피는 일은 뒷전으로 밀린다. 학력을 기르는 것과 시험점수를 올리는 것이 같은 일처럼 여겨지는 것이다.공정성도 마찬가지다. 같은 문제를 같은 시간에 풀고 동일한 기준으로 채점하는 것은 시험 운영의 공정성을 위해 필요하다. 하지만 그렇게 나온 총점이 학생의 다양한 능력을 충분히 보여 주는지는 다른 문제다. 같은 수학 80점을 받은 두 학생이라도 한 학생은 방정식에서, 다른 학생은 확률과 통계에서 주로 틀렸다면 필요한 배움은 다르다. 같은 점수라고 같은 능력을 갖춘 것은 아니다.기초학력과 공정성을 지키자는 주장이 잘못됐다는 뜻이 아니다. 오히려 그 가치를 제대로 실현하려면 시험점수 하나에 의존하는 평가를 넘어야 한다. 기초학력과 공정성을 기존 방식을 고수하는 이유로만 삼아 왔다면, 우리는 무엇을 놓쳤는지 돌아봐야 한다.평가는 시험을 치르고 점수를 매기는 일보다 넓다. 학생이 무엇을 알고 이해하며 실제로 무엇을 할 수 있는지, 여러 증거를 모아 판단하고 그 결과를 다음 배움에 활용하는 과정이다. 실제적인 과제의 수행을 살피는 참평가와 배움의 변화 과정을 중시하는 과정중심평가는 이런 관점을 보여 준다.지필시험을 모두 없애자는 말은 아니다. 기초지식이나 특정 사고능력을 확인하는 데 지필시험이 적절할 수 있다. 다만 시험은 여러 평가방법 가운데 하나여야 한다. 토론과 탐구, 실제 문제해결, 수행과정의 관찰 등 평가하려는 능력에 맞는 방법을 선택하고, 그 판단이 얼마나 타당하고 공정한 지도 검증해야 한다.객관식을 서술형이나 논술형으로 바꾸는 것만으로는 충분하지 않다. 답안 형식만 달라질 뿐, 정해진 시간의 결과를 하나의 점수로 환산해 서열화하는 방식이 그대로라면 낡은 틀을 벗어나기 어렵다. '어떤 시험을 볼 것인가'보다 먼저 '무엇을 왜 평가하고, 그것을 어떻게 확인할 것인가'를 물어야 한다. '평가=시험', '능력=점수'라는 인식을 바꾸는 것이 출발점이다.그동안 우리는 교육개혁이라는 이름으로 교육과정을 고치고 수업과 평가방법을 개선해 왔다. 하지만 학생의 진로를 좌우하는 대학의 선발체제가 점수와 서열을 강하게 요구하는 한 학교의 변화에는 한계가 있다. 개별 수업과 평가를 손보는 데서 끝내지 말고, 대학입시와 교육과정, 수업과 평가가 서로 다른 방향으로 작동하는 구조를 함께 바꿔야 한다.물론 새로운 평가방식에도 어려움은 있다. 교사의 판단이 일관적인지, 가정환경이나 사교육의 영향이 커지지는 않는지 따져야 한다. 그렇기 때문에 더 정교한 기준과 지원체제를 마련해야지, 공정성이라는 이유만으로 기존의 시험으로 되돌아갈 일은 아니다.그래서 교육개혁을 넘어 교육혁명이 필요하다. 여기서 혁명은 시험을 하루아침에 폐지하자는 구호가 아니다. 기존의 시험 중심 체제를 조금씩 고치는 데 머물지 않고, 사회가 요구하는 배움과 능력의 의미부터 다시 정해 교육목표, 교육과정, 수업, 평가, 대학입시의 판을 새로 짜자는 뜻이다. 방법 몇 가지를 바꾸는 개혁이 아니라 교육을 바라보는 패러다임의 전환이다.시간도 중요하다. AI는 학습과 일의 방식을 빠르게 바꾸는데 교육은 기존 체제를 보완하는 속도에 머물러서는 안 된다. 이틀 뒤 수능은 공정하고 안정적으로 치러져야 한다. 그러나 시험이 끝난 뒤에도 부정행위 단속과 시험 관리만 논의한다면 더 큰 변화를 놓칠 것이다. AI가 쓰나미처럼 밀려오는 지금, 시험을 지키는 일과 별개로 무엇을 배워야 하고 어떻게 평가해야 하는지 새로운 판을 짜야 한다. 그 전환을 더는 미루지 않는 것, 그것이 지금 필요한 교육혁명이다.