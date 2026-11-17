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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장과 국무조정실 평가관리관을 역임했음

국회가 2027년도 예산안에 대한 본격적인 증액·감액 심사에 들어갔다. 정부가 제출한 총지출 820조 9000억 원의 예산안 가운데 미래대응기금 신설이 주요 쟁점으로 떠올랐다. 정부와 여당은 미래 성장동력 확보와 재정안정을 강조하는 반면, 야당은 지방재정 약화와 국회의 예산통제권 축소 등을 우려하며 기금 신설에 반대하고 있다. 여당 내부에서도 제도적 보완이 필요하다는 의견이 제기되고 있다.정부안에 따르면 미래대응기금의 전체 재원 규모는 약 162조 3000억 원이다. 그러나 기금의 전체 운용 규모가 곧 실제 정책사업에 투입되는 재원을 의미하는 것은 아니다. 국회예산정책처 분석에 따르면 4대 사업계정의 사업비는 약 45조 3625억 원이다. 나머지 재원은 국채 신규발행 축소와 여유자금 운용 등에 활용된다. 기금의 전체 재원 규모와 실제 사업에 투입되는 재원은 구분해서 살펴볼 필요가 있다.더욱 주목할 부분은 사업 구성이다. 국회예산정책처 분석에 따르면 4대 사업계정 129개 사업 가운데 순수 신규사업은 55개이며, 사업비 기준으로는 41.6%에 해당한다. 나머지 58.4%는 기존 사업의 이관·통폐합·분리에서 유래했다. 기존 사업이 모두 불필요하다는 의미는 아니다. 그러나 별도 기금을 설치하는 만큼 기존 재정사업과 무엇이 다르고 어떤 추가적인 정책효과를 거둘 수 있는지는 분명히 입증해야 한다.인구감소, 산업전환, 지역소멸, 기후위기는 단년도 예산으로 해결하기 어려운 장기 과제다. 국가가 미래위험에 선제적으로 투자해야 한다는 문제의식은 타당하다. 그러나 재원조달의 지속 가능성과 국회의 예산통제권에 대한 우려 역시 가볍게 볼 수 없다.경기 호황에 따른 세수 증가가 앞으로도 지속된다는 보장은 없다. 일시적인 재원으로 반복적인 지출을 확대하면 경기 둔화기에 재정부담이 커질 수 있다. 대규모 여유자금의 적립과 국가채무 감축 가운데 어느 쪽이 재정적으로 유리한지도 이자비용과 운용수익, 재정안정 효과를 종합적으로 비교해 판단해야 한다.지방재정 문제는 더욱 신중하게 접근해야 한다. 정부안에서는 미래대응기금과 연계한 산정방식 변경으로 지방교부세가 종전 산식을 적용했을 때보다 약 30조 5000억 원 적게 편성됐다는 분석이 제기됐다. 지방교육재정교부금에서도 유사한 논쟁이 이어지고 있다. 이는 전년도 대비 실제 삭감액과는 구분해야 하지만, 중앙정부와 지방정부 간 재정권한에 영향을 미치는 중요한 사안이다.지방교부세는 지방정부가 자율적으로 사용하는 일반재원인 반면, 기금의 지역사업은 목적이 정해진 투자재원이다. 두 재원을 단순히 같은 금액으로 비교하거나 서로 대체할 수 있다고 판단해서는 안 된다.미래대응기금은 청년·지방·교육·산업 등 정책 분야별로 재원을 나누는 데 머물러서는 안 된다. 앞으로 10~20년 동안 국가가 직면할 구조적 위험 가운데 지금 투자하지 않으면 더 큰 비용을 부담해야 할 과제에 집중해야 한다.우선 인구감소와 고령사회에 맞는 국가시스템의 재설계가 필요하다. 인구증가를 전제로 구축한 학교·대학·의료·돌봄·교통시설을 새로운 인구구조에 맞게 전환해야 한다. 지방사립대학의 자율적인 통합과 기능전환, 유휴시설의 공동 활용, 광역생활권 중심의 필수서비스 재구성 등이 대표적이다. 기존 조직의 운영비를 보전하기보다 학생과 근로자 보호를 포함한 한시적인 구조전환 비용을 지원해야 한다.AI와 산업전환을 통한 생산성 혁신도 중요하다. 첨단기술 연구개발뿐 아니라 중소기업과 전통산업의 생산공정 혁신, 공통 디지털 인프라, 핵심기술 실증기반에 집중해야 한다. 개별 기업에 대한 반복적인 보조금보다 민간투자를 유도하고 산업생태계 전체의 경쟁력을 높이는 투자가 우선이다.교육과 노동시장 역시 전 생애에 걸친 인적자본 개발체계로 전환해야 한다. 대학과 직업훈련기관의 기능을 연계하고 재직자와 중장년층, 산업전환 근로자의 재교육을 강화해야 한다. 교육시설의 확충보다 실제 취업과 직무전환, 생산성 향상을 성과로 평가해야 한다.에너지·기후위험에 대응하는 핵심 인프라 투자도 필요하다. 전력망 병목 해소, 산업 에너지 효율화, 기후재난 취약시설 개선 등 장기적인 사회적 편익이 크지만 민간이 단독으로 감당하기 어려운 사업을 선별해야 한다.그렇다고 이들 분야에 예산을 균등하게 배분하자는 뜻은 아니다. 국가적 시급성, 기존 사업과의 중복 여부, 민간투자 가능성, 장기 재정부담 절감 효과를 종합적으로 비교해 투자대상을 압축해야 한다.첫째, 기금 편성사업의 추가성을 검증해야 한다. 정부는 기존 사업에서 이관된 사업과 신규사업을 구분하고, 기금으로 운영해야 하는 이유와 기대효과를 사업별로 제시해야 한다. 단순히 재정사업의 회계를 변경하는 것만으로 미래투자가 확대되는 것은 아니다.둘째, 재정안정화와 전략투자의 운용원칙을 구분해야 한다. 여유자금의 적립·인출 기준과 국가채무 관리 효과를 명확히 하고, 신규 투자사업에는 향후 운영비와 지방비 부담까지 포함한 중장기 재정소요를 제시해야 한다. 특히 반복적인 지출은 안정적인 재원 확보 여부를 우선 검증해야 한다.셋째, 국가전략사업을 단계적으로 선정하고 집행해야 한다. 기존 예비타당성조사와 재정사업평가를 활용하되, 인구구조 변화와 미래 재정부담 절감 등 장기적 효과를 평가할 수 있도록 보완해야 한다. 준비가 부족한 사업은 처음부터 대규모 예산을 확정하기보다 사전조사와 시범사업을 거쳐 확대해야 한다. 기존 사업과의 중복 여부와 실제 집행 가능성도 함께 점검해야 한다.넷째, 국회의 예산통제권과 지방재정의 자율성을 보장해야 한다. 주요 사업의 목적 변경과 대규모 지출 조정에 대한 국회 심사를 강화하고, 지방교부세 및 지방교육재정교부금 산정방식 변경의 영향을 투명하게 공개해야 한다. 기금의 지역투자가 지방의 일반재원과 재정 자율성에 미치는 영향도 검증해야 한다.이번 예산심사에서는 사업별 타당성 검토와 지출 조정, 관련 자료 제출을 우선 추진할 수 있다. 기금 설치의 법적 근거와 재원배분 방식, 운용상 통제절차는 관련 법률 심사와 연계해 결정해야 한다. 새로운 기구를 설치하기보다 기존 재정관리제도의 책임성과 실효성을 높이는 것이 우선이다.미래대응기금의 성과는 예산 규모나 집행률이 아니라 성장잠재력 향상, 구조적 위험 감소, 장기 재정부담 완화로 평가해야 한다. 기금의 필요성을 주장한다면 기존 재정사업과 다른 효과를 입증해야 한다. 기금 신설에 반대한다면 국가적으로 필요한 중장기 투자를 어떤 재정체계로 추진할 것인지 대안을 제시해야 한다. 미래투자와 재정책임은 어느 한쪽만의 과제가 아니다.국회의 이번 예산심사는 단순한 증액·감액 협상을 넘어 국가재정의 방향을 결정하는 과정이어야 한다. 부처와 지역의 이해관계에 따라 재원을 배분하기보다 국가 전체의 미래위험을 줄이고 성장잠재력을 높이는 사업에 집중해야 한다.미래대응기금은 현재의 구조를 유지하는 재원이 아니라 미래를 위해 현재의 구조를 바꾸는 투자여야 한다. 국회가 국민에게 보여주어야 할 것은 어느 부처와 지역에 얼마를 배분했는지가 아니라, 대한민국의 10년, 20년 후를 위해 무엇을 선택하고 무엇을 바꾸기로 했는가이다.