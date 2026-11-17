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"같은 동포들에게 탈북자로 차별을 받느니, 차라리 외국인들에게 아시안으로 차별을 받는 게 덜 서럽다."

"자신의 고향을 아름답다고 생각하는 사람은 아직도 상냥한 초보자다.

모든 땅을 자신의 고향으로 보는 사람은 이미 강한 사람이다.

그러나 전 세계를 하나의 타향으로 생각하는 사람은 완벽하다."

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

런던 남서쪽에 뉴몰든이라는 동네가 있다. 한인들은 이곳을 '뉴몰동'이라 부른다. 이 일대에 한인 약 2만 명이 산다. 북한 출신 주민도 약 700여명이 산다. 그러니 '리틀 평양'이라는 말도 있다. 어쨌든, 남과 북에서 온 사람들이 한동네 이웃으로 지낸다. 나의 지인들도 여럿이 뉴몰든에서 산다.이 동네 북향민 중 상당수는 한국을 거쳐 영국으로 갔다. 목숨을 걸고 온 한국을 다시 떠난 사람들이다. 이것을 '탈남', 남쪽을 다시 탈출한 현상이라고 부른다. 이들은 왜 다시 한국을 떠났을까. 같은 북향민으로, 나도 이 질문을 피할 수 없다.한국을 떠난 북향민을 추산한 정확한 통계는 없다. 대략 3000~4000명 정도 떠났고, 다시 한국으로 돌아온 사람들이 많다. 현재 대략 800여명 정도가 영국을 비롯한 유럽이나 서구권에 정착했다. 떠난 이유를 물은 연구와 인터뷰도 여럿 있다. 떠난 이들의 심정을 종합하면, 한국이 북향민을 대하는 방식은 차별 아니라 배제의 성격으로 작동한다는 데에 있다. 떠난 이들은 정부의 북향민 정책도 한마디로 분리였다고 말한다.어떤 전문가들은 생계와 자녀 교육을 이유로 든다. 틀린 말이 아니다. 그러나 나는 이 설명만으로는 부족하다고 본다. 한국에서 북향민은 말투로 먼저 구별된다. 일자리를 구할 때도, 아이를 학교에 보낼 때도 '탈북민'으로 불리고, 이 호칭은 곧 차별의 언어로 돌아온다.이 차별 때문에 생계가 어렵다. 취업이 어려우면 생활이 어렵다. 그래서 부모 입장에서 아이들만큼은 다른 환경에서 키우려 한다. 뉴몰든이 속한 킹스턴구의 한인 구의원 박옥진씨도 같은 이야기를 전했다. 한국에서 배척을 많이 받아 결국 제3국을 택해 온 북향민이 많다는 것이다. 떠난 북향민들이 하는 공통의 고백이 있다.영국에도 차별은 있다. 그러나 그곳의 차별은 낯선 사람이 하는 차별이다. 한국의 차별은 같은 말을 쓰는 동포가 하는 차별이다. 그래서 더 서럽다는 것이다.나는 이 문제를 악셀 호네트(Axel Honneth)의 인정투쟁(Struggle for Recognition에 빗대어 신뢰투쟁(Struggle for Trust)이라고 불러 왔다. 북향민은 한국에서 '북한에서 왔지만 간첩도 아닌, 믿어도 안전한 사람'이라는 것을 끊임없이 증명해야 하는 검증이 필요한 존재다. 대한민국 국적과 주민등록번호를 받았음에도 한국 사회는 이름 앞에 '탈북자'를 붙여 불렀다. 증명은 끝나지 않는다. 나는 떠난 사람들이 이 증명을 그만두려고 떠났다고 본다.한국 사회는 떠난 사람들을 비난해 왔다. 국민으로 받아 준 한국 정부에 대한 배신이라고, 노력이 부족한 적응 실패자라고, 혜택을 찾아 떠난거라는 해석을 덧붙였다. 이수정 덕성여대 교수는 이 여론이 분단문법에 기반한다고 비판했다. 한국 사회가 북향민들을 대등한 이웃이 아닌 적대의 대상 또는 시혜를 베풀어야 할 열등한 타자로 바라보는 시선을 꼬집은 것이다. 사람은 살 만한 곳을 찾아 옮긴다. 북향민도 그렇다.영국 내무부 통계를 보면 2015년까지 북한 출신 548명이 난민으로 인정받았다. 인정받은 사람은 2007년 204명, 2008년 279명으로 이 두 해에 가장 많았다. 2009년에는 3명이었다. 이 때부터 영국이 한국 정부에 지문 조회를 요청하기 시작했고, 한국을 거친 사람은 난민으로 받지 않았기 때문이다. 지금의 뉴몰든 공동체는 그 전에 들어온 사람들이 대부분이다.이들은 영어를 몰랐다. 그래서 한인들이 먼저 정착해 살던 뉴몰든으로 이사했다. 한인 교회에서 집 보조금과 병원 이용 방법을 배웠다. 함경북도 출신 이동권씨의 첫 일자리는 한인 마트였다. 그는 말단 직원으로 들어가 물류팀장이 됐다. 식당을 차려 사장이 된 사람도 여럿이다. 북향민들은 연합회를 만들어 비자와 자녀 학교 정보를 나눴다. 북한 출신 주민들은 한글학교도 세웠다.남한 출신 교육학자 이향규 박사는 2021년 4월 북한 출신 주민들이 2016년에 세운 한글학교의 교장이 됐다. 이후 학교가 문을 닫으면서, 2023년 남북한 주민 및 다양한 세대가 함께 준비위원회를 꾸려 새로 설립한 '뉴몰든한글학교(New Malden Korean School)'의 교장이다.그가 쓴 글에 이런 일들이 나온다. 이삿짐센터에서 한국인 사장과 북한 출신 직원이 같이 일한다. 서예반에서는 북한 출신 주민이 쓴 붓글씨 '평양의 봄' 로동신문체 글씨를 보며 '서울의 봄'을 쓰고 싶었다며 서로 고향 이야기를 하는데 주저함이 없었다고 한다. 또 북한 출신 주민이 한식당에서 남한 출신인 그에게 식사를 대접하겠다고 했다. 그는 대접하는 쪽이 늘 남한 사람이라고 여겼던 자기 생각이 틀렸다는 것을 알았다고 썼다. 남한 사람의 몫으로 생각했던 '환대'도 어쩌면 약자로서의 북향민에 대한 '배려'와 자신이 강자라는 '오만' 사이 어딘가에 있는 생각일지도 모른다는 고백했다.갈등도 있었다. 뉴몰든의 북향민 사회 역시 단체 대표 선출과 단체 운영 방향 등을 두고 내홍을 겪으며 한때 둘로 갈라지기도 했다. 한글학교에서도 국기를 어떻게 가르칠지를 두고 남북한 출신 학부모들의 의견이 갈렸다고 한다.북한 공화국기는 지긋지긋하다는 학부모도 있었지만, 그렇다고 태극기만 가르치는 데 선뜻 동의하지 못하는 이들도 있었다. 이향규 교장은 한동안 국기를 가르치지 않았다고 한다. 그러나 배려라는 이름의 배제일 수 있다는 고민 끝에, 태극기를 분단 이전 일제강점기 독립운동과 '대한'의 상징으로 가르치기로 했다. 토요일이었던 2025년 3·1절 수업에서 아이들이 처음 태극기를 배우고 그린 날, 하교하던 손주를 마중 나온 북한 출신 할아버지는 "삼일만세운동을 가르쳐 주셨군요"라며 반가워했다고 한다.한국과 다른 점은 하나다. 뉴몰든에서는 남한 출신도 이주민이다. 영국 사회에서 소수자다. 한국에서는 남한 사람이 가르치고 북향민이 배운다. 뉴몰든에서는 누가 가르치고 누가 배우는지 정해져 있지 않다. 이수정 교수는 뉴몰든의 남한 주민이 한국의 남한 주민보다 덜 지배적이라고 분석했다. 뉴몰든의 한인 업체들이 북향민의 노동과 소비에 의존하기 때문이다. 그가 만난 북향민들도 영국에서는 차별이 덜하다고 말했다. 둘 다 고향을 떠나온 처지라는 점이 관계를 바꾼셈이다.소설 '레 미제라블'의 저자 빅토르 위고(Victor Hug)는 이런 시를 썼다.이 말이 평화의 기본 조건이라고 생각한다. 이 땅이 내 고향이라고 믿는 사람은 나중에 온 사람을 손님으로만 대한다. 손님에게는 자격을 묻게 된다. 모두가 타향에 산다고 여기면 자격을 물을 사람이 없다. 먼저 온 사람과 나중에 온 사람이 있을 뿐이다.어쩌면 뉴몰든의 모습이 그렇다. 이향규 교장은 그곳의 삶을 가슴 벅찬 미래가 아니라 "함께 사는 평범한 미래"라고 했다. 남과 북이 특별한 행사 없이 그저 이웃으로 지낸다는 의미다.북향민들에게 붙여주는 '먼저 온 통일'이라는 말이 고마우면서도 불편하다. 한국 사회의 북향민을 향한 이중적 시선이 이들의 삶을 어렵게 한다면 통일은 없을지도 모른다. 3만 4천 600여 명의 북향민도 포용하지 못하는 사회가 2500만 북한 주민과 함께 살 수는 없다. '탈남'은 그 사실을 먼저 보여 준 것일 뿐이다.모두가 이방인으로 사는 뉴몰든의 모습이 한국 사회에 필요하다면 과한 요구일까. 어느 한쪽만 적응한다고 통합이 되기는 어려울 것이다. 서로가 서로에게 적응할 때, 서로에게 익숙해지고 환대를 주고 받는 시간이 필요할 것이다. 북향민들의 탈출구 뉴몰든에서 남북이 함께 사는 법을 주목해본다.마침 17일 밤 10시 KBS 1TV <시사기획 창> '런던의 평양 사람들' 편에서 뉴몰든의 북한 출신 주민들을 다룬다고 한다.