글쓴이는 초등학교 교감이자 교육 칼럼니스트입니다.

큰사진보기 ▲흔들리는 시험의 신뢰 ⓒ 김대성(AI활용) 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별교육연구소)에도 실립니다.

2017년 포항 지진으로 수능이 일주일 연기됐다. 시험을 하루 앞둔 결정이었다. 수험생과 학부모의 혼란은 컸지만, 안전을 확인하지 못한 시험장에 학생들을 앉힐 수는 없었다. 정해진 날짜보다 먼저 지켜야 할 것이 있다는 판단이었다.지금 수능 앞에 또 다른 지진이 발생했다. 건물의 벽에 금이 간 것은 아니다. 성실하게 공부한 만큼 평가받을 수 있다는 믿음에 금이 가고 있다. 포항 지진의 피해와 무게를 견주려는 뜻은 아니다. 다만 시험에 대한 신뢰라는 측면에서, 이번 충격은 특정 지역을 넘어 수험생 전체에게 번질 수 있다.나는 이번 수능의 연기를 촉구한다. AI 부정행위에 대한 대응책을 실제 시험 조건에서 검증하고, 필요한 보완을 마칠 최소한의 시간을 확보해야 한다.세무사시험 수석 합격자는 AI를 활용한 부정행위를 시인했다. 사용한 것은 당초 의혹이 제기됐던 AI 안경이 아니라 초소형 카메라 등이었다고 밝혔다. 구체적인 수법과 경위는 수사 중이며, 이 사건만으로 수능에서도 같은 부정행위가 가능하다고 단정할 수는 없다. 그러나 시험 보안이 대비해야 할 위험의 범위가 달라졌다는 사실은 무겁게 받아들여야 한다.교육부는 11월 16일 수능 연기를 검토하지 않는다고 밝혔다. 스마트안경 점검과 감독을 강화하면서 초소형 카메라 등에 대한 추가 대응책도 마련하고 있다. 연기가 더 큰 혼란을 가져올 수 있다는 우려도 내놓았다.그 우려를 가볍게 볼 수 없다. 수험생들은 시험일에 맞춰 수면과 식사, 학습량을 조절해 왔다. 대학별 전형과 시험지 보안, 시험장 운영도 연결되어 있다. 날짜를 바꾸는 결정에는 막대한 책임이 따른다. 하지만 그 책임 때문에 연기를 검토할 수 없다면, 우리는 다른 책임을 놓치게 된다. 새롭게 드러난 위험을 충분히 점검하지 않은 채 시험을 진행했을 때의 책임이다.수능의 공정성은 같은 날 같은 문제를 푸는 것만으로 성립하지 않는다. 허용되지 않은 도움을 받는 사람이 유리해지지 않도록 국가가 시험 조건을 관리한다는 신뢰가 바탕에 있어야 한다. 성적표는 그 약속 위에서 효력을 얻는다.누군가의 점수가 자신의 배움을 보여주는지, 외부 기기의 도움으로 만들어졌는지 구분하기 어려워지면 피해는 부정행위자 한 사람으로 끝나지 않는다. 정당하게 높은 점수를 받은 학생까지 의심받을 수 있고, 원하는 결과를 얻지 못한 학생에게는 자신의 노력이 공정하게 평가됐는지 확인할 길이 없어진다.그래서 시험이 끝난 뒤의 의심은 쉽게 수습되지 않는다. 부정행위가 적발되지 않았다는 사실만으로 아무 일도 없었다고 증명할 수는 없기 때문이다. 시험 전에 대응체계의 작동 여부를 확인해야 하는 이유가 여기에 있다.학교 교감으로 학교를 운영하다 보면 좋은 지침과 실행 가능한 지침이 다르다는 사실을 자주 느낀다. 현장에서 누가 판단할지, 판단하기 어려울 때 어디에 물을지, 그동안 나머지 학생들은 누가 살필지까지 정해져야 지침이 작동한다. 수능 감독도 다르지 않다. 매뉴얼을 배포하고 연수를 실시했다는 사실에 더해, 실제 시험장에서 정해진 시간 안에 수행할 수 있는지 확인해야 한다.감독교사는 수험생의 신원을 확인하고 시험을 진행하며 돌발상황에도 대응해야 한다. 그 교사에게 안경과 옷깃, 소매와 단추까지 면밀히 살피라고 요구한다면, 그 업무가 가능한지부터 검증해야 한다. 의심되는 기기를 발견한 뒤의 확인 절차가 다른 학생들의 시험을 방해하지 않는지도 살펴야 한다. 국가가 해결해야 할 보안의 빈틈을 감독교사의 눈썰미와 책임감으로 메우게 해서는 안 된다.물론 시험을 연기한다고 기술적 문제가 저절로 해결되지는 않는다. 모든 부정행위를 완벽히 차단할 수 있을 때까지 기다리자는 주장도 현실적이지 않다. 연기의 타당성은 확보한 시간에 무엇을 얼마나 개선할 수 있는지에 달려 있다.따라서 정부는 시험 보안과 통신, 현장 운영 전문가를 모아 새롭게 드러난 위험에 대한 대응책을 긴급 검증해야 한다. 기기의 구체적인 악용 방법을 공개할 필요는 없지만, 어떤 조건에서 점검했고 무엇을 보완했으며 남은 위험을 어떻게 관리할지는 설명해야 한다. 감독인력과 확인 절차의 보완에 필요한 기간을 산정하고, 그에 맞춰 일정 조정과 수험생 지원책을 함께 제시해야 한다.수험생에게 필요한 것은 막연한 안심도, 끝이 보이지 않는 연기도 아니다. 시험을 치러도 된다는 판단의 근거다. 그 근거를 확인하는 데 시간이 더 필요하다면, 날짜를 조정할 수 있어야 한다.포항 지진 당시 우리는 여진이 반드시 발생한다는 증거가 있어서 수능을 미룬 것이 아니었다. 안전을 확인할 시간이 필요했기 때문에 멈췄다. 지금도 판단의 순서는 같아야 한다. 먼저 위험을 점검하고, 대응책이 작동하는지 확인한 뒤, 시험을 진행할 수 있는지 결정해야 한다. 연기하지 않겠다는 결론부터 정해 놓고 남은 시간에 대책을 맞추는 방식으로는 수험생의 신뢰를 얻기 어렵다.수능의 권위는 예정된 날짜를 지키는 행정력에서만 나오지 않는다. 학생들이 결과를 받아들일 수 있도록 시험의 조건을 지키는 책임에서 나온다. 이번에는 그 책임을 다하기 위해 멈출 필요가 있다.수능을 연기하자. 성실하게 준비한 학생들에게 국가가 돌려줘야 할 것은 예정대로 끝냈다는 발표에 앞서, 자신의 노력이 공정하게 평가받았다는 확신이다.