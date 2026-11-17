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큰사진보기 ▲문유석 작가는 대학 시절 한국 사회의 부조리와 불합리한 현실에 일찍 눈을 떴다고 회고했다.이어 1997년 판사로 임관해 23년간 법관으로 일한 뒤 작가로 전향하기까지, 자신의 선택과 고민이 교차했던 인생의 여정을 진솔하게 들려줬다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문유석 작가의 강연이 이어지는 가운데 참석자들은 23년간 법관으로 살아온 경험과 작가의 길을 선택하기까지의 고민, 작품에 담긴 사회적 시선과 인간에 대한 성찰에 귀를 기울였다. 이어 작가의 이야기를 통해 각자의 삶을 돌아보고, '나답게 살아간다는 것'의 의미를 되짚는 시간이었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲강연을 마친 문유석 작가가 사인을 받으러 온 참석자와 이야기를 나누고 있다. 고등학생 자녀를 둔 부모의 진로와 교육에 관한 고민을 귀담아듣고 문 작가의 경험을 바탕으로 조언을 건네는 등 사인을 하는 동안에도 참석자들과 자연스럽게 대화를 이어갔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 14일 오후 3시, 충남 당진 합덕시립도서관 2층 자유학습실. 무대 뒤에 걸린 '우리는 어떻게 나답게 살아갈 것인가'란 문구가 눈길을 끌었다. 누구나 한 번쯤 자신에게 던져봤을 질문이지만, 살아갈수록 답하기 어려워지는 말이기도 하다. 무엇보다 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 우리는 얼마나 자주 자신의 마음을 뒤로 미루고 살아갈까.이날 당진합덕시립도서관이 마련한 '책과 음악, 그리고 이야기가 있는 북콘서트'에는 문유석 작가가 초청됐다. 싱어송라이터 이매진의 사전공연에 이어 무대에 오른 문 작가는 <개인주의자 선언>, <최소한의 선의>, <나로 살 결심> 등을 쓴 작가다. 23년간 판사로 일한 뒤 법복을 벗고 소설과 에세이, 드라마 대본을 쓰는 삶을 선택했다.청바지에 운동화를 신은 편안한 차림으로 무대에 오른 문 작가는 격식을 차리기보다 객석과 눈을 맞추며 친근하게 이야기를 건넸다. '나답게 사는 삶'에 대한 답을 기대하며 찾아온 독자들에게 그가 먼저 들려준 이야기는 뜻밖에도 초등학교 4학년 시절, 책에 푹 빠져 지냈던 어린 소년의 독서 경험이었다. 판사와 작가라는 이력보다 한 사람의 독자로서 이야기를 시작하면서 객석과의 거리도 자연스럽게 좁혀졌다.문 작가는 어린 시절 가장 많이 읽었던 책으로 헨리크 시엔키에비치의 <쿠오 바디스>를 꼽았다. 고대 로마와 기독교 박해를 배경으로 한 작품이다. 그는 "종교도 없고 종교적인 주제에 특별히 관심이 있는 것도 아니지만, 이 책은 로맨스로 읽었다"고 설명했다. 거대한 역사와 종교를 다룬 고전이었지만 어린 시절 그에게는 다음 이야기가 궁금해 책장을 넘기게 하는 소설이었다. 문 작가는 초등학생의 마음까지 사로잡은 문체와 인물 묘사, 탄탄한 서사의 힘을 짚으며 찰스 디킨스의 작품에 대한 애정도 함께 전했다.이어 박경리의 대하소설 <토지>를 이야기할 때는 서희를 향한 애정이 묻어났다. 문 작가는 서희의 당당한 기품과 서늘한 아름다움, 길상과의 사랑을 언급하며 작품 속 인물에 대한 각별한 마음을 드러냈다. 작품의 문학적 가치나 시대적 배경을 설명하기보다 인물이 살아가는 모습과 사랑에 주목하는 대목에서 문 작가의 독서 취향을 엿볼 수 있었다.그러면서 판사의 길을 선택한 뒤 마주한 현실은 소설 속 이야기만큼이나 복잡했다. 문 작가는 과거 인터뷰에서 "판사로 일하면서 파산 사건부터 살인 사건까지 저마다 감당하기 어려운 사연을 지닌 사람들을 법정에서 만났다"고 회고했다. 특히 남들과 자신을 비교하며 더 나은 삶을 좇다가 경제적 어려움에 빠진 사람들을 지켜보면서 행복이란 무엇인지 깊이 생각하게 됐다고 밝혔다.무엇보다 23년간 법관으로 일하면서 법률적 판단만으로는 온전히 헤아리기 어려운 개인의 삶과 그 이면에 놓인 사회적 문제들을 가까이에서 마주했다. 이러한 경험은 이후 <미스 함무라비>와 <악마판사>, 공익변호사들의 이야기를 다룬 드라마 <프로보노>로 이어졌다. 특히 <프로보노>에는 장애인과 이주민, 난민 등 법의 보호가 필요하지만 자신의 권리를 주장하기 어려운 이들의 이야기를 담았다.독서가 언제나 즐거움만 남긴 것은 아니었다. 어떤 책은 자신의 삶을 편안하게 바라볼 수 없게 만들기도 했다. 문 작가는 대학 시절 읽은 조정래의 <태백산맥>과 <전태일 평전>을 떠올렸다. 자신이 누리는 기회와 다른 사람들이 감당해 온 삶 사이의 거리를 고민했던 시간이었다. 법대에 진학한 사람으로서 무엇을 해야 하는지, 어떤 삶을 선택해야 하는지에 대한 질문도 뒤따랐다.문 작가는 당시의 자신을 미화하지 않았다. 진로를 고민하던 시절을 떠올리며 "돌이켜보면 공부하기 싫었던 마음을 그럴듯한 고민으로 포장했던 것은 아닌지 모르겠다"고 솔직하게 털어놓았다. 과거의 선택을 설명하면서도 스스로를 돌아보고 되묻는 모습이 인상적이었다. 그리고 판사로 일할 때는 "맡은 일을 성실하게 하고, 법정에서 만나는 사람들의 이야기를 조금이라도 더 들으려 노력했다"고 말했다. 이어 사회복지사와 간호사, 의사 등 공공의 이익을 위해 일하는 사람들을 언급하며 "각자의 자리에서 일하며 느끼는 보람이 있을 것"이라고 덧붙였다문 작가의 작품 세계를 이해하려면 판사 시절의 경험을 빼놓을 수 없다. 법관으로 일하며 직접 마주한 현실의 문제와 법정 안팎의 이야기를 드라마라는 장르로 풀어냈기 때문이다. 2018년 <미스 함무라비>를 시작으로 2021년 <악마판사>에 이어 2025년에는 <프로보노>의 극본을 맡았다. 이어 <프로보노>는 2025년 12월 첫 방송을 시작해 2026년 1월 종영한 12부작 법정 휴먼 드라마다.라틴어 'Pro bono publico'에서 유래한 프로보노는 '공익을 위하여'라는 뜻이다. 드라마는 출세를 좇던 엘리트 판사 강다윗이 예상치 못한 사건으로 법복을 벗고 공익변호사 전담팀에 합류하면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 드라마 주인공이 맡은 사건은 유기동물과 장애인, 청소년, 이주여성, 난민 등 사회적 관심과 법률적 지원이 필요한 다양한 영역을 아우른다. 작품은 법정에서의 승패나 극적인 반전에만 머물지 않았다. 법이 있어도 자신의 권리를 제대로 주장하기 어려운 사람들, 사회적 편견과 제도의 문턱 앞에서 목소리를 내지 못하는 이들의 현실을 들여다본다.문 작가는 작품을 준비하면서 실제 공익변호사들을 만나 취재하고 관련 사건을 조사했다고 설명했다. 다만 "현실을 그대로 재현하기보다는 드라마에 맞게 극적인 이야기로 재구성했다"고 말했다. 현실에서는 해결하기 어려운 사건도 드라마 속에서는 다른 결말을 상상해 볼 수 있기 때문이다.북콘서트의 주제였던 '나답게 살기'는 결국 삶의 선택으로 돌아왔다. 문 작가는 판사를 그만둘 때 자신의 행복을 우선순위에 두었고, 글 쓰는 삶을 선택했다고 말했다.그렇다고 다른 사람의 삶에 대한 관심까지 내려놓은 것은 아니었다. 대학 시절 품었던 고민과 부채의식을 공익변호사들의 이야기를 쓰는 작업에 담고 싶었다고 설명했다. 판결문을 쓰던 자리에서 대본을 쓰는 자리로 옮겨갔지만, 타인의 사정을 들여다보는 일은 계속되고 있었다.문 작가의 이야기를 들으며 나답게 살아가는 일과 사회적 책임을 다하는 일이 반드시 대립하는 것은 아니라는 생각이 들었다. 자신의 삶을 충실히 꾸려가면서도 타인의 어려움에 마음을 내어주는 방식은 저마다 다를 수 있다. 직업은 달라져도 한 사람이 오랫동안 품어온 고민과 질문은 다른 형태의 삶으로 이어지기도 한다. 합덕시립도서관에서 만난 문유석 작가는 좋아하는 소설 속 인물에 애정을 보이는 독자이자, 젊은 날의 선택을 솔직하게 되짚는 사람이었다. 그리고 법정에서 마주한 현실을 이야기로 풀어내며, 우리가 살아가는 세상에 또 다른 질문을 건네는 작가였다.아울러 문 작가는 문학과 드라마가 지닌 희망의 역할도 강조했다. 23년간 판사로 일하면서 인간에 대한 기대가 낮아지기도 했지만, "그렇다고 냉소와 비관만으로 이야기를 쓰는 것은 옳지 않다"고 했다. 오히려 "현실이 엄혹할수록 작품 안에서는 다른 가능성을 꿈꾸게 해야 한다"는 생각이다. 그의 이야기를 듣다 보니 법복을 벗은 뒤에도 그가 붙들고 있는 것은 현실을 외면하지 않으면서도 그 너머의 가능성을 이야기로 그려내려는 마음이 아니었을까.대덕동에 거주하는 이소정씨는 "평소 책으로만 접하던 문유석 작가를 직접 만나 이야기를 들으니 한층 가깝게 느껴졌다"며 "특히 남들과 비교하지 않고 나답게 살아가는 방법에 관한 이야기가 마음에 남았다. 강연장을 나선 뒤에도 오늘 들은 말을 곱씹으며 내 삶을 돌아보게 될 것 같다"고 말했다.