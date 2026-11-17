큰사진보기 ▲전국 각 지역에서 온 시민들을 대표해 지역 발언을 하는 모습. ⓒ 김도현 관련사진보기

큰사진보기 ▲행진 풍경. 많은 부산 시민들이 이들을 주목했다. ⓒ 임도훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲현수막을 들고 행진하는 모습. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가덕도신공항 반대 예술행동에서 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 김현욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲마무리 집회에서 일부 참여자들이 기념 촬영을 하는 모습. ⓒ 정남준 관련사진보기

11월 14일 토요일 오후 2시, 부산 서면 상상마당 인근에서 '가덕도신공항 우선착공 저지 및 백지화 촉구 부산집중행동'이 열렸다. 가덕도신공항반대시민행동이 주최한 이날 행사에는 부산을 비롯해 서울·대전·제주·거제·새만금 등 전국에서 모인 시민 150여 명이 참여했다.참가자들은 정부가 환경영향평가도 실시설계도 끝나지 않은 상황에서 착공 날짜부터 정했다고 주장하며 규탄의 목소리를 냈다. 특별법 개정안을 폐기하고 가덕도신공항을 전면 백지화하라고 요구했다.이날 부산에는 종일 비가 내렸지만, 대부분의 참가자들은 행진이 끝날 때까지 자리를 지켰다. 본집회에 앞서 가덕도신공항반대 예술행동은 사전행사로 피켓과 행진 소품을 만드는 시간을 마련했고, 오후 1시부터는 시민 누구나 발언할 수 있는 오픈마이크가 열렸다. 본집회는 노동해방 마중 남영란 활동가의 사회로 진행됐다.기조발언에 나선 김현욱 가덕도신공항반대시민행동 집행위원은 "비가 계속 내려 오늘 행진을 해야 할지 고민했지만, 더는 물러설 수 없기에 이 자리에 섰다"고 말했다. 이어 "착공이 잠시 멈춘 듯 보이지만 특별법은 개정될 것이고 착공은 또다시 강행될 것"이라며 "이 거대한 거짓말을 멈춰 세울 힘은 깨어 있는 시민들의 행동뿐"이라고 강조했다.서울에서 버스를 타고 온 이백윤 노동당 공동대표는 이를 두고 "건설자본이 버티면 법이 바뀐다. 이 공항은 누구를 위한 공항인가"라고 비판했다. 김찬휘 녹색당 공동대표는 "가덕도신공항은 숫자 세 개로 정리된다"고 말했다. 그가 든 숫자는 국토부가 직접 내놓은 비용편익비율 0.36, 사업비 17조 원, 그리고 무안공항의 353배에 이르는 조류충돌 위험이다.다른 지역에서 온 참가자들은 자기 지역의 싸움과 가덕도를 겹쳐 이야기했다. 새만금에서 온 오동필 새만금신공항백지화공동행동 집행위원장은 "새만금 사업은 30년 전 4천억 원으로 시작해 '한 삽 떴으니 두 삽도 떠야 한다'며 22조 원이 됐다"며 "가덕도신공항이 같은 길을 걷고 있다"고 경고했다. 거제에서 10년째 노자산 골프장 개발을 막고 있는 조경애 노자산지키기시민행동 활동가는 "노자산과 가덕도는 같은 바다를 공유하는 한 생명"이라며 "가덕도가 무너지면 노자산도 무너진다"고 말했다.정규석 한국환경회의 운영위원장은 "대통령이 약속했고 여야가 합의했으니 따라야 하느냐. 위험하면 멈추고 잘못됐으면 바꿔야 한다"며 "우리는 방해물이 아니라 이 나라의 주권자"라고 강조했다.참가자들은 성명서를 통해 "시민 1028명이 제기한 기본계획 취소소송에서 지금 조류충돌 위험을 놓고 본격적인 다툼이 벌어지고 있는데, 정부는 판결도 기다리지 않고 공사부터 하겠다고 한다"고 비판했다. 본집회 마지막에는 예술행동이 준비한 퍼포먼스가 이어졌다.본집회를 마친 참가자들은 오후 3시 10분께 삼두매를 들고 행진에 나섰다. 행렬의 선두에서 삼두매가 대오를 이끌었고, 대형 현수막과 새 모양 탈을 쓴 참가자들이 그 뒤를 따랐다. 서면로터리와 송상현광장을 거쳐 부산시청까지 이어진 빗속 행진은 거리를 지나던 많은 부산 시민들의 이목을 끌었다.부산시청 앞에 도착한 참가자들은 봄눈별의 즉흥 연주에 맞춰 함께 춤을 췄고, 생명평화덕계마을 언니두레의 노래를 들으며 이날 행동을 마무리했다. 가덕도신공항반대시민행동은 "가덕도신공항이 단 한 삽도 뜨지 못하도록 법정과 거리에서 끝까지 싸울 것"이라고 밝혔다.