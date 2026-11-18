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덧붙이는 글 |



[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

'지하의 투사 지상의 신사'라 불리며 해방정국에서 건준에 이어 좌우합작을 주도해온 몽양 여운형이 1947년 7월 19일 테러범들의 11차 시도로 암살되었다. 아직 한참 일할 나이인 61살 때이다. 도처에 그를 노리는 자들이 많았다.몽양은 권모술수를 모르는 이념형의 담백한 인물이었다. 미국이 한때 이승만 대신 그를 대안으로 고려했지만 여전히 거리를 두었다.어떤 이들은 냉전의 프리즘으로 여운형의 본모습과 투쟁·업적을 왜곡화하는데 힘을 쏟고, 그를 독립운동사의 정통에서 거세하려 든다. 그러나 여운형은 일제의 위협과 유혹을 받았으나 친일파가아니었다. 러시아혁명과 중국혁명의 세례를 받았으나 공산주의자가 아니었다. 김일성을 몇 차례 만났으나 종북주의자가 아니었다. 전부 목표를 향하는 곁가지이거나 수단치일 뿐이었다.여운형의 가치와 행동의 다양성 속에서도 일관되게 흐르는 사상의 수맥은, 정맥은, 진보적 민족주의였다. 그는 이 소임을 위해 불온했던 시기를 불우하게 살다갔다. (주석 1)여운형의 암살 소식은 안재홍에게 큰 충격이었다. 지향하는 바가 비슷하고, 무엇보다 건준을 조직할 때 함께한 동지였다. 여섯 살 연상이었으나 동지로서 허물없이 지냈다. 몽양이 암살당하는 무렵 그도 '가벼운 저격'을 받았던 듯 하다.하루는 고인(민세)이 김구 선생을 경교장에서 만나고 나오면서 가벼운 저격을 받은 일이 있었는데, 그때 집에 있던 다른 사람을 보고, "바로 발끝에 총알 하나가 떨어지더군"하며 농담하였다.(민세 별세 당시 신문보도에 인용된 권영우씨의 말)여운형·장덕수 제씨가 암살되고 할 때, 다음 차례는 암살대상으로 안민세 선생과 아버님(이승복)이 지목되었다는 거예요.(<평주 이승복 선생 팔순기> 내 인용된 이세윤씨의 말) (주석 2)안재홍은 몽양 암살 후 '몽양 여운형씨의 추억'을 썼다. 기미년의 회고에서부터 신문사 시절, 건준 당시, 좌우합작 등의 인연을 돌이켰다. "몽양의 하관식을 보고 초연히 돌아서는 나의 심경은 적막하다. 이제는 이미 유명의 길이 갈렸고나"라고 마무리했다.'몽양 여운형씨의 추억'의 '기미년의 회고' 앞 부분이다.나무라고 싶다가도 탐탁스러이 생각되고, 미운 듯 하다가도 그리운 인물은 고 몽양 여운형씨이다.내가 몽양을 처음으로 만나기는, 1912년 늦은 가을, 그가 당시 아직 구한제국사 때 이래 명칭을 지내고 있었던 황성기독교청년회 베이스볼 팀을 거느리고 일본 도쿄에 조도전대학 야구부의 초청을 받아왔을 때이었다. 그때는 조국이 망한 지 2년 만이어서 우리 청년 학도들은 가슴 속에 까닭없이 울근불근 겁잡기 어렵던 때이었다.몽양은 26, 7세 되는 한참 때 청년이었는데, 허울 좋은 풍채에 카이제르 수염을 뻗히고, 검은 수묵 두르마기에 흰 동정 달아 입고, 수만의 일본인 관중이 둘러보는 호산원(戶山原)머리 조도전 야구장에서 테이블을 지키면서 유유히 야구의 스코어를 보던 것이다.이 보다 하루 앞서, 경경 신전구에 있는 중국기독교청년회관을 빌어 재동경조선유학생이 수백 명 가까이 모여 그 야구단 환영회를 하는데, 주최 측의 환영사가 끝난 뒤에 몽양은 답사하러 와서, 마찬가지 차림으로 간단한 말씀을 마치는데, "우리 어머니는 그렇게 돌아가셨지만 우리네 여러 오누이들은 다 잘 자라고 있습니다." 하며, 똑 같은 말을 두 번이나 되풀이 하여, 조국은 불행 복몰되었으나 우리 민족은 잘 생장하고 있다고 표현하였던 것이다. 그때에는 이와 같은 감상적인 말을 서로 서로 주고 받고 하면서 열루를 그윽히 흘리고, 혹은 여사에 모이어 앉으면 비분강개하는 동양식 지사의 정열을 올리던 것이다.나는 그때 몽양과 서로 깊은 인식은 가졌으나, 그러나 그때에 보던 몽양, 사귀던 몽양은 아직 그렇게 두각을 드러내지 못하였었다.1919년 기미운동 일어난 후 상해에 임시정부가 설립되었는데, 여운형씨는 외교부차장이라고 전파에 왔었다. 당시 조소앙씨는 파리강화회의에 김규식 박사를 보좌키 위하여 갔었고, 신익희·윤현진(고) 제씨 모두 각부에 차장이 되어 이 청년 부대들이 한참 령명을 들날린다고 하는데, 나는 그 카이제르 수염에 풍채도 좋고 맷집도 있어 보이는 여운형씨가 아마 외교차장 노릇을 활발히 잘 하여서 하고, 혼자 생각하여 보았다.그해 가을이 되어, 여운형씨를 일본행을 한다고 하는데, 나는 늦게야 투옥되었다. 이 일본행에 관하여는 사실상의 관계있었는지 없었는지는 지금도 알지 못하고 있는 터이다. 당시 내가 지도하고 있던 비밀결사 '대한청년외교단'의 명의로서 "일본에는 직접 대표를 파견하여 정면으로 한국독립의 간절한 정치성을 역설하는 것"을 하나의 건의로서 제출하였고, 이것이 땅속에 묻었던 일체 서류와 함께 발각되어, 대구지방법원인 일제의 공판청에서는, 하촌(河村) 검사가 이것으로서 여씨의 행동과 관련시키어 그야말로 준열한 논고 거리로 삼는 것이다.그런데 몽양이 일본에 건너가자마자, 나는 그해 2월 27일로써, 비밀결사가 간첩에게 밀고되어, 대한애국부인회 일당과 함께 경북 경찰부에 검거되었었고, 인하여 예심일에 3년형을 받고 30수개월 투옥되어 있었던 까닭에, 몽양의 그 시기 나가는 동경 연극은 철창 속의 새어들어 오는 소문으로만 단편적으로 듣고 있었다. (주석 3)주석1> 김삼웅, <몽양 여운형평전>, 채륜, 2015.2> 천관우, '민세 안재홍연보', <선집> (4).3> <선집> (2).