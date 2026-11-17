큰사진보기 ▲폴 두클로스 주한 페루 대사는 16일 오후 서울 종로구 인사동 아라아트센터 갤러리에서 열린 '수교 60주년 한국-페루 문화예술교류전' 기념식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한국-페루 수교63주년 문화예술교류 전시전시장에는 페루와 한국 작가들의 작품 100여점이 선보였다. ⓒ 김철관 관련사진보기

폴 두클로스 주한 페루 대사가 수교 60주년 기념, 한-페루 문화예술 교류 전시회 기념식 인사말을 통해 " 올해부터 매년 4월 1일을 '페루-한국 우호의 날' 기념하게 된다"고 밝혔다. 특히 "페루의 마추픽추가 한국과 페루를 하나로 잇는 상징이 될 것"이라고 강조했다.폴 두클로스 주한 페루 대사는 지난 16일 오후 3시부터 서울 종로구 인사동 아라아트센터 5층 갤러리에서 열린 '수교 60주년 한국-페루 문화예술교류전' 기념식 및 시상식에서 인사말을 했다.그는 "2026년 한국과 페루가 수교를 한 지 63년이 됐다"며 "양국은 오랜 우정과 상호 협력을 바탕으로 양국 관계는 물론 국제무대에서도 협력의 지평을 넓혀 왔다"고 말했다.이어 "그 여정 속에서 굳건한 포괄적, 전략적 동반자 관계를 다지고 미래를 향한 비전을 함께 나누고 있다"며 "이울러 올해부터 매년 4월 1일을 '페루-한국 우호의 날'로 기념하게 됐다"고 피력했다.그는 "이런 뜻깊은 해에 페루 잉카문명의 위대함을 보여주는 유네스코 세계유산이자, 세계 신 7대 불가사의 중 하나로 꼽힌 잉카 성채 도시 마추픽추를 주제로 특별전을 마련해 주신 <외교 저널>에 각별한 감사의 말씀을 드린다"며 "마추픽추는 한국인들의 마음속에도 특별한 자리를 차지하며, 한국과 페루의 교류를 상징하는 대표적인 유산으로 자리매김했다"고 강조했다.이어 "웅장한 산들에 둘러싸인 이 경이로운 고고학 유적은 20세기 초부터 세계의 주목을 받기 시작했다"며 "이번 전시는 1911년 탐험을 통해 마추픽추를 세계에 널리 알린 하이럼 빙엄이 촬영한 역사적 사진과 함께 유적의 건축 구조물을 담은 사진과 전시물을 선보였다"고 말했다.특히 "이를 통해 잉카 건축의 정교함과 내진 기술, 발달한 수리 체계를 살펴보고, 인간의 창의성과 자연이 빚어낸 놀라운 조화를 만나보실 수 있을 것"이라며 "마추픽추는 양국의 유대를 보여주는 뜻깊은 상징이기도 하다"고 피력했다.폴 대사는 "올해는 국가유산 진흥청과 국가유산청이 추진하는 마추픽추 보존-관리 역량 강화 사업이 시작되는 해"이라며 "이 사업은 기후변화의 부정적인 영향과 관광객 증가에 다른 부담에 대응해 고고학 공원의 보존을 위한 종합적인 노력을 기울이는 데 목적을 두고 있다. 아울러 마추픽추 보호구역 내 기반 시설의 디지털 기록화도 함께 추진한다"고 밝혔다.이어 "이번 전시는 또 하나의 유네스코 세계유산인 카팍 냔, 즉 잉카 도로망을 담은 사진들과 함께 소개된다"며 "이 방대한 교통 통신망은 안데스 문명이 수 세기에 걸쳐 구축한 것으로, 이후 잉카가 '타완탄수유'라는 정치적 통합 구상 아래 이를 하나로 연결하고 확장했다"고 말했다.그는 "약 5000km에 걸쳐 뻗어 있는 '카팍 냔'은 탁월한 고고학 유적과 빼어난 자연 경관을 이어주며, 그 주변에 고유한 동식물이 살아 숨 쉬고 있다"며 "전시된 사진들은 이 길을 따라 펼쳐지는 유산과 자연의 아름다움을 전해드릴 것"이라고 강조했다.마지막으로 그는 "전시가 안데스 문명의 경이로운 고고학 유산과 찬란한 문화의 세계로 안내할 것"이라며 "나아가 페루의 유구한 역사와 세계의 위대한 문명 가운데 하나인 안데스 문명이 남긴 유산의 가치를 더욱 깊이 이해하고 음미하는 뜻깊은 자리가 되길 기원한다"고 전했다.행사를 주최한 이존영 <외교저널> 발행인은 "대한민국과 페루의 수교 63주년을 기념하는 문화예술 교류전을 개최하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "아울러 페루 대통령님의 취임을 축하드린다"고 말했다.한편, 지난 14일부터 오는 18일까지 열릴 한-페루 수교 63주년 문화예술 교류전에는 마추픽추의 성채, 안데르스 산맥의 설경, 잉카 문명의 왕국과 도자기 잔해 등 40여 점의 페루의 작품이 선보였고, 태양 아래 피어난 영원한 우정(청목 김환경-담화 이존영 공동 작품), 봄날의 화조도(이상희 작가), 청록산수도(최문정 작가), 고요와 바람 사이(항초 김영희 작가) 날개1 날개2(황수정 작가) 등 한국 작가 작품 50여 점도 선보였다.