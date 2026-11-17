큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 박정훈 국민의힘 의원이 제시한 세무사 자격시험에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위 수법 관련 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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최근 세무사시험 부정행위 논란을 보면서 시험이 우리 사회에서 갖는 의미를 다시 생각하게 된다. 부정행위가 드러날 때마다 사람들은 수험생들의 도덕성을 탓하고 시험 관리의 허점을 지적한다. 물론 부정행위는 잘못이고 책임을 물어야 한다. 하지만 개인의 일탈을 나무라기 전에 먼저 물어야 할 것이 있다. 왜 우리 사회는 시험 하나에 인생을 걸게 됐을까.한국에서 시험은 그저 배운 것을 확인하는 절차가 아니다. 어느 대학에 가느냐, 어떤 자격증을 따느냐에 따라 직업과 소득, 사회적 대우까지 크게 달라진다. 사회 불평등으로 격차가 확대되고 양질의 일자리가 부족한 사회에서 전문직 자격증은 계층을 뛰어넘을 수 있는 사다리로 여겨진다.자격증이 곧 고소득을 보장하는 시대는 지났다. 그럼에도 수험생들이 시험에 매달리는 것은 다른 선택지가 마땅치 않기 때문이다. 시험에 떨어지면 그동안 들인 시간과 비용을 잃고 다시 불확실한 경쟁에 뛰어들어야 한다. 합격하면 인생이 바뀌고 떨어지면 나락이라는 불안감이 클수록 규칙을 어기고 싶은 유혹도 커진다. 시험이 능력을 검증하는 절차를 넘어 생존의 입장권이 된 셈이다.시험 부정행위가 한국만의 문제는 아니다. 미국에서는 부유층이 돈으로 명문대 입학을 조작한 사건이 있었고, 중국과 인도에서도 대규모 입학시험 부정행위가 문제가 됐다. 경쟁에서 얻는 보상이 클수록 부정행위의 유혹도 커진다. 문제는 일부 수험생의 도덕성만이 아니라 시험 결과에 지나치게 많은 보상을 몰아주는 사회 구조에 있다.우리는 같은 문제를 같은 시간에 풀게 하면 공정하다고 믿는다. 하지만 누군가는 비싼 학원과 과외를 통해 시험 기술을 익히고, 누군가는 생계를 걱정하며 쫓기듯 공부한다. 출발선부터 다른데 시험장에서만 동일한 조건을 적용한다고 공정한 경쟁이 되는 것은 아니다. 더구나 합격 이후의 보상까지 크게 벌어진다면 시험은 계층 이동의 사다리보다 기존 불평등을 재생산하는 장치가 되기 쉽다.그렇다고 시험을 없애자는 이야기는 아니다. 시험은 학연이나 혈연, 돈과 권력에 따른 특혜를 막는 데 필요한 제도다. 다만 시험 절차의 공정성과 시험 결과가 만들어내는 사회적 불평등은 구분해서 봐야 한다. 시험을 공정하게 치렀다는 사실만으로 그 결과에 따른 모든 격차까지 정당화할 수는 없다.최근 인공지능의 발전은 시험의 의미에 더 근본적인 질문을 던진다. AI가 방대한 지식을 기억하고 복잡한 문제의 정답까지 찾아내는 시대에 인간에게 여전히 암기력과 문제 풀이 속도를 경쟁시키는 것이 얼마나 의미 있을까.미국 펜실베이니아대 와튼스쿨의 이선 몰릭 교수는 AI의 능력을 인간처럼 시험을 치르게 하고 정답률로 평가하는 방식의 한계를 지적했다. 시험 점수가 높다고 해서 실제 업무에서도 그만큼 뛰어난 성과를 낸다고 단정할 수 없다는 것이다. 그는 AI가 실제로 수행할 업무와 판단 능력을 평가해야 한다고 강조했다. 이러한 문제의식은 인간의 시험에도 적용할 수 있다. 시험 성적이 우수하다는 사실과 현실에서 복잡한 문제를 해결할 능력이 있다는 사실은 반드시 일치하지 않는다.특히 세무사나 변호사, 의사 같은 전문직은 지식을 많이 아는 것만으로 충분하지 않다. 실제 상황에서 무엇이 문제인지 파악하고, 상충하는 이해관계를 살피며, 자신의 판단이 타인의 삶에 미치는 결과까지 고려해야 한다. 물론 지식이 필요 없어졌다는 뜻은 아니다. AI가 내놓은 답이 옳은지 판단하려면 오히려 탄탄한 기초지식이 필요하다. 중요한 것은 지식의 양만이 아니라 그것을 제대로 활용하고 자신의 판단에 책임질 수 있는 능력이다.그렇다면 전문직 자격시험도 달라져야 한다. 기본적인 지식뿐 아니라 실제 문제를 해결하는 능력과 직업윤리까지 평가해야 한다. 이를 위해 사례 중심의 평가와 심층 면접을 도입하고, 실무교육과 수련 과정에서도 전문성을 검증할 필요가 있다. 한 번의 필기시험으로 평생의 전문성을 보증할 수 있다는 발상부터 다시 따져봐야 한다.부정행위를 단속하고 책임을 묻는 일은 당연하다. 그러나 감시와 처벌만 강화한다고 문제가 해결되지는 않는다. 시험의 평가 방식뿐 아니라 합격 이후의 보상 구조와 실패해도 다시 도전할 수 있는 사회적 조건까지 바꿔야 한다.AI 시대에 다시 물어야 할 것은 인간이 얼마나 많은 정답을 알고 있느냐가 아니다. 정답을 얻은 다음 그것으로 무엇을 할 수 있으며, 그 결과에 얼마나 책임질 수 있는가 하는 것이다. 시험이 인생을 결정하는 힘을 덜 가질수록, 오히려 시험은 본래의 역할인 능력 평가에 충실해질 수 있다.