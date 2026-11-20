오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲여행 3일차에 갔던 낙안읍성의 가을 풍경 ⓒ 안사을 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광한루원에서 ⓒ 안사을 관련사진보기

큰사진보기 ▲가창오리와 흑두루미영상을 캡처한 것이라 화질이 좋지 않다. 화면보다 5배 정도 많은 개체가 어우러져 춤을 추고 있었다. ⓒ 안사을 관련사진보기

큰사진보기 ▲성곽에 앉아 도란도란 이야기를 나누었다. ⓒ 안사을 관련사진보기

지난 10일부터 12일까지 2박 3일 여행을 계획하며 아이의 행복한 모습을 기대했다. 꽃 피는 봄에는 너무 어렸고, 여름은 혹독하게 더웠으니 이제야 비로소 울긋불긋한 자연을 만끽할 수 있지 않을까 생각했다. 그런데 웬걸. 다양한 나뭇잎의 색깔만큼이나 아이의 감정도 널을 뛰었다. 짧고 진한 웃음과 길고 깊은 짜증을 반복적으로 보여주었다.아이의 감정 기복은 마지막 날 점심 식사 때 절정을 이루었다. 여독이 쌓여 지친 터라 더욱 힘들었으나 어떤 깨달음을 얻기도 했다. 이에 대해서는 글의 마지막에 서술하도록 하겠다.이번 가을 여행을 함께 하기 위해 아내의 친구가 아들과 함께 내려왔다. 엄마 혼자서 9개월 된 아기를 차에 싣고 짐까지 챙기는 것이 쉽지는 않았을 것이다. 짐을 최대한 덜 푼 채로 하룻밤을 우리 집에서 보내고 다음날 아침 본격적인 여행길에 올랐다.낙안읍성 근처에 숙소를 잡고 이틀을 묵기로 했다. 한 번에 이동하기 먼 거리라 가는 길에는 남원을, 오면서는 곡성을 기착지로 삼았다. 둘째 날 선암사로 가 본격적인 가을을 만나고 시간이 허락한다면 저녁에 순천만을 걷기로 했다. 낙안읍성은 돌아오는 날 돌아보기로 했다.둘째 날 아침이 되어 낙안면 바로 옆 승주읍에 위치한 선암사로 향했다. 운전하느라 사진으로 담지 못했던 길가 풍경이 지금도 눈에 선하다. 마치 일부러 가꾸기라도 한 듯 갖가지 모양과 색을 뽐내는 나무들이 조화롭게 산을 수놓고 있었다.주차장 근처 식당에서 점심을 먹고 만반의 채비를 갖추었다. 선암사까지의 길은 짧고 완만하지만, 아기를 동반해야 하니 이동이 만만치 않았다. 그래도 여기까지 왔으니 가을이 품은 고즈넉한 산사를 아이들에게 보여주고자, 비포장 도로 위로 유모차를 밀고 고행을 할 각오를 했다.그 마음에 하늘이 감동했는지 뜻밖의 행운이 따랐다. 안내소 앞 차단기에서 근무하시던 분께서 우리를 멈춰 세우더니 아이가 있으니 차로 이동을 하는 것이 어떻겠느냐고 권유하신 것이다. 고개를 몇 번이고 숙여 감사를 표한 후 주차장에서 차를 가져와 유모차를 다시 싣고 선암사까지 안전히 이동했다.가을 공기가 참으로 싱그러웠다. 햇살은 따스했고 바람은 서늘했다. 보송보송한 이불을 둘러쓴 채 따뜻한 아랫목에서 창문을 열고 차가운 밤바람을 코 끝으로 느끼던 순간이 떠올랐다. 아이도 풍경이 마음에 들었는지 연신 사찰의 처마와 나무를 응시하며 엄마의 어깨에 매달린 채로 다리를 까딱까딱 흔들어 댔다.충분히 경내를 거닐었다. 산속에 폭 싸인 전각, 우리는 그 속에 폭 싸여 있었다. 바람이 불면 가지에서 갓 떨어져 나온 색색의 나뭇잎이 나부꼈다. 아이와 함께 저만치 걸어가는 두 엄마의 어깨 위로 깊어져 가는 가을의 모습이 얹혔다.숙소로 돌아가기 전 순천만에 잠시 들렀다. 서쪽 하늘에 짙은 구름이 밀려와 기대했던 붉은 석양은 없었다. 그렇지만 시각적 아쉬움은 청각적 자극에 밀려 금세 사라졌다. 사방에서 들려오는 새소리에 마음마저 쫑긋하게 되었기 때문이다. 날갯짓에 갈대가 스치는 소리, 쉴새없이 끼룩거리며 새 가족이 조잘대는 소리 등에 귀를 기울이고 있었다.그때였다. 모든 평범한 소리를 압도하는 음파가 밀려왔다. 흑두루미 떼가 이동하는 소리였다. 논에서 날아올라 검은 바다로 날아가는 거대한 무리를 넋 놓고 보고 있었는데 멀리서 더욱 비현실적인 움직임이 보였다. 가창오리 떼의 군무였다. 시시각각 변하는 곡선의 덩어리가 순식간에 우리의 머리 위로 옮겨왔고 그 사이를 쐐기 형태로 비집고 지나가는 흑두루미의 대열은 그야말로 환상적인 랑데부였다.짙어지는 어둠 속에서 들려오는 생소한 소리와 낯선 광경에 아이는 다소 압도된 듯했다. 약간 무서움을 느끼는 것도 같았다. 하지만 어느 자연사 박물관에서도 경험할 수 없는, 생태의 파노라마 아래 놓인 이 순간이 아이의 무의식에 자리 잡을 것이라고 믿는다. 그리고 같은 곳에서 감탄하던 부모의 정서 또한 고스란히 아이의 마음으로 전달되었을 것이다.마지막날 아침 집으로 돌아갈 채비를 다 마치고 숙소 바로 옆에 위치한 낙안읍성으로 이동했다. 곳곳에서 전통 그대로의 방식을 재현하고 있었다. 대장간에서 벌겋게 달궈진 쇠를 내리치는 대장장이 아저씨, 키를 이용해 나락과 쭉정이를 분리하던 아주머니, 쌀겨를 벗겨내기 위해 맷돌을 신나게 돌리던 관광객.우리 아이는 뭘 아는지 모르는지 정신이 팔려 그 모습들을 바라봤고 친구네 아이는 엄마 품에서 세상모르게 잠들었다. 가장 신난 것은 두 엄마였다. 은행나무에 깃든 생활사, 탐스럽게 익어가는 감의 자태 하며, 읍성의 이곳저곳을 누비며 재미있게도 구경했다.이제 앞부분에 언급했던, 마지막 날 점심 식사 이야기를 마저 하겠다. 그곳은 보성강 바로 옆에 자리한 식당이었다. 맛도 맛이지만 운치 있는 풍경에 종종 가는 곳이었다. 아이는 아기 의자에 잘 앉아 있는 듯하더니 얼마 가지 않아 식기를 떨어트리고 소리를 질러댔다. 서둘러 사람이 없는 테라스로 나갔다.보통 밖에서는 진정하는데 이날은 테이블 위로 올라가겠다며 바락바락 악을 썼다. 테이블을 벗어나면 4미터는 족히 되어 보이는 낭떠러지였다. 얼굴이 시뻘게진 채로 온몸에 힘을 주며 자신이 낼 수 있는 가장 큰 소리로 두 단어를 외쳐댔다. 발음은 '아빠'와 '엄마'였지만 그 속에 담긴 의미는 더욱 심오했을 것이다.이럴 때 내가 할 수 있는 것이라곤 아이가 떨어지지 않도록 붙잡고 있는 것밖에는 없었다. 억압이라고 느끼지 않도록 악력의 완급을 조절하며, 아이가 제풀에 지쳐 속이 다 풀릴 때까지 그대로 있었다. 머리는 점점 커 가는데 아직 걸을 수도 없고 말문이 트이지도 않으니 얼마나 답답할까 생각하면 한편 이해가 가기도 했다.언뜻 익숙한 장면이라는 느낌이 들었다. 고등학교에서 근무하며 매년 한 번씩 겪는 일과도 비슷했던 것이다. 해마다 가장 힘든 아이 한 두 명이 꼭 통합기행(교과명이자 현장체험학습) 중 북받쳐 오르는 감정을 이기지 못하고 설움이나 울분을 토해냈다. 결국엔 내 품에 안겨 엉엉 울던 녀석, 다음날 찾아와 사과하는 녀석 등 그 모습이 다양하기도 했다.우리 아이의 허리를 붙잡은 채로 생각에 빠졌다. 진로든 친구 관계든, 혹은 이성 문제가 될 수도 있을 것인데 질풍노도의 시기를 보내며 이 아이가 위태로운 곳으로 가고자 할 때 나는 아빠로서 어떤 길을, 어떠한 방식으로 제시할 수 있을 것인가.'오늘처럼 하면 되겠지. 아니, 오늘처럼 할 수밖에 없겠다'는 생각에 이르렀다. 아이가 테이블 위로 올라가려는 것을 막을 수 없었듯, 결국 한 인격체는 자신이 가고자 하는 곳으로 가게 되어 있다. 다른 사례를 볼 필요도 없다. 나 자신이 거쳐온 청소년기와 청년기를 보면 너무도 자명하다.말린다고 될 일이 아니다. 부모의 손이 닿지 않는 곳에서 더 위험한 결정을 더 은밀하게 할 뿐이다. 이날의 결심을 두 가지 문장 정도로 정리했다. '남에게 피해를 주지 않도록 할 것', '아이의 선택을 존중하되 정말로 낭떠러지에 떨어지지 않게만 붙들어 줄 것'.가을은 모든 게 깊어가는 계절인가 보다. 돌도 안 된 아기도 자신과 싸우며 익어가고 있고, 초보 아빠인 나 또한 하루하루 담금질을 견디며 단단해지고 있다. 이 과정을 온전히 함께 보내며 더욱 인내하는 아내 역시 종종 말하곤 했다. 이 아이가 우리에게 온 것은 우리로 하여금 조금 더 좋은 어른으로 성장케 하기 위해서였다고 말이다.