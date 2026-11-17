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"그래, 서로 심심한 것들끼리 한번 질펀하게 놀아보자."

"가까운 사람의 죽음은 마음을 다잡는 데 많은 시간이 필요할 것이다."

큰사진보기 ▲한 문장 앞에서 멈춘 책아리요시 사와코의 <황홀한 사람>. 가까운 사람의 죽음에 관한 문장을 읽으며 어머니를 떠올렸다. ⓒ 청미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함께하는 오늘원주 소금산에서 아내와 손을 맞잡고. 아직 함께 가보고 싶은 곳이 많다. ⓒ 양순길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글에 인용한 문장은 아리요시 사와코 지음, 김욱 옮김, <황홀한 사람>(청미) 38쪽에서 가져왔습니다.

요즘 부쩍 "내가 몇 살이더라?" 하고 잠깐 멈칫할 때가 있다. 나이를 헤아리다가도 곧 다른 생각으로 넘어간다. 읽다 만 책은 어디까지 읽었는지, 다음 글에는 무엇을 쓸지, 새로 배우는 것은 어디에 써먹을지. 앞으로의 시간을 무엇으로 채울까 궁리하다 보면 나이라는 숫자는 어느새 뒷전으로 밀려난다. 마침, 서재의 책들이 저마다 나를 부른다.책장을 넘기다 보면 평소에는 그냥 지나쳤던 것들이 하나둘 눈에 걸린다. 별것 아닌 것에 오래 눈길이 머물고, 생각은 거기서부터 시작된다. 이번에 손에 잡힌 책은 아리요시 사와코의 <황홀한 사람>이었다. 책을 읽다 38쪽에서 멈췄다.짧은 문장인데 쉽게 넘어가지 않았다. 어머니가 떠올랐다. 요양병원에서 돌아가셨다. 마음을 전하는 일을 미루지 말아야겠다고 생각했다.고희를 넘긴 나이는 무거운 숫자로 다가오지만, 그 숫자는 나와 좀처럼 겹치지 않는다. 거울 속 얼굴에는 세월이 제법 내려앉았고, 먼 길을 걸은 다음 날이면 몸이 먼저 어제의 일을 기억한다. 그런데 마음에는 달력이 없는 모양이다. 아직 가보고 싶은 곳이 있고, 읽지 않은 책이 궁금하며, 새로운 것을 배우는 일 앞에서는 여전히 설렌다.예전에는 나이를 한 살 더 먹는 일이 별로 두렵지 않았다. 하지만 예순을 지나 일흔을 넘기면서 시간의 결이 달라졌다. 더구나 암이라는 두 번의 계절을 지나며 시간이 무한하지 않다는 사실을 실감했다. 얼마나 오래 사느냐보다 오늘을 어떤 빛깔로 사느냐가 중요해졌다.그 계절은 나에게만 찾아온 것이 아니었다. 아내도 암 수술을 받았다. 각자의 몸에 찾아온 병을 겪으며 우리는 함께 걷는 속도를 다시 맞추었다. 얼마 전 소금산에서 아내가 걸음을 멈추면 나도 섰다. 서둘러 앞서가기보다 나란히 걸었다. 함께 걸을 수 있다는 일이 새삼 고마웠다.이제는 '나중에'라는 말을 쉽게 믿지 않는다. 나이가 들수록 시간의 값이 비싸진다는 것을 알기 때문이다. 하고 싶은 일이 있으면 할 수 있을 때 하고, 만나고 싶은 사람이 있으면 만날 수 있을 때 만나려 한다.삶의 속도가 느려지고 나서야 비로소 눈에 들어오는 것들이 있다. 아침 햇살이 거실 깊숙이 들어오는 순간, 아내와 별 말 없이 마시는 커피 한 잔, 손녀가 불러주는 이름. 예전에도 내 곁에 있었던 것들인데 이제는 그 앞에서 조금 더 오래 머문다.행복이 작아진 것이 아니라, 행복과 나 사이의 거리가 가까워진 것이 아닐까. 이렇게 소중해진 하루하루를 그냥 흘려보내지 않으려고 나는 글을 쓴다. 마음에 남은 장면을 붙잡아 문장으로 옮기고, 쉽게 말하지 못했던 생각을 천천히 풀어놓는다. 글을 쓰는 동안 내가 무엇을 고마워하고 무엇을 두려워하는지도 조금씩 알게 된다.나이가 들수록 관계의 빈자리가 생기기도 하지만, 글을 쓰면서 새로운 인연을 만난다. 어디선가 같은 시간을 건너는 사람이 찾아오고, 얼굴도 모르는 사람이 남긴 한마디가 오래 마음에 머문다. 내 이야기를 꺼내놓자, 누군가는 자신의 이야기를 들려준다. 그렇게 글 한 편이 사람과 사람 사이에 작은 자리를 만든다.세상과 호흡하려는 마음은 또 다른 배움으로 이어졌다. 요즘은 양평평생학습센터에서 '노션으로 배우는 메타 글쓰기' 수업을 듣고 있다.수업에서는 자기 생각을 한발 물러서서 살펴보고, 스스로 판단하고 선택하는 일에 관해 배웠다. 여행도 내가 무엇을 좋아하는지 알아야 더 즐겁고 만족스럽게 다녀올 수 있다는 이야기가 기억에 남는다. 어디를 얼마나 많이 다녀왔는지보다 그곳에서 내가 무엇을 느꼈는지가 중요하다는 생각이 들었다.원으로 된 그림에 자신을 표현하는 단어를 채워 넣는 활동도 했다. 그 안에 '호기심'이라는 말을 적으며 내가 어떤 사람인지 돌아보았다. 수업에서 들은 용어와 설명을 모두 또렷하게 기억하는 것은 아니다. 그래도 나를 설명할 말을 찾던 시간은 기억에 남았다.일흔 해를 넘게 나와 함께 살아왔지만, 나를 표현하는 단어 하나가 새삼스럽게 다가왔다. 나는 무엇을 좋아하는 사람일까. 어떤 일을 할 때 즐겁고, 무엇이 궁금해서 자꾸 새로운 것을 기웃거릴까.돌이켜보면 나를 그 수업으로 이끈 것도 호기심이었다. 글을 쓰고 있으면서도 다른 방식으로 써보고 싶고, 익숙한 도구가 있는데도 낯선 것을 배워보고 싶다. 나를 설명하는 말로 나이라는 숫자보다 '호기심'이 더 잘 어울릴 수도 있겠다는 생각이 들었다.이 나이의 배움은 알아가는 즐거움만으로도 충분해 자유롭다. 당장 능숙해지지 않아도 괜찮다. 배운 것이 잘 기억나지 않으면 다시 묻고 찾아보면 된다. 모르는 것이 하나 생기면 궁금한 것이 둘이 되고, 내일 아침 눈을 뜰 이유도 하나 더 생긴다.몸은 세월을 따라가지만, 마음까지 나이라는 숫자에 맞출 필요는 없겠다. 계속 궁금해하고, 가끔 설레면서 살고 싶다.책상 위에 놓인 종이 한 장을 물끄러미 바라본다. 앞으로 남은 내 시간도 저 백지와 닮았다. 열 장인지 백 장인지 알 수는 없지만, 아직 써볼 이야기가 남아 있다.오늘도 그 백지 위에 내 마음을 슬며시 올려놓는다.