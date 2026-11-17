큰사진보기 ▲16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 최근 발생한 세무사 시험 초소형카메라 활용 AI 부정행위 사례 자료가 모니터에 올려져 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"다들 그렇게 하는데요."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 오랫동안 중·고등학교에서 아이들을 가르쳤으며, 최근 학교에서 마주한 갈등과 딜레마를 통해 우리 사회를 비추는 책 《학교라는 이상한 세계》(지음미디어)를 펴냈습니다.

세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위가 국가시험에 대한 신뢰를 흔들고 있다. 1차 시험 160문항 가운데 단 한 문제만 틀린 수석 합격자는 의혹을 부인하다가 지난 15일 전자기기와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 인정했다.나라에 비상이 걸렸다. 올해 실시된 국가자격시험의 부정행위 의심 사례를 조사하고, 전파탐지기 도입과 감독인력 확대 등을 추진하기로 했다. 수능을 코앞에 두고는 스마트안경 등 전자기기 반입 통제를 강화하고, 안경과 옷깃, 소매, 단추까지 살피는 방안도 논의되고 있다.필요한 조치다. 정직한 수험생의 권리는 반드시 보호해야 한다. 그러나 부정행위를 어떻게 찾아낼 것인가에 관심이 집중된 사이, 왜 누군가는 부정행위를 영리한 선택으로 여기게 되었는지에 대한 성찰은 뒷전으로 밀리고 있다. 이번 사건을 접하며 오래전 교실에서 들었던 한 마디가 떠올랐다.고등학교에서 담임을 하던 6년 전쯤이었다. 한 학생이 교내 독서감상문 대회에 친구들의 이름으로 감상문을 여러 편 제출했다. 당시 수상 인원은 참가자의 20% 이내로 규정되어 있었다. 참가자가 늘어나면 수상할 수 있는 인원도 늘어나는 구조였다.학생은 그 허점을 이용했다. 친구들의 이름을 빌려 참가 인원을 부풀려 자신의 수상 가능성을 높이려 한 것이다. 학생부종합전형의 전성기 시절, 교내 수상 실적이 대학 입시에 유리하게 작용하던 때였다. 내가 문제를 제기하자 학생은 도리어 반문했다.그 말이 오래도록 마음에 남았다. 남들도 한다는 사실을 자신의 행동을 정당화하는 근거로 내세웠기 때문이다. 나는 정직하게 대회에 참여한 학생들이 손해 보지 않도록 바로잡으려 애썼다. 그러나 부정한 방법을 영리한 요령으로 여기는 생각까지 바꾸기는 쉽지 않았다.물론 규정의 빈틈을 파고든 편법과 시험장에서 기기를 사용한 명백한 부정행위는 무게가 다르다. 그러나 '남들도 다 한다'며 과정의 정당성을 지워버리는 심리적 뿌리는 맞닿아 있다. 부정은 요령이 되고, 편법은 현실감각이 되며, 정직은 순진함으로 취급되는 사회. 그 학생의 말에는 우리가 만들어온 경쟁사회의 한 단면이 담겨 있었다.우리 사회는 오랫동안 성과를 중시해 왔다. 좋은 대학에 합격하고, 안정된 직업을 얻는 일이 성공의 중요한 기준이 되었다. 무엇을 배우고 어떻게 행동했는지보다 어떤 결과를 얻었는지가 더 큰 주목을 받았다.성과를 중시하는 것 자체가 잘못은 아니다. 문제는 결과가 과정의 정당성보다 앞설 때 발생한다. 규칙을 성실하게 지키는 사람보다 그 허점을 재빠르게 이용하는 사람이 더 유능하다고 평가받는다면, 정직은 지켜야 할 가치가 아니라 손해를 감수해야 하는 선택이 된다.이번 세무사 사건이 던진 충격도 여기에 있다. 오랜 시간 공부한 수험생들은 자신의 노력이 공정하게 평가받으리라는 믿음으로 버텨왔다. 그런데 누군가는 부정한 방법으로 수석이라는 성적을 얻었다.피해는 거기서 끝나지 않는다. 정당하게 합격한 사람에게까지 의심의 눈초리가 향할 수 있다. 뛰어난 성적을 거두면 노력과 실력보다 부정행위 가능성을 먼저 떠올리는 분위기가 만들어질 수 있다. 부정행위자는 규칙을 어겼지만, 그가 만들어낸 불신의 비용은 규칙을 지킨 사람들까지 나누어 치른다.국가시험이 모두에게 공평한 출발선을 제공하는 것은 아니다. 누군가는 공부에 전념하지만 누군가는 생업과 공부를 병행한다. 그렇기에 적어도 시험장 안에서만큼은 동일한 규칙이 엄격하게 지켜져야 한다.우리는 AI 강국을 자주 이야기한다. 학교에서도 AI 활용 능력을 미래 역량으로 강조하고 새로운 기술을 수업과 평가에 도입하고 있다. 그런데 기술을 잘 사용하는 방법만큼, 그것을 어디까지 사용해야 하는지도 가르치고 있는가.AI 윤리교육이 없는 것은 아니다. 2022 개정 교육과정에도 디지털 시민성과 AI 윤리에 관한 내용이 포함되어 있다. 그러나 교육과정에 편성했다는 사실이 곧 제대로 가르치고 있다는 뜻은 아니다. 입시가 우선인 학교 현실에서 윤리적 성찰을 위한 시간조차 수능 과목 자습시간으로 밀려나는 경우가 허다하다.AI가 작성한 글을 자신의 이름으로 제출하는 것은 왜 문제인가. 다른 사람들도 AI를 이용해 부당한 이익을 얻는다면 나도 그렇게 해도 되는가. 적발되지 않는다면 잘못이 없는가. 이런 질문을 놓고 학생들이 충분히 고민하고 토론해야 한다.윤리는 규정을 외운다고 체득되지 않는다. 실제 상황에서 판단하고 선택하며, 그 결과에 책임지는 경험이 필요하다. 무엇보다 교실에서 학생의 잘못을 회피하지 않고 공론화하여, 규칙의 의미를 함께 짚어낼 수 있는 실질적인 교육 여건이 뒷받침되어야 한다.AI 기술은 앞으로 더 정교해질 것이다. 새로운 부정행위 수법을 차단하는 일은 중요하지만, 어떤 기술을 어디까지 사용해야 하는지 판단하는 능력까지 기계가 대신해 줄 수는 없다. 더 두려운 것은 그런 부정행위조차 "다들 그렇게 하는데요"라는 말로 아무렇지 않게 정당화 되는 사회다.