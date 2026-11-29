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큰사진보기 ▲2005년 4월 5일, 낙산사까지 산불이 번졌다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙산사바다에서 바라본 홍련암과 낙산사 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲생계에 어려움을 겪는 상인들의 부담을 덜고, 피해 주민들에게 작은 위로와 도움을 전하며 이웃의 아픔을 함께 나누는 정념스님. ⓒ 정념스님 관련사진보기

"더불어 사는 세상의 궁극적 목표는 이웃이 부처님임을 확인하는 과정입니다."

큰사진보기 ▲사랑의 연탄나눔행사 ⓒ 흥천사 관련사진보기

"가난해도 행복했던 시절, 힘들고 어려운 발걸음 속에서 더욱 불타올랐던 기도의 시간들이 그립습니다."

"제게 흥천사는 서울 한복판에 자리한 보석 같았습니다. 오백 년을 버텨 온 고목이 서 있었고, 사람의 손길이 닿지 않은 바위 사이로 개울이 흐르고 있었습니다."

"화려하고 거대해서 아름다운 곳이 아닌, 500년의 자연을 오롯이 간직하는 곳, 서울 시민이 가슴 따뜻해지는 곳을 만들겠습니다."

큰사진보기 ▲흥천사정념스님은 흥천사의 고목과 바위, 계곡 등 자연환경을 살리면서 홍매화 약 150그루와 진달래 약 5,000그루를 심어 사계절 꽃과 나무가 어우러지는 도심 속 쉼터로 가꾸었다. ⓒ 흥천사 관련사진보기

큰사진보기 ▲정념스님은 남은 삶을 어떤 자리에도 얽매이지 않고, 바람처럼 자유롭고 구름처럼 걸림 없이 살아가고 싶다는 소망을 전했다. ⓒ 흥천사 관련사진보기

"기쁜 일도 있었고 아픈 일도 있었습니다. 칭찬과 비난, 만남과 이별도 있었지요. 이제는 그 모든 것을 지나가는 인연으로 받아들이고 싶습니다."

"남은 인생은 어떤 자리에도 마음 두지 않고 바람처럼 머물지 않으며, 구름처럼 걸림 없이 흘러가고 싶습니다."

"마지막에는 한 송이 꽃처럼 조용히 피었다가 향기만 남기고 떠나는 수행자이고 싶습니다."

큰사진보기 ▲흥천사정념스님은 봄에는 홍매화와 진달래로, 여름에는 수국과 백일홍으로, 가을에는 이곳의 꽃무릇 한 송이로 피어나고 싶다고 했다. ⓒ 흥천사 관련사진보기

2005년 4월 5일, 강원도 양양을 덮친 대형 산불이 천년고찰 낙산사를 집어삼켰다. 오랜 세월을 지켜온 전각과 숲은 순식간에 잿더미로 변했고, 인근 마을 주민들까지 삶의 터전을 잃었다. 당시 낙산사 주지로 부임한 지 불과 15일밖에 되지 않았던 정념스님에게 그날의 참상은 쉽게 받아들일 수 없는 현실이었다.그로부터 21년이 흐른 지금, 불길이 휩쓸고 지나간 낙산사에는 다시 푸른 숲이 우거지고 계절마다 꽃이 피어난다. 잿더미 위에 나무를 심고 무너진 전각을 일으켜 세우며 보낸 세월은 스님의 삶에도 깊은 흔적을 남겼다.그렇게 낙산사에서 불탄 숲과 사찰을 되살리는 데 힘을 쏟았던 스님의 발길은 세월이 흘러 서울 흥천사로 이어졌다. 낙산사에서 폐허를 복원하는 일이 그의 몫이었다면, 흥천사에서는 오래된 사찰에 새로운 생기를 불어넣고 시민들이 편안하게 쉬어갈 수 있는 공간을 만드는 데 정성을 기울였다.잿더미에서 천년고찰을 되살리고, 황폐한 땅에 다시 꽃을 피워낸 사람. 평생 무언가를 일으키고 가꾸며 살아온 그가 이제는 모든 것을 내려놓고자 한다.그가 지키려 했던 것은 사찰이었을까, 사람이었을까. 그리고 긴 수행의 끝에서 스님이 진정으로 바라는 삶은 무엇일까.그 물음의 답을 찾아 정념스님이 걸어온 45년의 세월을 따라가 보았다.2005년 4월 5일, 낙산사에 산불이 번지기 시작하자 정념스님은 먼저 관람객들을 밖으로 대피시켰다. 이어 다른 스님들과 함께 원통보전에 모셔져 있던 보물 제1362호 건칠관세음보살좌상을 안전한 곳으로 옮겼다. 하지만 거센 불길은 낙산사의 건물과 숲을 순식간에 집어삼켰다. 바닷가 절벽 끝에 자리한 홍련암에도 불길이 다가왔다. 법당 가까이 있던 건물에 불이 붙으면서 홍련암마저 사라질 위기에 놓였다. 스님은 당시 작은 관세음보살상을 모시고 언덕에 올라 '홍련암만은 지켜주십시오'라며 간절히 기도했다고 회고했다.다행히 홍련암 법당은 불에 타지 않았다. 스님은 이를 부처님의 도움으로 받아들였고, 낙산사 복원에 나선다. 그는 단순히 불에 탄 건물을 다시 짓는 데 만족하지 않았다. 옛 그림과 역사자료를 찾아보고 땅속에 남아 있던 건물의 흔적을 조사해 낙산사 본래 모습을 되찾으려 했다.원통보전을 비롯한 여러 건물과 홍련암 주변 시설 등 약 32동을 복원하거나 정비했다. 산불에도 타지 않은 건물 가운데 옛 모습과 어울리지 않는 시설은 철거하고 자연지형을 살렸다.불에 타버린 산에는 소나무 1만 그루 이상을 심었다. 철쭉을 비롯한 수만 그루의 꽃과 나무도 가꾸었다. 홍련암 주변의 훼손된 계곡과 절벽도 정비했다. 기존 시설과 흙더미에 가려졌던 자연지형을 되찾기 위해 오랜 시간 공을 들였다. 건물과 숲이 조금씩 제 모습을 찾아가면서 낙산사는 다시 사람들을 맞이할 준비를 해 나갔다.정념스님은 낙산사를 복원하면서 산불 피해를 입은 주민들의 마음에도 관심을 기울였다. 2005년 대형 산불은 낙산사와 양양·속초 지역에 깊은 상처를 남겼다. 집과 생업의 터전을 잃은 주민들은 일상을 되찾기 위해 복구에 매달렸다.낙산사 복원이 한창이던 2006년, 필자는 주민들을 위로하는 음악회를 열자고 정념스님에게 제안했다. 스님은 그 제안을 받아들여 화마가 휩쓸고 간 자리에 무대를 세우고 KBS국악관현악단 초청연주회를 마련했다.55인조 국악관현악단의 웅장한 연주에 소리꾼 장사익의 구성진 목소리가 어우러졌다. 모처럼 한자리에 모인 양양군민과 속초시민은 함께 음악을 듣고 박수를 보냈다. 복구에 지친 주민들이 잠시 일손을 내려놓고 서로의 아픔을 나누는 위로의 마당이었다.정념스님이 추진한 낙산사 복원은 그렇게 사찰의 울타리를 넘어 지역 주민들의 아픔을 함께 나누고, 음악을 통해 공동체의 마음을 다시 이어주는 일로 확장됐다.산불이 난 이튿날, 정념스님은 피해 주민 약 160가구에 가구당 5만 원씩 긴급지원금을 전달했다. 낙산사도 큰 피해를 입어 복원이 막막했지만, 스님은 집과 생업의 터전을 잃은 주민들의 형편부터 살폈다.그날 시작한 나눔은 이후 설과 추석 명절마다 15년간 이어졌다. 지원 대상은 인근 약 1000가구로 늘었다. 낙산사는 약 7년간 입장료를 받지 않았고, 방문객들에게 국수와 커피를 무료로 대접했다. 한 해 약 10만 명에게 국수를 나눈 적도 있었다.산불 직후 피해 주민에게 건넨 도움은 아이들과 어르신을 돌보는 일로 이어졌다. 정념스님은 낙산사가 이웃과 함께 살아간다는 것이 어떤 뜻인지 2016년 홍련암 송년 인사에서 이렇게 전했다.정념스님은 양양읍에 부지를 마련해 낙산유치원과 의상도서관, 무산지역아동센터, 청소년시설을 조성했다. 아이들이 방과 후 안전하게 머물며 공부하고, 청소년들이 꿈을 키울 수 있는 공간을 마련하기 위해서였다. 어르신을 위한 요양시설과 복지사업을 확대하고 장학금 지원, 도시락 배달, 연탄 나눔도 이어갔다.정념스님의 이웃사랑은 코로나19가 확산되던 시기에도 이어졌다. 코로나19 초기 그는 양양군과 강원도에 마스크 수천 장과 성금을 전달했다. 마스크를 구하기 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음이었다. 관광객 감소와 경기침체로 어려움을 겪는 낙산사 주변 상인들을 위해 임대료를 감면하고 인상분 적용을 미루기도 했다. 태풍으로 피해를 입은 주민들에게는 성금 1000만 원과 마스크 1만 개를 전달했다.그는 당시 조계종 총무부장이었던 대한불교조계종 총무원장 원행 큰스님을 모시고 문재인 대통령의 초청으로 청와대를 방문해 코로나19 극복과 국민화합을 위한 메시지를 전하기도 했다.문 대통령은 불교계 지도자들에게 방역에 적극 협조해 준 데 대해 감사의 뜻을 전하고, 어려운 시기를 보내는 국민들에게 용기와 희망을 전해달라고 당부했다.스님은 산불과 태풍, 감염병처럼 사람들이 감당하기 어려운 일을 겪을 때 종교가 해야 할 역할을 생각했다. 그가 선택한 방법은 거창하지 않았다. 마스크가 필요한 사람에게 마스크를 주고, 생계가 어려운 상인들의 부담을 덜어주며, 피해 주민들에게 작은 도움이라도 전하는 것이었다.정념스님의 삶에서 설악산은 빼놓을 수 없는 곳이다.1982년 출가한 그는 오세암과 봉정암 등 설악산 깊은 산중에서 젊은 시절을 보냈다. 특히 1992년부터 1996년까지 봉정암에서 기도에 전념하며 스님으로서 살아갈 마음을 다졌다.설악산의 겨울은 매서웠다. 눈이 쌓이면 산길이 끊기고, 바람이 불면 몸을 가누기도 어려웠다. 그 속에서도 하루하루 기도를 이어갔다. 스님은 훗날 그 시절을 떠올리며 이렇게 말한다.2003년 봉정암 주지로 부임하면서 그는 자신을 '적멸보궁의 문지기'라고 표현했다. 부처님의 사리를 모신 봉정암을 지키며 찾아오는 사람들을 맞이하겠다는 뜻이었다.그는 사찰의 축대와 계단을 고치고 화장실과 식수시설을 정비했다. 스님들이 안정적으로 생활하며 기도할 수 있는 공간도 마련했다. 봉정암을 찾는 사람들에게도 문을 열었다.설악산을 오르다 지친 등산객들에게 무료로 밥과 잠자리를 제공하고 따뜻한 커피를 나누었다. 가을철에는 주먹밥을 만들어 산을 오르는 사람들에게 건넸다.산에서 사고가 나면 구조를 도왔고, 폭설과 태풍으로 산길이 망가지면 다시 고쳤다. 밤이 깊어 하산하지 못하는 사람은 사찰에서 쉬어가도록 했다.산속에서 기도하는 일과 사람을 돌보는 일은 스님에게 서로 다른 일이 아니었다. 배고픈 사람에게 밥을 주고, 추위에 떠는 사람에게 따뜻한 잠자리를 내어주는 것 역시 자신이 해야 할 일이라고 여겼다.2011년 정념스님은 서울 성북구 흥천사의 책임을 맡았다. 조선 왕실과 깊은 인연을 맺어 온 사찰이었지만, 오랫동안 정비가 이뤄지지 않아 건물이 낡고 주변은 어수선했다. 처음 경내를 둘러본 스님의 눈에 들어온 것은 도심 한복판에 남아 있는 자연이었다.스님은 경내 보존과 주민 이주 문제를 풀어가며 극락보전과 대방, 산신각을 보수했다. 교육과 문화 활동을 위한 전법회관도 세웠다. 특히 나무와 꽃을 가꾸는 데 공을 들였다. 고목과 바위, 계곡을 살리면서 홍매화 약 150그루와 진달래 약 5000그루를 심었다.2015년에는 아이들이 자연과 전통문화를 가까이하며 자랄 수 있도록 전통 한옥으로 어린이집을 지었다. 주민들에게도 경내를 열어 누구나 산책하고 쉬어갈 수 있게 했다. 한옥 찻집에서는 차를 무료로 대접했다.스님이 꿈꾼 흥천사는 큰 건물을 자랑하는 사찰이 아니었다. 사람들이 꽃을 보고 차를 마시며 잠시 마음을 내려놓을 수 있는 공간이었다.그가 흥천사에 심은 홍매화와 진달래는 해마다 봄을 알리고, 여름이면 짙은 녹음이 사찰을 감싼다. 가을에는 곱게 물든 단풍이 계절의 끝자락을 장식하고, 낙엽이 지면 어느새 겨울이 찾아온다.오랜 세월 사찰을 복원하고 지역사회를 위해 힘써온 정념스님에게도 견디기 어려운 시간이 있었다. 평생 몸담아온 불교계 내부의 갈등과 자신을 둘러싼 여러 논란으로 마음의 상처를 입기도 했다. 오랜 시간 함께해 온 사람들과의 관계에서 비롯된 갈등이었기에 그 아픔은 더욱 컸다.스님은 자신을 향한 의혹과 비판에 대해 공개적으로 입장을 밝히고 해명해야 하는 상황도 겪었다. 사찰을 복원하고 어려운 이웃을 돌보는 데 힘을 쏟아온 그에게 이러한 일들은 또 다른 시련이었다.그러나 사람과의 관계에서 겪은 상처 역시 수행자로서 감당해야 할 삶의 한 부분이었다. 수많은 사람을 만나고 헤어지는 동안 기쁨과 보람이 있었던 만큼 실망과 아픔도 뒤따랐다.45년의 세월은 사찰을 다시 세우고 숲을 가꾸는 시간이기도 했지만, 사람 사이의 갈등과 상처를 견디며 자신의 마음을 돌아보는 시간이기도 했다.이제 스님은 지나간 일에 마음을 묶어두기보다 남은 삶을 조용하고 평온하게 살아가고 싶어 한다. 더 많은 것을 이루기보다는 지금까지 걸어온 길을 돌아보고, 자신이 가꾼 자연 속에서 마음의 평화를 찾고 싶은 것이다.45년 동안 스님의 길을 걸어온 정념스님에게 남은 삶을 어떻게 살아가고 싶은지 물었다.그는 더 이상 무엇을 이루거나 얻으려 하지 않는다고 했다.스님은 남은 삶을 계절마다 피어나는 꽃에 비유했다. 봄에는 홍매화와 진달래로, 여름에는 수국과 백일홍으로, 가을에는 흥천사 경내에 붉게 피어난 꽃무릇 한 송이로 피어나고 싶다고 했다.평생 사찰을 복원하고 나무를 심으며 사람들을 돌봐온 정념스님. 그가 심은 나무는 자라고 꽃은 계절마다 다시 필 것이다. 그 꽃과 나무 아래에서 누군가 잠시 쉬어가고 마음의 위안을 얻는다면, 그것이야말로 스님이 45년 동안 살아온 삶의 의미일 것이다.