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큰사진보기 ▲서점에서 우연히 발견한 ‘착한책’들초판본의 표지를 그대로 살린 디자인이 소장 욕구를 자극한다 ⓒ 유현주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 착한책 프로젝트는 교보문고, 영풍문고 등 대형 서점에서 만나볼 수 있습니다. 재고 관련 문의를 하시고 방문하시는 것을 추천 드립니다.

매일매일 쳇바퀴 돌듯 반복되는 일상 속에서, 가끔은 가만히 멈춰 서서 숨을 크게 들이쉬고 싶을 때가 있다. 찬 바람이 옷깃을 파고들던 며칠 전, 바쁘게 흘러가는 하루에 온전한 쉼표 하나를 찍고 싶어 무작정 서점으로 걸음을 옮겼다. 특유의 잉크 냄새와 사각거리는 종이 소리만이 차분하게 내려앉은 그곳에서, 화려한 신간도서들 사이로 유독 나의 시선을 오랫동안 붙잡은 작은 매대가 있었다.투박하지만 정겨운 옛 활자들. 숨 가쁜 현실에서 잠시 비켜나 나지막이 위로를 건네는 듯한 그 책들은 출판사 '더 스토리'가 선보인 '착한책 프로젝트' 시리즈였다.매대에 놓인 책들을 찬찬히 살펴보며 가장 먼저 놀란 것은 특유의 '빈티지한 감성'이었다. <키다리 아저씨>, <자기만의 방>, <젋은 베르테르의 슬픔>과 같은 서양 문학의 굵직한 명작부터 김소월, 윤동주, 한용운, 백석 등 우리 마음을 울리는 국내 시인들의 시집까지. 이 책들은 모두 당대 처음 세상에 빛을 보았을 때의 오리지널 초판본 표지를 그대로 입고 있었다. 게다가 총 50권에 달하는 책들이 착한책 프로젝트로 제공되기 때문에 자신의 취향에 맞는 책을 골라 자신만의 감성을 만끽할 수도 있으니, 얼마나 매력적인가.마치 시간을 거슬러 올라가 인적 드문 낡은 헌책방 구석에서 숨겨진 보물을 발견한 듯한 묘한 설렘이 일었다. 빛바랜 듯한 색감과 세월의 더께가 내려앉은 듯 보이는 예스러운 활자체는 그 자체로 훌륭한 예술 작품이자 소장 욕구를 자극하기에 충분했다. 서가의 한 공간을 내어주는 것만으로도 일상에 깊이를 더해줄 것 같은 묵직함이 느껴졌다.이 책들을 진짜 '보물'로 만들어주는 것은 다름 아닌 '착한 가격'이 아닐까 싶다. 얇은 시집이나 단행본은 2000원에서 3000원대, 제법 두께가 있는 소설책도 1만 원을 채 넘지 않았다. 요즘 프랜차이즈 카페의 커피 한 잔 값도 5000원을 훌쩍 넘는 고물가 시대다. 이토록 저렴한 가격으로 시대를 관통하는 지혜와 명문장들을 내 서재에 들일 수 있다는 사실이 무척 신선하고 반갑게 다가왔다.책을 좋아하는 사람이라면 고전(古典)이 삶의 이정표가 되어주기도 한다는 점에 공감할 것이다. 하지만 특유의 무거운 분위기와 두꺼운 분량, 그리고 만만치 않은 가격 탓에 선뜻 지갑을 열기 망설여지는 것도 사실이다. 그런 의미에서 착한책 프로젝트는 고전에 목말라 있던 독자들은 물론, 책과 멀어졌던 사람들에게도 훌륭한 가교 역할을 할 수 있을 것이다.주머니가 가벼운 학생들도, 스마트폰의 차가운 액정 대신 따뜻한 종이의 질감을 느끼고 싶은 직장인들도 부담 없이 손을 뻗을 수 있다. 가격의 장벽을 허물어 누구나 쉽게 위대한 사상과 문학에 가닿을 수 있도록 길을 열어준 셈이다.서점에서 심혈을 기울여 골라온 다섯 권의 책을 책상 위에 나란히 올려두자, 차분히 가라앉은 초판본의 색감을 그저 바라보는 것만으로도 마음 한구석이 든든해진다.다가오는 주말, 가까운 서점에 들러 '착한책 프로젝트' 매대를 찬찬히 둘러보는 것은 어떨까. 세월의 흐름을 고스란히 간직한 빈티지한 표지 속에서, 조용히 나에게 말을 건네는 나만의 '착한책'을 발견하는 기쁨을 누려보시길 권한다. 커피 한 잔을 잠시 미루고 얻은 그 얇은 책 한 권이, 어쩌면 바쁘게만 흘러가는 일상을 촉촉하게 적셔줄 단비가 될 수도 있지 않을까? 하는 작은 기대와 함께.