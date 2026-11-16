여주시 신청사 실시설계 완료... 1520억 원 투입, 2029년 준공 목표

큰사진보기 ▲여주시는 지난 13일 여주시립도서관 여강홀에서 '신청사 건립사업 실시설계 완료보고회'를 열고 신청사의 층별 공간 배치와 시민 편의시설 조성계획, 향후 공사 일정 등을 공개했다고 16일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 총사업비 1520억 원 규모의 신청사 건립을 위한 실시설계를 마무리하고 본격적인 공사 추진에 나선다. 청사 이전에 따른 원도심 공동화 우려에 대응하기 위해 기존 청사를 공공기관 업무공간으로 활용하는 방안도 추진한다.여주시는 지난 13일 여주시립도서관 여강홀에서 '신청사 건립사업 실시설계 완료보고회'를 열고 신청사의 층별 공간 배치와 시민 편의시설 조성계획, 향후 공사 일정 등을 공개했다고 16일 밝혔다.신청사는 가업동 일원에 지하 1층~지상 7층, 연면적 약 3만 2915㎡ 규모로 건립된다. 총사업비는 약 1520억 원이며 2029년 준공을 목표로 추진된다.시는 지난 2022년 가업동 일원을 신청사 건립 부지로 확정한 이후 타당성 조사와 투자심사 등 관련 행정절차를 진행해 왔다.올해 2월에는 계룡건설 컨소시엄과 계약을 체결했으며, 약 2년간 진행한 설계 작업을 이번에 마무리했다.새 청사에는 현재 분산된 행정 기능을 통합하고 북카페와 다목적 강당, 시민광장 등 시민들이 이용할 수 있는 편의시설을 조성할 예정이다.시는 실시설계 완료에 따라 본공사 추진에 속도를 내는 한편, 시공사 등과 협력해 공정 관리와 안전사고 예방에도 나설 방침이다.신청사 건립과 함께 기존 도심의 기능을 유지하기 위한 대책도 추진한다.시는 신청사 이전 이후 홍문동 현 청사를 매각하거나 철거하지 않고 여주세종문화관광재단 등 시 산하기관이 입주하는 공공업무 공간으로 활용할 계획이다.이는 시청 이전으로 기존 도심의 행정 수요와 유동인구가 감소할 가능성에 대비하기 위한 조치다.다만 현 청사에 입주할 기관의 구체적인 범위와 이전 일정, 시설 활용에 필요한 예산 등은 향후 확인이 필요한 부분이다.이충우 여주시장은 "신청사는 단순한 청사 신축을 넘어 시민과 함께 여주의 미래 100년을 이끌어갈 핵심 토대가 될 것"이라고 말했다.시는 향후 공사 추진 과정에서 사업 일정과 안전관리를 점검하고 2029년 준공 목표에 맞춰 신청사 건립사업을 진행할 계획이다.