이천시, 시장 직통소통폰·시민응답소 운영

큰사진보기 ▲이천시는 시민들의 의견을 시정에 반영하고 행정의 책임성을 높이기 위해 시장 직통소통폰과 시민응답소를 운영하고 있다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 시민들의 생활 속 불편사항을 신속하게 파악하고 반복되는 민원을 제도 개선으로 연결하기 위한 현장 중심 소통행정 강화에 나섰다.이천시는 시민들의 의견을 시정에 반영하고 행정의 책임성을 높이기 위해 시장 직통소통폰과 시민응답소를 운영하고 있다고 16일 밝혔다.시장 직통소통폰은 시민이 시장에게 직접 지역 현안과 생활 속 불편사항을 전달할 수 있도록 마련한 소통 창구다. 시민응답소는 시민 누구나 시정에 관한 의견이나 건의사항을 제시할 수 있는 공간이다.시는 이들 소통 창구를 통해 접수된 민원 가운데 반복적으로 제기되는 사안에 대해서는 단순한 개별 민원 처리에 그치지 않고 발생 원인을 분석해 관련 제도와 정책 개선으로 연결할 방침이다.특히 여러 부서가 관련된 민원은 부서 간 협업을 강화하고 현장 확인을 통해 해결 방안을 마련한다는 계획이다.민원 처리 과정의 책임성을 높이기 위해 접수된 의견에 대한 처리 결과도 시민에게 안내할 예정이다.시는 이 같은 소통체계가 시민들의 일상적인 불편을 해소하는 것은 물론 현장에서 제기된 문제를 행정 개선 과제로 발굴하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.성수석 시장은 "시민의 목소리에는 지역의 문제와 더 나은 이천을 만들기 위한 답이 담겨 있다"며 "시장 직통소통폰과 시민응답소를 통해 시민과 더욱 가까이 소통하고 작은 불편도 놓치지 않고 살피겠다"고 말했다.이어 "반복되는 생활민원은 근본적인 해결책을 찾아 제도 개선으로 연결하고 시민의 의견이 시정의 변화로 이어지는 시민 중심의 행정을 만들어 나가겠다"고 강조했다.