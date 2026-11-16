은행나무 악취 민원에 남양주시가 도입한 것

큰사진보기 ▲남양주시는 시민이 시장 직통문자를 통해 건의한 은행나무 열매 악취 문제를 해결하기 위해 화도읍 시가지 일원에 은행나무 열매 수거망 설치를 완료했다고 16일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 시민이 시장 직통문자를 통해 건의한 은행나무 열매 악취 문제를 해결하기 위해 화도읍 시가지 일원에 은행나무 열매 수거망 설치를 완료했다고 16일 밝혔다.이번 사업은 시장 직통문자로 접수된 시민 불편 사항을 실제 개선 사업으로 연결한 사례다. 시는 은행나무 밀집도와 보행자 통행량, 학교 인접 여부 등을 종합적으로 고려해 화도읍 비룡로와 지방도 387호선, 마석우리 완충녹지 등 3개 구간 36개소를 시범 설치 대상지로 선정했다.은행나무 열매 수거망은 열매가 보도에 떨어지기 전에 수거하는 시설로, 악취와 미끄럼 사고를 예방하고 쾌적한 보행 환경을 조성하기 위해 설치됐다. 특히 나무를 흔들어 열매를 떨어뜨리는 기존 방식과 달리 수목 생장에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 했다.시는 12월 초까지 수거망에 모인 열매를 전량 수거하고, 관내 수요처 조사를 통해 무상 제공 등 활용 방안을 검토할 계획이다. 아울러 시범 운영 효과를 분석해 설치 확대 여부를 결정하고, 암나무를 수나무로 교체하는 방안도 검토할 예정이다.시 공원관리과장은 "은행나무 열매로 인한 시민 불편을 줄이고, 나무를 흔드는 등 수목에 무리를 주는 방식을 피하기 위해 수거망을 설치했다"며 "앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 행정서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.한편, 남양주시 전역에는 은행나무 암나무 486주와 수나무 2,420주가 가로수와 공원·녹지 등에 식재돼 있다. 이 중 화도읍의 암나무는 123주로 별내동·면(136주)에 이어 두 번째로 많다.시는 매년 가로수 가지치기와 병해충 방제, 토양개량 등 수목 관리사업을 추진하며 쾌적한 보행 환경 조성에 힘쓰고 있다.