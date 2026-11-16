용인 수능 수험생 1만 9222명… 소음·교통·폭설 대비 총력

큰사진보기 ▲용인특례시는 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 원활하게 진행되도록 소음과 교통, 기상, 상수도 등 4개 분야 지원 대책을 시행한다고 16일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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용인특례시는 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 원활하게 진행되도록 소음과 교통, 기상, 상수도 등 4개 분야 지원 대책을 시행한다고 16일 밝혔다.용인에서는 고등학교 28곳과 중학교 5곳 등 총 33곳의 시험장에서 1만 9222명의 수험생이 시험에 응시한다. 경기도 전체 수험생의 12%이자 전국의 지방자치단체 가운데 두 번째로 많은 인원수다.시는 수험생들이 주변 환경으로 인해 시험에 방해받지 않도록 시험장 주변 공사장이나 아파트 등에 수능시험 당일 소음을 유발하지 않도록 협조해달라고 요청했다.공사장엔 송풍기나 예초기, 먼지를 털어내는 에어건(Air Gun) 등 소음을 유발하는 각종 기계 장비 사용을 멈춰달라고 하고, 인근 아파트에도 안내 방송을 자제해달라고 당부했다.특히 영어 듣기 평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 1시 35분까지는 시험장 주변이 조용하도록 용인경전철 운행을 자제하거나 서행하도록 했다.시험장 주변 교통 혼잡을 막기 위해선 시험 2~3일 전부터 불법 주정차량에 대해 집중 단속해 시험 당일 수험생과 학부모, 감독관들이 원활하게 통행하도록 할 방침이다.또 강설 등 돌발적인 기상 상황이 생길 것에 대비해 시험 당일 새벽 시간대 시험장 주변 도로에 제설제를 미리 살포할 예정이다.시험장 내 급수시설의 수압을 사전 점검하고, 비상급수차량을 시험장 인근에 배치해 급수 장애 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 했다.시 관계자는 "수험생들이 오랜 시간 노력한 만큼 온전히 시험에 집중해 실력을 발휘할 수 있도록 세심한 대책을 마련했다"며 "용인에서 시험을 치는 모든 수험생의 꿈과 도전을 응원하는 마음으로 최선을 다해 대책을 시행하겠다"고 말했다.