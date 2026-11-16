용인시, AI·드론 활용한 스마트 방재체계 구축 근거 마련

큰사진보기 ▲용인특례시의회는 김진석 의원(더불어민주당·양지읍, 원삼·백암면, 유림2·동부동)이 대표발의한 '용인시 스마트 방재체계 구축 및 운영에 관한 조례안'이 지난 13일 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 가결됐다고 밝혔다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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용인특례시가 인공지능(AI)과 드론 등 첨단기술을 활용해 재난 위험을 사전에 감지하고 대응할 수 있는 스마트 방재체계 구축의 제도적 기반을 마련했다.용인특례시의회는 김진석 의원(더불어민주당·양지읍, 원삼·백암면, 유림2·동부동)이 대표발의한 '용인시 스마트 방재체계 구축 및 운영에 관한 조례안'이 지난 13일 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 가결됐다고 밝혔다.이번 조례안은 정보통신기술(ICT)과 AI, 드론 등을 재난 예방과 대응에 접목해 기존 재난 예·경보체계를 고도화하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 마련됐다.조례안에는 재난 예·경보체계 구축계획의 수립과 시행을 비롯해 지리정보시스템(GIS), 폐쇄회로(CC)TV, 인공지능, 각종 센서와 드론 등을 활용한 재난 감시·예측체계 구축 근거가 담겼다.또 재난정보의 통합관리와 관계기관 간 정보 공유, 스마트 방재기술 개발 및 실증, 전문인력 교육·훈련, 시민 체험형 안전교육 프로그램 운영 등을 추진할 수 있도록 했다.특히 AI와 드론을 활용한 산불 감시체계 구축이 가능하도록 해 산림지역의 재난 위험을 조기에 파악하고 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 점이 주목된다.재난 관련 정보를 수집·분석해 위험 상황을 예측하고 경보하는 체계를 구축하는 한편, 관계기관과 민간기업이 공동사업을 추진할 수 있는 협력 근거도 포함됐다.다만 이번 조례안 통과는 스마트 방재체계 구축을 위한 제도적 근거를 마련한 것으로, 실제 시스템 도입 범위와 구축 일정, 사업비 등은 향후 용인시의 구체적인 사업계획과 예산 편성에 따라 결정될 전망이다.김진석 의원은 기후변화와 도시환경 변화로 재난의 유형과 위험성이 다양해지고 있다며 첨단기술을 활용한 선제적 대응체계의 필요성을 강조했다.김 의원은 "기후변화와 도시환경의 변화로 재난의 양상이 다양해지고 있는 만큼 첨단기술을 활용한 선제적인 재난 대응체계 마련이 필요하다"며 "이번 조례를 통해 재난 감시와 예측 역량을 높이고 관계기관 간 협력을 강화해 시민의 생명과 재산은 물론 용인의 소중한 산림과 자연환경을 보호하는 데 기여하겠다"고 말했다.