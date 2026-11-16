'최민희 중징계' 여당 초선 성명 추진... 윤리심판원 심의는 아직

큰사진보기 ▲등 돌린 최민희-김민석김민석 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 정회를 선언한 뒤 자리에서 일어나고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 더민주전국혁신회의 공동대표들이 16일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최민희 등 최고위원 3인의 해당 행위를 규탄한다"며 "세 최고위원은 당무에 복귀해 민생 우선ㆍ책임정치에 나서라"고 밝힌 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 김문수, 이광희, 김준혁, 박완희 공동대표. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 초선 의원 모임 '더민초'가 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언 논란으로 당 윤리심판원에 회부된 최민희 최고위원에 대한 엄중 징계와 본인의 책임 있는 결단을 촉구했다.더민초 운영위원회는 16일 오후 기자들에게 입장문을 내고 "민주당 초선 국회의원들은 최근 최민희 최고위원을 둘러싼 잇따른 논란과 이로 인한 당내 갈등 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 이같이 밝혔다.아울러 이를 초선 의원 전체 명의의 공동성명으로 발표하기 위해 의견 수렴 절차에 착수했다고 알렸다. 더민초는 이날 자정까지 의견 수렴을 마무리하고 17일 오전 공식 입장을 발표할 계획이다.이와 관련해 안태준 더민초 대표의원은 이날 회의 뒤 기자들과 만나 "오늘 결론을 내린 게 아니라 의견을 계속 모아가는 과정"이라며 "오늘 논의한 내용을 정리해 다른 의원들의 의견을 들을 것"이라고 밝혔다.회의에 참석한 김준혁 의원 또한 "당이 안정적 발전을 해야 하는데, 그러려면 지도부나 윤리심판원이 합리적 판단을 해야 된다는 것"이라며 "(설명과 동의 등) 절차가 있어서, 내일 정도에 발표가 될 것"이라고 덧붙였다. 그는 "우리(초선의원들)는 철저하게 당의 미래가 중요하다"며 "(특정 징계 요구가 아니라 윤리심판원이) 당헌·당규에 있는 대로 합리적으로 판단해 달라고 요청하는 게 핵심핵심"이라고 강조했다.친명계(친이재명) 조직인 '더민주전국혁신회의(아래 혁신회의)'대표단도 이날 기자회견을 통해 최 최고위원에게 제명을 포함한 최고 수준의 징계를 해야 한다고 촉구했다.혁신회의는 최 최고위원의 이재명 대통령 관련 발언에 대해 "철저한 사실관계 규명과 이에 따른 엄정한 징계가 필요하다"고 주장했다. 특히 최 최고위원이 앞서 상임위 피감기관 관계자들로부터 딸 결혼식 축의금을 받아 지난 2월 경고 처분을 받은 바 있음을 거론하며 당규에 따라 윤리심판원이 제명을 포함한 최고 수준의 징계를 심의해야 한다고 요구했다.또한 최 최고위원과 함께 지난 13일 최고위원회의를 불참했던 이성윤·한민수 최고위원에 대해서도 책임 규명과 당직 사퇴를 촉구했다. 혁신회의는 이들의 집단 당무 거부를 "당의 단합을 훼손하고 집권여당의 책임을 저버린 중대한 해당행위"라고 규정했다.윤리심판원은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 약 3시간 30분 정도 회의를 진행했다. 다만 최 최고위원 문제는 이날 논의되지 않았다.양부남 윤리심판원 심판위원은 회의 직후인 5시 30분께 기자들과 만나 "오늘은 전혀 그 얘기가 나오지 않았다"며 "(심의 기일도) 아직 안 정해졌다"고만 말했다.문진석 윤리심판원부심판원장도 이날 <오마이뉴스> 통화에서 "소명 기간은 일주일 정도"라며 "(서면으로 소명할지 출석해 소명할지도) 본인이 선택할 수 있는 문제다. (심의 기간이) 더 걸릴 수도 있다"라고 말했다.참고로 민주당의 징계는 경고·당직 자격 정지·당원 자격 정지·제명 등 4가지로 이뤄지며, 당 윤리감찰단 조사와 윤리심판원 심의를 거쳐 결정된다. 일각에선 최 최고위원이 과거 경고를 받은 이력을 근거로 가중 처벌 가능성도 거론하지만, 심판원은 일단 당사자 소명 등 정해진 절차를 밟겠다는 계획이다.한편 한민수 최고위원은 이날 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>의 '홍사훈쑈'에 출연해 "(더민초 운영위의 성명 준비는) 잘못됐다고 본다"며 "당장 중단해야 한다"고 주장했다.그는 "왜냐하면 김민석 대표가 오늘 (윤리심판원은) 독립적인 기구라고 했다"라며 "성명을 내는 것은 (윤리심판원 심의에) 영향을 미치겠다는 것이다. 국회의원들 20~30명이 집단적으로 모여서 엄중하게 처벌하라 성명내는 건 당 기구의 독립성을 훼손하는 행위"라고 말했다.