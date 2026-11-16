이석훈 "이재명 지시 없었다"… 후원금 대가성 부인

큰사진보기 ▲성남FC 후원금 의혹으로 재판을 받고 있는 이석훈 전 성남FC 대표가 기업 광고 계약은 구단 자체적으로 추진한 영업 활동이었다며 성남시의 인허가 업무와 연계됐다는 의혹에 선을 그었다. 당시 성남시장이었던 이재명 대통령으로부터 관련 지시를 받은 사실이 없다고 진술했다. ⓒ 복건우 관련사진보기

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성남FC 후원금 의혹으로 재판을 받고 있는 이석훈 전 성남FC 대표가 기업 광고 계약은 구단 자체적으로 추진한 영업 활동이었다며 성남시의 인허가 업무와 연계됐다는 의혹에 선을 그었다. 당시 성남시장이었던 이재명 대통령으로부터 관련 지시를 받은 사실이 없다고 진술했다.수원지법 성남지원 형사1부(재판장 김경훈)는 16일 성남FC 후원금 의혹 사건 공판을 열고 이 전 대표에 대한 피고인신문을 진행했다.이날 검찰은 성남FC의 기업 광고 유치 과정과 성남시의 관여 가능성을 집중적으로 추궁했다. 반면 이 전 대표는 기업 관계자들을 직접 만나 광고 계약을 추진했으며, 성남시의 인허가 업무와는 무관하게 진행됐다고 주장했다.성남FC 후원금 의혹은 이 대통령이 성남시장으로 재직하던 2014~2016년 성남FC 구단주로 있으면서 두산건설과 네이버 등 기업으로부터 총 133억5000만 원을 받고, 그 대가로 건축 인허가와 토지 용도변경 등 행정상 편의를 제공했다는 내용이다.검찰은 기업의 광고비 지급과 성남시의 행정행위 사이에 부정한 청탁과 대가관계가 있었다고 보고 제3자 뇌물 혐의 등을 적용했다. 피고인 측은 이를 부인하고 있다.이 전 대표는 이날 법정에서 "이 대통령이나 정진상 전 정책비서관으로부터 인허가를 조건으로 기업 광고비를 유치하라는 지시를 받은 적이 없다"고 말했다. 또 "광고 계약 결과를 이 대통령에게 별도로 보고하거나 관련 지시를 받아 이행한 사실이 없다"며 의혹을 부인했다.특히 두산건설과의 광고 협상 당시 성남시가 추진하던 부지 용도변경이나 관련 업무협약의 구체적인 내용을 알지 못했다며 성남시의 행정 절차와 광고 계약을 연계했다는 주장에 선을 그었다.이 전 대표는 "두산건설 관계자의 연락처를 구단 관계자를 통해 전달받아 직접 접촉했고, 광고 효과와 노출 방식 등을 설명하며 계약을 협의했다"고 말했다.변호인 측은 두산건설의 광고비가 사전에 확정돼 있었다는 검찰의 주장에 반박하며 실제 협상 과정에서 이 전 대표가 당초 금액보다 많은 광고비를 요구했다는 점을 강조했다.이 전 대표는 "당시 정확한 제안 금액은 기억하지 못하지만 50억 원보다 많은 금액을 요구했던 것으로 기억한다"고 밝혔다. 그러면서 "광고비가 이미 확정된 상태에서 단순히 계약을 집행한 것이라면 이 전 대표가 별도로 증액을 요구할 이유가 없었다"고 주장했다.이 전 대표 역시 광고 금액은 유니폼과 경기장 광고판, 전광판 등 광고 매체의 노출 효과와 계약 기간 등을 고려해 협의하는 것이라며 정상적인 광고 영업이었다는 입장을 유지했다.성남FC가 두산건설과 계약한 이후 유니폼과 경기장 광고판, 전광판, 홈페이지 등에 광고를 집행하고 결과를 보고했다는 점도 강조했다.네이버와의 광고 계약을 둘러싼 신문에서도 이 전 대표는 성남시의 인허가 업무와 무관하게 추진된 마케팅 활동이라는 입장을 밝혔다.이 전 대표는 "네이버가 성남에 본사를 둔 기업이고 지역사회 공헌 활동에도 관심이 있었다는 점을 고려해 광고 영업을 추진했다"고 말했다. 또 "네이버가 직접 전면에 나서지 않는 사회공헌 방식을 요청함에 따라 희망살림이 참여하는 협약 구조를 검토했다. 광고주의 요구를 반영한 계약이었다"고 주장했다.변호인은 "성남시와 네이버, 희망살림, 성남FC가 참여한 협약이 공개적으로 체결됐고 언론을 통해 홍보됐다는 점을 들어 범죄 수익을 은닉하려는 목적과는 거리가 있다"고 반박했다.이 전 대표도 광고주의 요구에 맞춰 광고 방식과 홍보 효과를 조정하는 것은 구단 마케팅 담당자의 통상적인 업무라고 설명했다.반면 검찰은 네이버 관계자와의 최초 접촉 경위와 성남시 관계자들의 관여 가능성 등을 추궁하며 광고 계약이 추진된 배경을 확인하는 데 주력했다.이날 재판에서는 검찰의 피고인신문 방식을 두고 재판부가 신문 범위를 조정할 필요가 있다는 의견을 밝히기도 했다.검찰은 신문 초반 성남FC 창단 이후 재정난과 구단 운영 상황, 기업 후원 유치 실적 등을 집중적으로 질문했다. 이에 피고인 측은 공소사실과 직접 관련성이 낮은 질문이 반복되고 있다며 문제를 제기했다.재판부도 신문사항 앞부분이 성남FC의 전반적인 운영 상황에 치우쳐 있다는 취지로 지적했다. 재판장은 "직접 공소사실로 들어가는 게 낫지 않겠느냐"라며 검찰 측에 신문사항을 검토해 줄일 수 있는지 살펴봐 달라고 요청했다.두산건설의 업무특약서를 둘러싼 문답에서도 검찰과 이 전 대표의 입장이 엇갈렸다. 검찰은 두산건설이 부지 용도변경과 용적률 상향 관련 도시관리계획 결정 고시 이후 광고 협약의 효력이 발생하도록 준비했던 것으로 보인다며 관련 문서를 받아본 사실이 있는지 물었다.이 전 대표는 "해당 문서가 성남FC에 전달된 것인지를 되물으며 자신은 받아본 적이 없다"고 반박했다.앞서 성남FC 후원금 의혹 사건은 경찰과 검찰의 수사를 거쳐 2022~2023년 관련자들이 기소되면서 재판으로 이어졌다. 이 대통령에 대한 별도 재판은 서울중앙지법에서 진행되다 현재 중단된 상태다. 수원지법 성남지원에서는 성남시 공무원과 성남FC 관계자, 기업 관계자 등 7명에 대한 재판이 진행되고 있다. 이 사건은 조작기소 의혹에 대한 특별검사 수사 대상으로도 거론되고 있다.재판부는 오는 23일 추가 공판을 진행한 뒤 30일 결심 절차를 진행할 예정이다. 선고는 내년 1월 말 또는 2월 초로 예상된다.